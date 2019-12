El Sestao disfrutó en Valdebebas

Nacho Rodríguez, delantero autor de los dos goles que pusieron por delante a su equipo en cada mitad, Raúl Domínguez, guardameta que pasó de héroe a villano intercambiando paradas salvadoras con un desliz en el primer gol encajado, y Álex Maestresalas, joven centrocampista navarro encargado de suplir al goleador Jito Silvestre, fueron sin duda los tres nombres más destacados del Sestao River en el último partido liguero disputado por los vizcaínos ante el Real Madrid Castilla.

El empate a 2 goles con el que se saldó el encuentro dejaba satisfecha a la expedición sestaoarra, que además del punto y la imagen demostrada a domicilio, se llevó la grata sorpresa de la felicitación en el vestuario del propio presidente del Real Madrid, que presenció desde el palco el encuentro y que no dudó en bajar al vestuario visitante a pesar de la decepción que suponía el resultado para las aspiraciones de ascenso del filial blanco.

Con el empate obtenido en Valdebebas el Sestao River sumaba su cuarto partido consecutivo sin perder. Una buena forma de terminar el mes de abril para el conjunto de Ángel Viadero, que ocupa una desahogada undécima posición con 49 puntos en su casillero. “Son cuatro partidos bastante buenos, en los que hemos hecho ocho puntos”, recuerda Raúl; mientras sus compañeros apuntan a que tras tener la permanencia asegurada aspiran a mantener esta buena línea en las jornadas que restan. En concreto Nacho apuntaba a que “nosotros ya habíamos hablado previamente que lo más importante era disfrutar, dar una buena imagen en el campo y por supuesto competir, Cuando van pasando los minutos y ves que las cosas van saliendo, que el rival no era tan temible cómo aparentaba, la gente disfruta en el campo, y eso contribuyó para que el partido nos saliera tan bien.”

Sin duda, uno de los mejores momentos de la temporada del Sestao River, aunque quizá llegue un poco tarde a los ojos del aficionado, opinión que parcialmente comparten los jugadores. Así, para Raúl Domínguez el equipo ha tenido etapas muy buenas, aunque sobre todo nuestro mejor rendimiento ha sido en las Llanas, con victorias contra Huesca, Guadalajara, Atlético B… Fuera de casa ha sido nuestro talón de Aquiles, y en estas jornadas finales estamos consiguiendo por fin esa regularidad en casa y a domicilio. De todas formas tener a falta de cuatro partidos la permanencia debería de ser un mérito para un equipo como el Sestao”; un aspecto en el que incidía su compañero Nacho: “Durante la pretemporada preparas al equipo para llegar con chispa al tramo final de temporada, y quizá la pena es no haber cogido este punto un poco antes para meternos en la pelea por los playoffs. De todas formas no podemos olvidar que se ha conseguido el objetivo prioritario, y ahora vamos a luchar hasta el final para intentar meternos en Copa.”

"Todos los goles se los dedico a mi hijo, pero también a mi mujer"

Nacho Rodríguez, seleccionado para el Once de Bronce de la jornada 35 por VAVEL.COM, no supo contestar a la pregunta de si había sido su mejor partido como verdinegro desde que se incorporara en el mercado de invierno: “No lo sé, no me paro a pensar cuál ha sido mi mejor partido, si éste, el anterior o el otro…Es cierto que al jugar al lado de Jito a veces el trabajo que hago es más oscuro, pero al final es igual de importante que el de marcar los goles. Lo importante es que el equipo saque un buen resultado, aunque al marcar dos goles y además hacerlo en campo del Castilla puede que tenga más repercusión. Prefiero quedarme con la buena línea del equipo desde que Nacho Neira y yo llegamos al River antes que con aspectos individuales de mi juego.

Con o sin Jito

Sobre la baja de Jito, el delantero cántabro recalcó: “Yo no estoy para sustituir a nadie. Jito para nosotros es muy importante y es lógico que el equipo acuse su baja porque es una pieza clave, pero nosotros intentamos que su ausencia no se notara. Mis compañeros y yo creo que conseguimos dar una buena imagen sin él.”

