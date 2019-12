CD Lealtad - Real Valladolid Promesas: presión - desahogo

El final de la competición de bronce del fútbol español va llegando a su fin y muchos son los equipos, que por arriba o por abajo, se juegan algo. La posibilidad de entrar en los playoff de ascenso, la promoción del descenso, el propio descenso de categoría, la conquista de la Liga... muchas son las cosas todavía por decidir en este Grupo I de la Segunda División B. Sin embargo, con la victoria de la pasada semana por la mínima ante el Marino de Luanco, más la derrota del Langreo frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, la escuadra pucelana certificaba matemáticamente su permanencia un año más en la categoría. Logro que al inicio ni los más optimistas del lugar pensaban que se certificaría a varias jornadas para el final del curso. Por su parte, el CD Lealtad lo tiene en su mano para poder seguir un año más en la tercera máxima división del fútbol español.

Salvación ansiada

El pasado fin de semana, los Anexos del estadio José Zorrilla se engalanaron para recibir la permanencia con los brazos abiertos. Con una grada que no sólo estaba ocupada por los de todas las jornadas, Rubén De la Barrera y los suyos recibían a un Marino de Luanco descendido, que en principio no tendría que plantar mucha cara. Para desgracia de los locales, aparecieron dos factores que harían que el encuentro no fuera por los cauces deseados. En primer lugar la falta de acierto de cara al gol volvía a planear por los Anexos una vez más. Ocasiones claras se marraban durante la primera parte, lo que provocó la aparición del segundo factor. El Marino veía que podía llevarse el encuentro tras el 0-0 del descanso y para nada se vino abajo, todo lo contrario, los astures buscaron los tres puntos en más de una ocasión. Finalmente aparecía Guille Andrés en el área pequeña casi cuando el reloj marcaba el minuto 90 para rematar de cabeza un gran centro desde la derecha y anotar el único tanto del choque. Con esta victoria, la permanecía era virtual pero no matemática. Para ello, había que esperar un tropiezo del Langreo en el Reino de León. La Cultural ganaba por 4 goles a 1 lo que hacía esa permanencia una realidad.

Esta salvación no es fruto de una tarde o de un mes. Principalmente de todo lo cosechado en la primera vuelta del campeonato, la gran parte de las 49 unidades del cuadro de Rubén De la Barrera. En este último mes de competición, los resultados han sido un tanto dispares. El Coruxo FC doblegaba a los blanquivioletas por 2 goles a 1, empataban ante el Logronés (2-2) y con el Racing de Ferrol (0-0), volvían a caer ante el filial del Celta de Vigo por 2-0 para terminar superando a última hora al Marino de Luanco este pasado fin de semana. Como venía siendo habitual en esta segunda parte del campeonato, las variantes 1-x-2 también se han dado cita en el mes de abril para la escuadra albivioleta.

A morir por un sueño

Que va a ser un partido disputado, es más que evidente. Ya en la primera vuelta, allá por diciembre en unos Anexos lluviosos, el encuentro caía del lado pucelano, pero tan sólo por uno gol de diferencia. Una lástima para los de Villaviciosa pero sin ocasiones, poco o nada puedes hacer. Encuentro de nivel propio de Segunda División B, con oportunidades sólo del lado vallisoletano con un protagonista por encima del resto, el juvenil Dani Vega. Muy bien en labores defensivas, los negrillos no mostraron sensación de peligro. Para más inri, se quedaban con un jugador menos al ver la segunda cartulina amarilla Marcos en el minuto 82. 15 minutos antes, el anteriormente mencionado Dani Vega, marcaba el primer y único tanto de esa tarde tan aciaga climatológicamente hablando tras rematar de cabeza un gran centro de Brian Oliván.

El Promesas viaja con la tranquilidad de haber hecho los deberes

La posición que ostentan en la tabla los chicos de Javier Rozada no es pura casualidad. Desde que perdiera por la mínima hace un mes contra el filial del Sporting de Gijón B, ha encadenado 4 partidos sin perder, con dos victorias ante Real Avilés y CD Guijuelo y otros dos empates frente al Burgos CF y la Cultural y Deportiva Leonesa. Dos de los artífices de este buen rendimiento son Jorge Lombán y Mikel Méndez. El primero, hermano del jugador del Elche CF, se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo anotando goles clave para el Lealtad como los dos últimos en el Municipal de Guijuelo mientras que el segundo es un seguro en la zaga asturiana.

Para el encuentro de este sábado hay que señalar que se espera un gran ambiente en Les Caleyes puesto que antes de, partido contra la Cultu, el club, sacaba un bono de tres partidos a precio reducido. Esto, unido a la buena racha de resultados que los ha permitido salir de los puestos de descenso y al hecho de haber batido la mejor marca histórica de puntos del CD Lealtad en la historia de Segunda División B, hacen que el lleno en las tierras de la sidra pueda producirse.

Posibles onces titulares

Otra jornada más, y ya van muchas en este curso 2014/2015, el técnico gallego del Real Valladolid Promesas no podrá contar con todos sus efectivos. El centrocampista Ayub es baja por sanción. Sancionado con 5 partidos, el de este sábado será el segundo es su cuenta particular. Carmona y Casado tampoco podrán ser de la partida. Arrastran una lesión desde hace varias jornadas y frente al CD Lealtad no llegan a tiempo. Los convocados son: Julio, Jordan, Juanjo, Ángel, Javi Navas, Toni, Guille Andrés, Anuar, Fran No, Espinar, Dani Vega, Jorge Hernández, Ramiro, Alexis, Brian y Deve.

Por su parte Rozada, no podrá sentarse en el banquillo. Sancionado con 3 encuentros en el partido frente al Burgos, verá el duelo desde la grada. Dentro del plantel se perderán el partido Cueto y Jorge (sigue siendo el máximo goleador del equipo) por lesión y Pantiga y Yosu por sanción. Estos dos últimos van a cumplir ciclo y son bajas muy sensibles para los maliayos. Hasta última hora Peláez va a ser seria duda. Recuperándose de un esguince de rodilla puede entrar en la convocatoria.