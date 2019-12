Resultado Sevilla - Rayo Vallecano Liga BBVA 2015 (2-0)

21:04. Momento de despedirse. Espero que hayáis disfrutado con la narración en directo en Vavel de la victoria sevillista ante el conjunto vallecano. No dudéis en seguir visitando Vavel para informarte de todo lo que ocurre en el mundo del deporte y de manera actualizada.

El Rayo Vallecano se queda en la 11ª plaza con 41 puntos y el sueño europeo se convierte en solo eso. Entre semana recibirán al propio Valencia el jueves (20:00).

El Sevilla con la victoria se coloca cuarto a la espera de lo que haga el Valencia en la jornada del lunes. Tiene 66 puntos, a seis del Atlético de Madrid y uno por encima del conjunto ché. El equipo andaluz volverá a jugar el miércoles en casa del Eibar (20:00).

Declaraciones de Baena: "Es complicado empezar con un 2-0. El segundo nos ha hecho daño. Hemos tenido varias ocasiones para marcar, pero no ha podido ser. No nos valía especular y también por eso han podido marcar más a la contra. Si no entra la pelotita es complicado. Ellos son fuertes defensivamente y tenemos que atacar con muchos para hacer daño. Hemos tenido varias, pero no la suerte de nuestra cara. No sé si ha sido fuera de juego, pero ha sido una pena que no haya valido. Me he encontrado bien físicamente. Después de dos semanas parado sin entrenar, más cansado, pero sin molestias".

Declaraciones de Iborra: " Es importante sumar, pero hay que seguir. Hemos llegado con una cifra importante pero tenemos que seguir. Tanto en fuera como en casa. Sabíamos que iba a ser difícil, veníamos de un desgaste importante por jugar en Europa. Hemos empezado dominando y marcando, y despues hemos podido tanto sumar mas goles como recibir".

20:51. Si en la primera parte fue superior, marcó los dos tantos del partido (Iborra y Carriço) y no sufrió en ningún momento, en la segunda no acabó pidiendo la hora porque el rival no quiso acertar. Infinitas ocasiones del lado vallecano que nunca acertó. También el Sevilla pudo liquidar en alguna contra pero los delanteros no tuvieron su día.

Final del partido. Sevilla 2-0 Rayo Vallecano

91' Dos de descuento. Incomprensible que el Rayo se vaya sin marcar.

90' ¡Vaya mano de Sergio Rico! Se rebolbió Manucho dentro del área, disparó el angoleño y tras tocar en un defensa, el portero canterano envió a saque de esquina con una mano salvadora.

89' Se equivocó Deulofeu de nuevo. Iban tres contra Toño, se la jugó pecando de egoísmo y disparó al muñeco. De nuevo Toño estuvo perfecto.

88' Otro disparo que no va a puerta. Trashorras desde la frontal tras el enésimo saque de esquina.

87' Córner para el Rayo. Kolodzeijczak echó la pelota fuera del campo en el segundo palo tras un centro peligroso de Insúa.

86' ¡Enorme Toño! Mano a mano de Denis Suárez, pero de nuevo sale perfecto y estirándose el guardameta para evitar el 3-0 o la asistencia a Aspas que acompañaba al otro gallego del Sevilla.

85' A punto el tercero del Sevilla. Bacca se marcha de Ba, busca a Deulofeu quien llega a contactar casi con la cadera. Se marcha fuera al no poder dar dirección al cuero.

84' Otro lanzamiento del Rayo que se pierde por línea de fondo. Esta vez fue Kakuta quien no atinó. Por disparos no será...

83' Entra Miku por el propio Pozuelo que sabe que ha tenido el 2-1 en sus botas. Último cambio del partido.

82' ¡Qué mal lo hicieron! Contraataque clarísimo del Rayo que no finaliza bien Pozuelo. Era un 3 contra 1, pero no lo hizo bien el canterano. Disparó alto. Pitos leves en Sevilla que ve como el partido se puede complicar.

81' Falta peligrosa para el Sevilla. Muy pegada a la banda derecha.

79' Mucho mejor el Rayo Vallecano en la segunda parte, pero sin acierto de cara a puerta. El cansancio europeo también hace mella en los de Nervión.

78' ¡Otra ocasión que se va al limbo para el Rayo! Trashorras disparó ajustado, pero se marchó cerquita de la cepa del poster. Jaime Latre señaló saque de esquina.

77' Deulofeu lanza una falta directa al segundo anfiteatro. No está fino el catalán.

77' Entra Iago Aspas por Reyes.