Precisamente la ausencia de Jito motivó la sorpresa en la alineación de uno de los menos habituales, Álex Maestresalas, que no ocultaba su felicidad: “Fue mi tercer partido como titular, y además en un campo como Valdebebas, lo que, quieras o no, te motiva aún más”. El jugador navarro, curiosamente, comparte coche con el pichichi del Sestao desde Vitoria, y no ocultaba su admiración por el delantero catalán: “Es un crack, y siempre estás aprendiendo de él, tanto en el campo como en el coche.” Además, gozó de la primera gran oportunidad de su equipo en un libre indirecto fuera del área: “Sí, fue una falta al borde del área y los compañeros me propusieron tirarla. Le pegué bien pero el portero estuvo acertado y evitó la ocasión. Habría sido ‘la leche’ marcar.”

Jito es un crack, y siempre estás aprendiendo de él, tanto en el campo como en el coche "

Por su parte Raúl Domínguez, después de dos partidos manteniendo la portería a cero, no conseguía evitar volver a recoger el balón de sus redes. “Sí, ha sido un lastre que nos ha pesado y que explican que estemos a estas alturas dónde estamos y no luchando por un sueño mayor. Sobre el primero de los goles encajados en Madrid, tras una mala salida a un saque de esquina que dejó el balón a placer a Borja Mayoral, el guardameta cántabro del Sestao no quiso escudarse en el inoportuno viento reinante: “el viento, la lluvia,… Todo hay que tenerlo previsto. No cabe duda que medí mal y tengo que asumir ese fallo como tal. Hay que contar con todos esos factores e intentar que no vuelva a pasar”.

Presente y futuro

Pasando al rendimiento particular de cada uno en lo que llevamos de temporada, y recordándoles la recenté renovación hecha pública de varios de sus compañeros como Cabero, Resines, Riki y el propio Jito, Nacho se adelantó a decir: “Yo siempre he sido claro cuando llego a un sitio. Mi objetivo es intentar hacerlo lo mejor posible en cada partido, en cada entrenamiento. Es cierto que estoy teniendo bastante suerte de cara a gol, y ya llevo siete en el Sestao, pero lo más importante es que el equipo esté contento con mi trabajo, y que haya podido ayudar a cumplir sus objetivos. De cara al verano, en el ámbito personal, ya se verá lo que depara el futuro, y no me quiero precipitar en la decisión que tome: quedan tres partidos, en los que me voy a centrar para acabar lo mejor posible, y en verano no me cierro a nada, pero tampoco me voy a volver loco por marcharme fuera.”

Una decisión en la que a buen seguro influiría mucho su hijo, destinatario como es fácil de suponer de cada uno de los goles que celebra: “El hecho de haber firmado en invierno por el Sestao en un 99% fue por la tranquilidad que da estar en casa con mi mujer y nuestro hijo. Por otra parte todos los goles se los dedico a mi hijo pero también a mi mujer ,porque desde pequeña tenía la costumbre de chuparse el dedo, así que desde hace diez años celebro los goles así, y ahora con doble motivo. “

Maestresalas, por su parte, espera que entre sanciones y lesiones su papel en el equipo crezca en estas últimas jornadas para demostrar que puede tener continuidad en el futuro proyecto verdinegro: “He jugado de mediapunta o de mediocentro y creo que son las mejores posiciones para mi juego. A mí siempre me ha gustado jugar por abajo, tocar la pelota, a pesar de que por mi físico y envergadura parece que mi fuerte pudiese ser jugar por arriba. Aun así yo estaré para lo que me pida el míster.”

Por último, Raúl no quería mojarse sobre su futuro: “Sólo te puedo decir que estoy muy feliz en Sestao, muy a gusto con el club, la gente, y mis compañeros. Compañeros como Dani, Resines o Riki, que comparten coche conmigo y a quienes tengo que agradecer su paciencia para aguantarme todo el día hablando de fútbol. No sé qué pasará el año que viene, si estaré o no, pero siempre habrá otros tan importantes para el Sestao como yo”. Humilde modestia de un portero que tanto por su rendimiento dentro del campo como por su comportamiento fuera de él se ha ganado la admiración de niños y mayores en Las Llanas: “Es un placer ir a Las Llanas “ – dice - “pero no sólo para jugar, sino para entrenar. Yo no cambio Las Llanas por ningún campo de Segunda B. Se vive el fútbol como en pocos sitios y lo tiene todo para sentirte futbolista”.

