Celta de Vigo - Real Madrid: duelo de aspiraciones en Balaídos

Restando únicamente seis jornadas en el campeonato liguero, toca hacer el último sprint para lograr los objetivos que se han perseguido durante ocho meses de competición. Celta y Real Madrid se dan cita en Vigo para procurar hacerse con los tres puntos que acerquen al vencedor a su meta personal. Tanto olívicos como merengues mantienen vivas sus esperanzas, pero cierto es que ni unos ni otros tienen por delante una tarea sencilla.

Con la permanencia prácticamente certificada, los de Berizzo se embarcan en una nueva aventura con destino a Europa. Terminando la Liga en el séptimo lugar y en caso de que el Athletic de Bilbao perdiese la final de Copa del Rey, el Celta participaría en un torneo continental ocho años después. No obstante, a esa plaza que pueda dar acceso a la Europa League optan hasta seis equipos muy parejos en cuanto a números.

Tampoco tendrá fácil el Real Madrid cumplir con la meta marcada antes de comenzar la temporada: ganar el título de Liga. Con dieciocho puntos todavía en juego, el equipo de Carletto deberá recortar los dos en que le aventaja el Barcelona. Para los merengues no queda otra que ganar y esperar a que falle su máximo rival.

Mantener viva la esperanza

Continuar una temporada más en Primera —que supondrá la edición número cincuenta para el Celta— parece no ser suficiente. Ahora los pupilos de Eduardo Berizzo se han propuesto librar batalla por la séptima plaza que, en el supuesto de que el Athletic no derrotase al Barcelona en la final de Copa, daría acceso a las rondas preliminares de la UEFA Europa League. Para cumplir con este ambicioso objetivo no se permiten errores ya que, a falta de seis jornadas para que concluya el campeonato, cuatro puntos separan a los celestes del Málaga.

Además, célticos y boquerones no son los únicos que aspiran a jugar a nivel continental: Espanyol, Rayo Vallecano, Real Sociedad y el propio Athletic entran en la subasta del séptimo puesto al mejor postor. Y por si fuese poco, el conjunto olívico deberá hacer frente a un complicado calendario para poner fin a la Liga. Cuatro rivales de entre los mejor clasificados visitarán Balaídos -Real Madrid, Málaga, Sevilla y Espanyol- y otros dos con mucho en juego harán de anfitriones de los celestes -Almería y Valencia-.

El Celta afronta este final de Liga con su plantilla prácticamente al completo y en perfecto estado de revista. Pero si el combinado gallego tiene opciones reales de vencer al segundo clasificado para seguir en la pugna por Europa, se basan en mantener dos constantes: una moral fuerte y la unión total del grupo. Gracias a ello, el Celta de Luis Enrique fue capaz de sumar trece de los últimos dieciocho puntos y vencer a rivales como el propio Real Madrid. Y la plantilla celeste parece confiar en sus posibilidades. Para doblegar al conjunto merengue, el Celta deberá hacer un partido perfecto en todas sus líneas. Entre los tres postes se encontrará Sergio, ángel de la guarda celeste, cuyo buen rendimiento le ha convertido en el sexto cancerbero que menos goles ha encajado (34).

Berizzo cuenta con sus dos zagueros de confianza, por lo que no se espera ninguna novedad atrás: Cabral y Fontàs cerrarán la línea defensiva. En los laterales, Hugo Mallo y Jonny, dos canteranos que se han ganado a base de un gran rendimiento el título de 'indiscutibles'. En la medular comienza la incertidumbre. El técnico argentino deberá decidir si continúa apostando por el 4-2-3-1, que tan buenos resultados le ha ofrecido, o regresar al tradicional 4-3-3 para dominar el centro del campo. En todo caso, Augusto y Krohn-Dehli partirán de inicio. Previsiblemente lo harán también Nolito y Orellana. Por tanto, Berizzo duda si alinear a Santi Mina y formar con cuatro atacantes o apostar por Pablo Hernández en detrimento del vigués. Finalmente, tendrá que elegir entre Larrivey —que parece partir con ventaja— y Charles como referencia ofensiva, o bien confiar en Mina como nueve.

Resarcirse o morir en el intento

Ser un equipo 'grande' tiene un importante inconveniente: el alto nivel de exigencia. Y es que, para un club como el Real Madrid, no ganar un título puede llegar a ser considerado un fracaso. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se ha clasificado entre los cuatro mejores equipos del continente pero, aún alzándose con el título de campeón de Europa, el técnico italiano sería sometido a final de temporada a un duro juicio en el caso de que perdiese la Liga.

Es por ello que el Real Madrid procurará recortar los dos puntos que le distancian del Barcelona bien sea por lo civil o por lo criminal. Dejando a un lado la Champions League, lo que la parroquia blanca tiene entre ceja y ceja es el título liguero. Para los madrileños no queda otra que firmar un excelente final de campeonato, cediendo el mínimo de puntos posible, y esperar a que el férreo líder caiga derrotado en al menos una ocasión. Para lograrlo, el Real Madrid deberá plantar cara a rivales de la talla de Celta, Sevilla y Espanyol como visitante y vencer en el Bernabéu a Almería, Valencia y Getafe.

