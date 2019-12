Cifuentes: "El Coruxo no ha perdido la cara a ningún partido"

Francisco Cifuentes Martínez (Calasparra, 12/1/1990) comienza a nivel nacional en la cantera del Real Murcia, equipo de su comunidad. Tras despuntar en edad juvenil el club pimentonero decidió cederle a un 3º división. Su aventura senior comenzaría en el Santomera murciano. Tras su aventura con los rojillos fichó por el UCAM, donde durante tres años defendió la camiseta universitaria antes de aterrizar en Vigo, en la que es, su primera aventura lejos de la región. Desde su llegada a la ciudad olívica, ha sido un fijo en los esquemas tanto de Antonio Gómez como Rafa Sáez.

Trayectoria

Pregunta: Dio el salto a nivel nacional en edad juvenil cuando en división de honor defendió la camiseta del Real Murcia. ¿Qué recuerdos tiene de esa etapa?

Respuesta: Fueron tres años, uno en Nacional y dos en división de honor. Fue una etapa muy bonita, era el equipo de mi ciudad y para mí una experiencia enriquecedora.

P: Tras el paso por la cantera pimentonera, dio el salto a tercera división. Su destino fue el Santomera. ¿Cómo valora su paso por el conjunto rojillo?

R: A falta de tres partidos para terminar la temporada en juveniles me lesioné del menisco en la Universidad. Tras dos meses y medio -entre operación y recuperación- el Murcia me cedió al Santomera donde fue mi primera aventura como senior.

P: Continuó en tercera división, en este caso recaló en el UCAM Murcia. ¿Qué tal le fue con el conjunto universitario?

"No estaba conforme con que el Murcia me cediera y decidí fichar por el UCAM"

R: Bien. Había jugado cerca de trece partidos con el Santomera y el Murcia me quiso repescar para jugar con el filial. Ese año descendió a tercera debido a que le primer equipo bajó a Segunda B. No estaba conforme con la experiencia de la cesión y apareció el proyecto del UCAM que me convenció. Allí estuve tres años.

Nueva vida en Vigo

P: Tras su etapa universitaria, tras tres años fichó por su actual equipo, el Coruxo. ¿Qué le hizo inclinarse por el conjunto verde?

R: En el último año con el UCAM jugué en Segunda B, se hizo un proyecto para salvar la categoría y finalmente descendimos. Tras eso y ya con un poco más de experiencia pensé que una vez en tercera puedes tener suerte y ascender o no volver a jugar en la división de bronce. Tuve ofertas y tras casi firmar con otro club, apareció el Coruxo del que Iosu Villar se había marchado. Gustavo Falqué me llamó, me cuadraron las condiciones propuestas y acepté.

P: ¿Qué tal está siendo su adaptación?

"Me encanta la ciudad y la gente del club me trata fenomenal"

R: Muy bien. La verdad es que el club desde el primer día se ha portado muy bien. Me encanta la ciudad y la gente del club me trata fenomenal, es todo muy familiar. Estos dos años los valoro positivamente, a pesar de que el año pasado sufrimos más de la cuenta, he jugado y este año lo hemos hecho bien. La pena es que merecimos tener más puntos que con empates injustos se nos han escapado.

P: ¿Cómo ve desde la otra punta la situación que ha vivido el Real Murcia este verano?

R: Tengo amigos allí y estoy más o menos al día de lo que ocurre. Es una situación muy complicada. No sé exactamente como lo ha hecho el presidente pero parece ser que se ha tirado de la manta y han salido muchas cosas. Me da pena por la afición, la ciudad y por la historia que rodea al Real Murcia.

P: El UCAM Murcia camina con paso firme hacia la segunda división. ¿Cree que pueden reemplazar al Real Murcia como equipo referente de la región?

R: Sí, tienen expectativas de ser un equipo referente en la región. Por como está haciendo las cosas, por presupuesto, por el enfoque de su política interna y por la gente que trabaja ahí.

P: Hace escasas semanas fue profeta en su tierra ganando el Coruxo a su ex equipo. ¿Cómo se vive desde dentro vencer en su ciudad?

R: Ante todo he de decir que para mí tenemos muy buena plantilla. No le hemos perdido la cara a ningún partido. Jugar en la Condomina donde no había jugado, en tu casa, con tu familia y amigos, que salga el partido como lo habíamos planteado, ganar 0-1 .... pues fue un día muy especial.

P: Llegan los últimos partidos. ¿Cómo valora la temporada?

R: Para mí, ha sido buena. Hemos tenido un buen ritmo de trabajo entrenando, el día a día bien. Luego en los partidos hemos estado ahí y la lástima es algún punto más que hemos merecido. Ahora, a terminar lo mejor posible.

P: ¿Cómo se vió durante la temporada?

R: Bueno, yo trabajo en lo que puedo, ayudo al equipo. No me puedo valorar a mi mismo eso es función del entrenador y aficionados.

P: Para finalizar, a los que no le conocen. ¿Cómo se define sobre el verde?

R: Un jugador que suele estar siempre atento, pendiente de las ayudas de los compañeros, si hay alguna marca libre. Pretendo jugar fácil y me considero un jugador comprometido y agerrido.