75' Hasta dos jugadores tocaron la falta colgada por Kakuta. Primero Ba en el primer palo, después un defensa que envió la pelota a saque de esquina. El córner finaliza con un disparo rebotado por Insúa y una contra peligrosa que termina en falta sobre Reyes. Amarilla para Insúa.

73' ¡Cabezazo de Kakuta! El Rayo presionó muy arriba para recuperar y poner un centro en la banda derecha. El francés, con todo de cara, remató de cabeza desviado. Muy clara para el 2-1.

71' ¡Gran parada de Toño en un mano a mano con Reyes! Está a gran nivel el portero alicantino.

70' ¡Qué sangre fría de Toño! Regateó con calidad al colombiano Bacca que iba como una bala hacia el alicantino.

69' También entra Embarba por Aquino en el Rayo.

69' Segundo cambio en el Sevilla. Entra Bacca por Gameiro.

Asistencia: 28.522 espectadores.

65' El Rayo Vallecano lleva 9 disparos totales por los 6 del Sevilla. En cambio, a puerta van 5-1 a favor de los locales.

64' Ocasión para el Rayo Vallecano. Disparo desde larga distancia de Kakuta que se marcha alto.

62' Primer cambio en el Sevilla. Entra Deulofeu y se marcha Banega.

61' ¡Uuuy! De nuevo Aquino vuelve a tener una ocasión para acortar distancais. Tras un centro desde la banda izquierda, el mexicano remató por doble vez desde dentro del área. La definitiva se marchó por muy poco afuera.

60' Disparo de Javier Aquino muy desviado de la portería de Rico.

59' Caída de Aquino dentro del área, pero Jaime Latre indica saque de esquina para el Rayo y no penalti. Buen pase de Kakuta para el mexicano.

55' Tuvo dos ocasiones muy seguidas el Sevilla, en pies de Gameiro y Banega, pero Toño se mostró infranqueable en ambas.

50' Gol anulado al Rayo Vallecano. Krychowiak se había metido un tanto en propia, pero en el inicio de la jugada tanto Manucho como Ba se encuentran en fuera de juego tras el pase en largo de Morcillo. Acierta Jaime Latre y su asistente.

50' Centró Kakuta, pero despejó la zaga sevillista.

49' Falta peligrosa para el Rayo. Puede ser la primera del segundo tiempo. Escorada en la banda derecha.

46' Arranca la segunda parte, sin cambios. 2-0 gana el Sevilla.

20:01. Ya están de nuevo sobre el terreno de juego los dos equipos.

19:48. Los goles de Iborra y Carriço evidencian el mejor juego del equipo local. El Sevilla nunca sufrió ante un Rayo que apenas ha logrado pisar el área rival.

Descanso, Sevilla 2-0 Rayo Vallecano

45' Un minuto de añadido a la primera parte.

45' Continúan las malas noticias para el Rayo. Iborra, tras tocar balón, golpea a Quini y deja en el suelo al defensa. Se marcha por su propie pie pero acompañado de los médicos.

43' La jugada nace del saque de esquina comentado. Tras un despeje, la pelota la controla Denis Suárez en la frontal, se marcha por el carril derecho y centra para el cabezazo del central portugués en el primer palo. Dedica el tanto con una camiseta en honor a su compañero Nico Pareja.

43' ¡GOOOOOL del SEVILLA! ¡GOL de CARRIÇO! 2-0

41' ¡A punto Gameiro! Gran balón de Trémoulinas para la carrera del punta galo, que disparó muy cerca de la esquina del área pequeña. Toño respondió bien mandando la pelota al córner.

40' Con y sin balón. El Sevilla está muy cómodo en el partido. El Rayo no logra conectar con Manucho, bastante desaparecido en la primera parte.

35' Centro de Trémoulinas que se convierte en un disparo que se marcha por encima de la portería bajo la mirada tranquila de Toño.

31' Amarilla para Morcillo. Cortó una contra con una falta a Gameiro que conducía en carrera. La falta es colgada al área por Reyes y la atrapa Toño sin dificultad.

29' Córner para el Rayo Vallecano improductivo.

27' Carriço prolonga en el primer palo tras lanzarse el córner, pero nadie remacha en el segundo y la pelota se marcha por línea de fondo.

27' ¡Ocasión clara para el Sevilla! Fuerte disparo de Gameiro desde dentro del área, pero Toño evita el segundo gol en contra. Gran robo de Iborra en la frontal y buen pase de Kolodzeijczak para el francés. La jugada acabó siendo saque de esquina.

25' El Rayo finaliza una jugada por la banda derecha con un disparo de Baena. Se marcha alto el remate del mediocentro malagueño.

23' Saque de esquina para el Rayo. Lo atrapa Rico en el segundo palo.

