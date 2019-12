Real Betis y Sevilla, unidos por Nepal

El Real Betis y el Sevilla se han unido este mediodía por una buena causa, la de ayudar a los niños afectados por el terremoto que tuvo lugar el pasado sábado 25 de abril en Nepal, donde casi dos millones de niños están en estado urgente y en una grave situación. El seísmo de 7'9 grados ha provocado que el país esté en un delicado momento, por lo que toda ayuda es poca.

Es por ello que ambos clubes sevillanos lucirán este sábado, con motivo del Real Betis - Llagostera y del Sevilla - Real Madrid, el mensaje 'UNICEF al 38080' en sus camisetas, motivando a sus fieles y solidarios aficionados que manden un simple SMS para ayudar. Por cada mensaje enviado, UNICEF recibirá íntegramente la cantidad de 4€. Esta fundación ayudará a los niños afectados con asistencia humanitaria vital, agua y saneamiento, nutrición, salud y educación y protección infantil.

Además, los dos equipos van a difundir a través de sus diversos medios de comunicación continuamente los llamamientos a sus seguidores para que colaboren con la causa. Será tanto en las redes sociales como en el Estadio, para que nadie se quede sin conocer la forma de ayudar a gente que verdaderamente lo necesita. Los niños y las familias afectadas de Nepal lo agradecerán.

Juan Carlos Ollero: ''Dani Ceballos, por el bien de todos, debe seguir en el Real Betis''

El presidente del Real Betis, Juan Carlos Ollero, ha aprovechado este mediodía con motivo de la campaña de colaboración entre el club verdiblanco, el Sevilla y UNICEF para atender a los medios de comunicación presentes. El principal tema era la renovación de Dani Ceballos, además de tratar algún que otro asunto de actualidad en Heliópolis.

En lo deportivo, todo marcha que ni pintado. Líderes, con un margen considerable y casi con el ascenso en la mano. La semana, así, marcha mucho mejor: ''Está siendo una semana tranquila, pero tenemos la obligación de ganar para seguir estando tranquilos en todas las semanas que quedan hasta el final de temporada''. No se trata de hacer cuentas, sino de no cansarse de ganar. Así lo ve Juan Carlos Ollero: ''No hacemos cuentas, el Real Betis primero tiene que ascender. Después de ascender, ya no habrá cuentas que hacer. Ya veremos dónde se asciende'', dijo.

Y ahora sí, había que preguntar por la renovación de Dani Ceballos. ¿Hay novedades?: ''La novedad es la habitual, todo progresa adecuadamente. El Real Betis está haciendo todo lo posible por renovar a Dani Ceballos, para que siga jugando para disfrute de los béticos y para asegurar su carrera profesional en el futuro. Dani Ceballos debe jugar en el Real Betis en beneficio de los béticos y de él mismo. Estamos haciendo todo lo posible para que sea así''. ¿Cómo va a evolucionar la negociación?. El presidente lo deja claro: ''El tratar de prever cómo marcha una negociación o anticipar cómo va a terminar siempre es arriesgado. Las negociaciones caminan lentamente y se precipitan de pronto y otras veces es al contrario, se precipita una solución cuando parece que está en crisis. No puedo anticipar cuál va a ser la evolución de la negociación''. Se puede pensar que no se renueva a Dani Ceballos porque Eduardo Macià no ha llegado aún: ''Es todo lo contrario. No hay ninguna razón política o de conveniencia para retrasar el anuncio de la renovación de Dani Ceballos. Todo esto se trata en función de las negociaciones. En el caso de la renovación de Dani Ceballos, Eduardo Macià no está interviniendo, empieza a trabajar a partir del 1 de mayo''.

Más allá de ese tema, hoy han concidido el presidente del Real Betis y el del Sevilla, José Castro. ¿Qué se han dicho?: ''Le he felicitado por el resultado del otro día en San Petersburgo. Respecto a lo que dijo sobre ganarnos 23-0, yo podría decir que me gustaría ganar por 24. Son cosas que se dicen y luego comentamos amigablemente. Es algo que no tiene más importancia''. En el fondo, Primera División necesita un derbi sevillano: ''Cuando nos hemos visto al entrar, él me ha felicitado por la marcha del equipo. Me ha dicho que está deseando que nos veamos en Primera División. Ya veremos con qué resultados''.

A parte de la renovación de Dani Ceballos, hay más canteranos en vistas a seguir en Heliópolis. Fabián es uno de ellos: ''El Real Betis lo que está procurando hacer es establecer una política de contratación de jugadores y de renovación de sus contratos, especialmente en el caso de la cantera, que nos permita seguir con continuidad y tan rápidamente como sea posible, los progresos deportivos de los futbolistas. Ese es nuestro propósito. Estamos diseñando unos procedimientos para eso. Los casos de Varela y de Fabián se incluyen en esa política. No queremos dejar huecos que den luego lugar a precipitaciones que no convienen a nadie, ni a los futbolistas ni al Real Betis”. ¿Y Varela?: ''Os digo lo mismo en relación que con Dani Ceballos. En este caso, las negociaciones son un poco más fáciles por las circunstancias del Real Betis y del futbolista. Espero que haya novedades muy pronto'', comentó. Y es que el caso de Dani Ceballos podría tener a terceras personas en la negociación. Factores externos, pequeños detalles que podrían marcar la diferencia: ''No me consta en absoluto ni los temo. Estoy convencido, y así lo hemos compartido con los agentes del futbolista, que donde tiene que jugar Dani Ceballos es en el Real Betis hasta que el jugador por su progreso profesional y lo interesante que resulte para otros clubes, tenga que salir. No vamos a engañarnos con respecto a eso. Debe seguir progresando en el Real Betis, como también lo entienden sus técnicos. Todos creemos que eso es lo que debe ser''.

Fuera de lo deportivo, momento de hablar de temas jurídicos. Concretamente, del informe pericial: ''Son temas que atañen, más que al Real Betis, a los litigios entre accionistas. La actitud del Real Betis tiene que ser meditada. Hay algo que sí está obligado a hacer, en los ámbitos que se requiera, que es decir la verdad tal y como la ve el Real Betis. A eso se atañe este consejo, no podéis pedirnos nada más. Estas cosas se tienen que dirimir en los juzgados siguiendo las pautas que marcan los procedimientos en curso. No vamos a hablar de estas cuestiones''. Ya por último, Juan Carlos Ollero opinó sobre el posible comunicado del Real Betis: ''El Real Betis dijo que iba a examinar el contenido del informe pericial por si se entendiera que había alguna materia que se prestara a dudas y que el Real Betis aclararía y actuaría en consecuencia. No dijo nada más, solo que iba a estudiar una situación tal y como se le estaba presentando'', concluyó.