Cero errores. El conjunto dirigido por Ancelotti no puede perder el último tren hacia el título, cuya próxima parada es Vigo. Acortar los dos puntos de diferencia al Barcelona depende de no perdonar a orillas del Atlántico. Una difícil misión, sin duda, pero el Real Madrid no cejará en su intento y ni mucho menos se rendirá antes de tiempo. Toca dar el todo por el todo, resarcirse o morir en el intento. El conjunto merengue deberá afrontar la ausencia de tres jugadores clave: Modric, Bale y Benzema. No obstante, los once elegidos por Carletto saltarán al césped vigués como una manada de lobos hambrienta, conocedores de la dificultad del encuentro teniendo en cuenta que el Celta -ya salvado- tiene mucho que ganar y poco que perder.

Vencer en Balaídos dependerá de la concentración y buen juego que ofrezcan los merengues. Bajo palos, el eternamente cuestionado Iker Casillas intentará ser de nuevo un seguro de vida para el Real Madrid. Podría ocuparse de defender a su guardameta la habitual y prácticamente inquebrantable zaga blanca, compuesta por Carvajal y Marcelo en las bandas y, en el centro de la defensa, el muro compuesto por Pepe y Ramos, que tendrán la difícil tarea de impedir que los atacantes célticos creen peligro. Es probable que Ancelotti confíe el centro del campo a los jugadores que más en forma tiene en este momento: Kroos, Illarramendi, James e Isco. Con una apuesta tal, el italiano procuraría garantizar la posesión de balón -y, por tanto, ganar la batalla en el centro del campo- ante un equipo que quiere dominar el cuero. En las posiciones más adelantadas se situará la artillería pesada. Cristiano Ronaldo y 'Chicharito' Hernández parecen tener cierta ventaja, pero bien podría partir de inicio Jesé para dar descanso al ariete mexicano.

Aviso para navegantes

Mantenerse en la lucha por Europa pasa por obtener un resultado positivo ante el Real Madrid, tarea más complicada si cabe. Puede parecer un encuentro sencillo para los merengues sobre el papel. No obstante, el Celta ya ha demostrado esta temporada su capacidad para hacer frente a los grandes equipos del campeonato. Barcelona, Atlético o Valencia cedieron puntos ante los de Berizzo. En el partido de ida en el Santiago Bernabéu, los celestes ganaron la batalla en el centro del campo y se hicieron con la posesión de balón, pero las constantes llegadas al área rival preludiaban un triunfo del Real Madrid.

Fue en el minuto 35 cuando la balanza se decantó a favor del bando merengue. Cristiano Ronaldo, tras notar un ligero contacto de Jonny, se desentendió del balón dejándose caer dentro del área. Según el criterio del colegiado, suficiente para señalar la pena máxima. El portugués no erró y estrenó el marcador. Poco peligro creado por el Celta en la segunda mitad, cuando el actual 'Balón de Oro' anotó otros dos tantos que privaron al Celta de puntuar en la capital. Sin embargo, el conjunto olívico demostró que no teme a los 'grandes' y mantiene siempre su estilo de juego.

El maleficio de Balaídos

Históricamente, el fortín vigués ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para el Real Madrid. Parece haber meigas -las brujas de la tradición gallega- protegiendo al Celta siempre que juega como local. Veintisiete triunfos registra el conjunto olívico en el Estadio de Balaídos, diez más que la escuadra madrileña, mientras que un total de doce encuentros han finalizado con tablas en el marcador.

La pasada campaña, el meigallo de Vigo se repitió. El Celta venció gracias a dos goles de Charles, privando definitivamente al Real Madrid del título de Liga en la penúltima jornada del campeonato.

Historial de enfrentamientos Celta - Real Madrid Partidos jugados Victorias del Celta Empates Victorias del Real Madrid Primera División 97 29 15 53 Copa de España 15 4 3 8 TOTAL 112 33 18 61

Convocatorias

Eduardo Berizzo no ha sorprendido a nadie con la lista de 18 para enfrentarse al Real Madrid que ofreció esta mañana. Se caen de la convocatoria Oubiña, Radoja y Planas por lesión y David Costas por decisión técnica.

Por su parte, en el Real Madrid destaca la ausencia de los lesionados Benzema, Bale y Modric por lesión. No obstante, Ancelotti recupera al sancionado Marcelo.

CELTA

Porteros: Sergio y Rubén Blanco.

Defensas: Hugo Mallo, Fontàs, Jonny, Sergi Gómez y Cabral.

Centrocampistas: Pablo Hernández, Álex López, Madinda, Krohn-Dehli y Augusto.

Delanteros: Santi Mina, Charles, Nolito, Larrivey, Orellana y Bongonda.

REAL MADRID

Porteros: Casillas, Keylor Navas y Pacheco.

Defensas: Varane, Pepe, Sergio Ramos, Coentrão, Marcelo, Carvajal, Arbeloa y Nacho.

Centrocampistas: Kroos, James Rodríguez, Lucas Silva, Isco e Illarramendi.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, 'Chicharito' y Jesé Rodríguez.

Posibles alineaciones