21' Baena salva una ocasión de mucho peligro para Toño. Conducía solo Denis Suárez que se mostró algo lento para llegar al área rayista.

17' Jugada por la banda derecha con pared incluida entre Diogo y Banega. El lateral portugués llegó hasta línea de fondo, para centrar raso a Iborra que remata dentro del área, solo y con el interior de la pierna izquierda al palo largo. Gran jugada de los de Emery.

17' ¡GOOOOOL del SEVILLA! ¡GOL de IBORRA! 1-0

15' Gran jugada personal de Denis Suárez que finaliza el gallego con un disparo. Detiene Toño sin muchos problemas. Quini no le pudo parar en ningún momento.

13' Cambio en el Rayo. Entra Morcillo para ocupar el puesto de Amaya. Una pena para el central que marcó ante el Almería en la pasada jornada su primer gol en Primera con el equipo que le vio crecer.

12' Lesión en el Rayo. Buen pase de Reyes a la espalda de la zaga del Rayo para buscar al delantero francés Gameiro, pero Amaya se rehace para recuperar la posesión. En esta misma acción parece que el español se lesiona porque pide al colegiado que detenga el juego. Sale cojeando.

10' Dominio compartido en estos primeros compases del baile. Ambos equipos inician su presión en campo contrario.

6' Disparo de Quini que se marcha a saque de puerta. El córner acabó con el balón en la frontal para el lateral del Rayo. No se lo pensó y disparó con potencia con la zurda hacia la "caja" de Rico. Segundo aviso del Rayo.

5' ¡A punto Kakuta! Disparo del francés muy colocado y gran intervención de Sergio Rico que despeja a saque de esquina.

5' Lo sacan en corto y la zaga vallecana lo recupera.

5' Saque de esquina a favor del Sevilla

3' Primer disparo del partido, obra de Trémoulinas. Voleó con la izquierda y se marchó cerca de la escuadra derecha de Toño.

0' Arranca el Sevilla-Rayo Vallecano

18:59. Los jugadores ya están sobre el terreno de juego, mientras la afición canta "a cappella" el himno del centenario blanquirrojo. Precioso. Va a arrancar el partido.

18:57. El Rayo, por su parte, empieza el duelo 11º en la tabla y se encuentra a seis puntos del Málaga, que ocupa la 7ª plaza. Si el Barcelona ganase la Copa del Rey, sería el último lugar con acceso a Europa. El sueño vallecano aún es posible.

18:55. El Sevilla, si vence al Rayo, adelantará en la cuarta posición al Valencia que saca dos puntos en la clasificación. Al menos, hasta mañana lunes cuando los che reciben al Granada para cerrar la 33ª jornada.

18:52. Cerca de 500 aficionados rayistas se encuentran en el coliseo sevillista.

18:50. Cerquita del técnico canario del Rayo se sentarán Cobeño como portero suplente, Nacho, Miku, Morcillo, Jozabed, Bueno y Embarba.

18:49. En el banquillo sevillista estarán Soria como portero suplente, Fernando Navarro, Bacca, Iago Aspas, Deulofeu Aleix Vidal y Mbia.

18:41. El Rayo Vallecano de Paco Jémez sale al Sánchez Pizjuán con Toño bajo palos; Quini, Amaya, Abdoulaye Ba e Insúa en defensa; Baena, Trashorras, Kakuta, Pozuelo, Aquino en el centro del campo; y Manucho en la punta del ataque.

18:39. El Sevilla de Unai Emery forma con: Sergio Rico; Diogo, Carriço, Kolodziejczak, Trémoulinas en defensa; Krychowiak, Banega, Denis Suárez, Iborra, Reyes en el centro del campo; y Gameiro en la punta del ataque.

18:38. Ya tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos.

La espera para el arranque del partido Sevilla - Rayo Vallecano es más amena mientras lees las previas que encontrarás en las secciones sevillistas y rayistas.

El Sevilla viene de jugar el jueves en competición europea. Fue en San Petersburgo, Rusia, el lugar en el que selló su pase para las semifinales de la Europa League. Su adversario en la penúltima ronda será la Fiorentina. El Sevilla tiene la oportunidad de ganar la competición por segundo año consecutivo y por cuarta vez en su historia.

Hay varios jugadores apercibidos que se perderían la jornada intrasemanal de Liga si ven una tarjeta en el Sevilla - Rayo Vallecano. Del lado sevillista encontramos a Beto, Trémoulinas, Reyes y Bacca; mientras que los rayistas que están al límite de la sanción son Nacho, Bueno y Manucho. El Sevilla juega la próxima jornada ante el Eibar (miércoles, 20:00) y el Rayo recibe al Valencia (jueves, 20:00).

