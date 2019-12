Manolo deja de ser jugador del Conquense

Manolo Delgado se desvincula de la Unión Balompédica Conquense. El guardameta de La Solana deja la disciplina conquense tras tres temporadas defendiendo la camiseta blanquinegra.

Llegó en Tercera División y se convirtió en uno de los mejores porteros de la categoría de la mano de Jordi Fabregat. En su segunda campaña fue titular indiscutible realizando una gran temporada, al igual que el equipo. En este tercer año defendiendo la meta de la Fuensanta no ha tenido la fortuna que en temporadas anteriores.

Un inicio dubitativo por parte de todo el equipo unido a fallos puntuales y a una lesión que le tuvo aparatado unos meses de los terreno de juego forzaron no solo que perdiera el puesto, sino el fichaje de otro portero. Tras su recuperación no ha tenido oportunidad de volver a la titularidad y ya con el descenso certificado por parte del Conquense ha decidido abandonar el club cerrando así un su ciclo en la Balompédica.

"Se ha visto que no soy útil aquí"

Como han informado los compañeros de RTVCM, Manolo se acoge al ofrecimiento realizado por parte del presidente, Jesús Fernández, de dejar el club, cobrando lo trabajado. Manolo ha pasado posteriormente los micrófonos de la radio autonómica de Castilla la Mancha donde ha hablado de su marcha del club.

El guardameta asegura que la decisión de abandonar el Conquense no tiene nada que ver con la posibilidad de que juegue lo que resta de temporada en el CD Badajoz: “Es cierto que me han llamado pero la decisión no tiene nada que ver con ello”. Asegurando que la decisión la tenía tomada: “Ya tenía pensado hacer esto, el equipo ha descendido matemáticamente y se ha visto que no soy útil para el Conquense y he preferido dejar mi sitio”.

Manolo ha reiterado “no sentirse útil” para el equipo: “Esta a la vista que no soy útil para el equipo”. Añadiendo una explicación sobre su situación a lo largo de la temporada: “La situación es que yo me lesioné, me recuperé, el equipo está como está y no he tenido oportunidad de volver a ayudar al equipo”.

Manolo se muestra triste porque asegura que él esperaba seguir más tiempo en el Conquense: “Empezaba el año pensando que no iba a ser mi última temporada, pensaba que iba a estar más años. Pero las cosas cambian y solo puedo desear lo mejor al club”. Además ha asegurado que algunas personas dentro del club no han estado a la altura de las circunstancias: “Ciertas personas con responsabilidad no han estado a la altura este año en el Conquense”

No ha querido terminar sin dar su opinión sobre cuál ha sido el mayor problema de esta temporada: "El primer gran error de este año fue romper la plantilla del año pasado. Había un grupo espectacular. Después faltó unión". Insistiendo en que se pudo hacer más para retener a más jugadores del grupo: "Se pudo hacer más para que se quedaran más jugadores del año pasado.”

Unas palabras con las que se ha despedido el portero de la Unión Balompédica Conquense y de una afición en la que deja mucho cariño, a pesar de una temporada en la que todo ha salido mal, tanto para el jugador como para el club. Manolo se une de esta forma a Sergio Carrallo que abandonaba la disciplina del Conquense hace unos días.