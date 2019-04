Bergantiños: "Me increpan desde hace tiempo por unas declaraciones mal interpretadas"

Álex Bergantiños afrontó, una vez más, un papel difícil ante los medios de comunicación. Tras una sesión de entrenamiento bizarra y accidentada por las protestas de un grupo de personas, el canterano salió a sala de prensa a hablar de todo lo relacionado con la actualidad de un cada vez más conflictivo Deportivo. La mencionada protesta tuvo lamentablemente "Me increpan desde hace tiempo por unas declaraciones que algunos no entendieron" un hueco importante, en el que Álex contó su versión de lo ocurrido: "Solo eran reproches y nada más, hay gente que intenta escuchar y otra que ni siquiera quiere intentarlo. Conmigo no fue capaz de hablar nadie. Entiendo que la gente está cabreada, la imagen de ayer no fue digna de futbolistas del Deportivo. Estamos dolidos y comprendo que la afición esté molesta, pero las formas nunca se pueden perder".

Para más inri el de la Sagrada admitió que desde hace unos meses, concretamente desde sus declaraciones públicas sobre el asesinato de Jimmy, recibe insultos y amenazas de una serie de personas: "Me llevan increpando desde hace hace tiempo. No sé lo que se entendió de ese día (el de sus declaraciones), salí a hablar a nivel nacional para condenar la violencia, sin más, que son cosas que tiene que investigar la policía, pero hay gente que no lo entendió así y que lo interpretó diferente".