El último encuentro entre ambos conjuntos se disputó el 7 de diciembre de 2014, en la 14ª jornada de la presente Liga. El Sevilla consiguió llevarse los tres puntos de Vallecas gracias al solitario gol de Bacca en el minuto 8, a pase del hoy ausente Pareja. Con esa derrota, ya son seis los partidos consecutivos en los que el Rayo no puede ganar al conjunto de la capital andaluza.

El Sevilla - Rayo Vallecano se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Fue inaugurado en 1958, y remodelado en 1981 y 1998. Albergó encuentros de la Eurocopa de 1964, del Mundial de 1982 y la final de la Copa de Europa de 1986, en la que el Steaua de Bucarest venció en la tanda de penaltis al Barcelona. Tiene capacidad para 45.500 espectadores. Sus dimensiones son 105x68 metros.

El conjunto madrileño cuenta con las bajas de Léo Baptistao y Cristian Álvarez por lesión. Además, el capitán Tito está sancionado por cumplir el ciclo de tarjetas amarillas. En aspecto positivo, Jémez recupera a Raúl Baena que ya se ha recuperado de sus últimos problemas físicos. Fuera de la convocatoria se quedaron Zé Castro, Fatau, Licá y Àlex Moreno por decisión técnica. El Rayo viene de hacer ante el Almería su gol número 700 en Primera División, obra de Miku.

El conjunto andaluz se clasificó el pasado jueves para las semifinales de la Europa League, pero a cambió perdió a uno de sus pilares para el resto del año. Nico Pareja sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y un esguince de grado 2 del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. El tiempo de baja para el central argentino se estima entre seis y siete meses. Vitolo también cayó lesionado, aunque solo se trata de una pequeña rotura fibrilar. Tampoco podrá vestirse de corto ante el Rayo. Beto, con dolores en el hombro, también se quedó fuera de la lista de convocados.

El Sevilla vs Rayo Vallecano se han enfrentado en un total de 17 ocasiones en Primera División. Las estadísticas de los enfrentamientos favorecen al conjunto andaluz, quien ha sumado 9 victorias, frente a 3 empates y 5 derrotas. En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla consiguió 6 de esos 9 triunfos. El Rayo, en la capital andaluza sólo logró vencer una vez en mayo del año 2000. La mayor victoria conseguida en Sevilla fue a favor del conjunto local en la temporada 2011-2012 en la jornada 37. En este partido, el resultado fue 5-2.

Paco Jémez afirmó ante los medios que intentarán hacer su juego y sacar el resultado, además de asegurar que el Sevilla tiene "una de las tres mejores plantillas de la Liga".

Unai Emery explicó en rueda de prensa cómo ayuda el nivel de confianza que tiene el grupo tras varios meses con buenos resultados: "Nuestra confianza es para mantener la exigencia, no para creer que vayamos a ganar fácil".

La última salida finalizó en hecatombe vallecana (1-6). A pesar de que Manucho adelantó al Rayo Vallecano en el primer minuto, el Celta de Vigo acabó remontando en la primera parte y endosándole un set a uno. Santi Mina con cuatro goles y el ex-rayista Larrivey con un doblete firmaron los tantos de la trágica noche para los de la franja. En el Sevilla - Rayo Vallecano intentarán olvidar esa mancha en el currículum.

El Rayo Vallecano, por su parte, empezó la jornada undécimo en la tabla con 41 puntos. Ha ganado 13 partidos, empatado 2 y perdido 17. Fuera de casa, ha logrado 6 victorias pero ha caído 9 veces. En cuanto a goles, el promedio es bastante negativo. Ha marcado 38, pero suma hasta 59 goles encajados.

En su último partido como local, el Sevilla empatar a dos ante el líder de la Liga, el Barcelona. Tras los tempraneros tantos de Messi y Neymar, el equipo hispalense igualó con los goles de Banega en la primera parte y Gameiro en los últimos minutos de partido. Los andaluces llevan sin perder en casa desde febrero de 2014, justamente frente al Barcelona.

El Sevilla ocupa el quinto puesto en la clasificación con un total de 63 puntos. De los 32 partidos jugados hasta el momento, el conjunto entrenado por Unai Emery ha ganado 19 encuentros, empatado 6 y perdido 7. En cuanto a goles, lleva un total de 58 goles a favor frente a 37 en contra.

¡Saludos y bienvenidos a la retransmisión en directo del Sevilla - Rayo Vallecano! El encuentro correspondiente a la jornada 33 de la Liga BBVA arrancará a las 19:00 en el Estadio Sánchez Pizjuán.