"Florentino Pérez comentó si había algún madridista en el vestuario, y que la próxima no corriésemos tanto"

Los tres futbolistas destacan lo bonito y especial de jugar en Valdebebas, un campo en el que, salvo por el resultado final, no parece que se lleven mal recuerdo de su visita. “Nosotros íbamos con la intención de ganar, pero todo lo que signifique sumar a domicilio, en un campo grande y difícil es para irse contentos”, apunta Álex. Mientras, para Raúl “a pesar de la trascendencia que pueda tener por tratarse de la entidad del rival y la repercusión que tiene en los medios, no dejan de ser tres puntos más”. Nacho iba más allá realzando la valoración del encuentro: "Cuando se va cumpliendo años valoras las cosas más que cuando eres un chaval joven. Jugar en un sitio como Valdebebas, es algo que uno, que ya tiene 32 años y muchas batallas a sus espaldas, disfruta y valora. Es una pena que no hubiésemos podido sacar los tres puntos pero creo que el equipo luchó, lo intentó, plasmó muy bien sobre el campo lo que queríamos hacer. La gente salió contenta y disfrutamos bastante en el campo, que es lo más importante".

Una visita mediática

En este ambiente se inscriben las fotos colgadas en diversas redes sociales, con la visita del mismo Florentino Pérez al vestuario del River. Una anécdota que los tres futbolistas accedieron a recordar: “Me parece –apunta Nacho– que fue porque estaba en el palco con los directivos, y quizá Fernando había hablado con él en Bilbao. Además creo que se le comentó que había algún fan incondicional del Real Madrid y decidió bajar a saludarlo a él y a todos de paso. Fue un tipo bastante majo con nosotros, y nos sacamos todas las fotos que quisimos. Sorprendió un poco –añade Raúl– porque es una persona conocida por todos, y es de admirar que se acercase a preguntarnos si nos habíamos sentido a gusto en el vestuario, si habíamos encontrado correctas las instalaciones. También comentó si había algún madridista en el vestuario, y que la próxima no corriésemos tanto, todo en un tono muy distendido. Me parece un bonito detalle por su persona y por el club madridista y fue una anécdota ciertamente curiosa.”

No sólo el presidente del club blanco, sino el actual entrenador del filial, Zinedine Zidane accedió a fotografiarse con alguno de los futbolistas verdinegros. En este sentido Nacho se mostraba tajante: "Zidane, por haberlo conseguido todo como futbolista, da igual que seas del Madrid o del Barcelona, es una persona que cuando la ves te impresiona, y algún compañero tuvo la suerte de encontrarse con él y fotografiarse para tener un recuerdo.”

No quisieron mojarse mucho sobre su simpatía o no con el club merengue. “Si tengo que elegir a un equipo deportivamente hablando sabes que me quedo con el Sporting”, aseguró Raúl Domínguez, mientras Nacho Rodríguez reconocía a nuestras preguntas sobre intercambio de camisetas que “en el River no podemos intercambiar, pero tuve la suerte de llevarme la camiseta de Diego Llorente para casa, uno de los jugadores más prometedores del filial. Estuvimos peleando codo con codo durante todos el partido y se la pedí. Él me la dio sin ningún problema y le estoy agradecido por ello.”

Otros clubes en su corazón

Hablando de otros equipos a los que siguieran habitualmente, salió el tema de las camisetas donadas a una campaña por la salvación del Racing de Santander. "Me llamó un historiador del Racing –explicó Nacho - metido en el tema de ayudar al club para que no desparezca y me pidió una camiseta. Yo le dije que tenía solamente de los equipos antiguos donde había estado, pero también le comenté el tema a la directiva del Sestao. Al final el club donó a mi nombre una camiseta del River, cosa que tengo que agradecer a la directiva, y otra doné yo del Universitario de Sucre de Bolivia, mi último club antes de llegar aquí”.

"Yo no cambio Las Llanas por ningún campo de Segunda B"

Mientras, Nacho comentaba esperanzando las posibilidades de salvación de los racinguistas, y Maestresalas se acordaba de la también peligrosa situación de su Osasuna en la cateogría de plata, Raúl hacía hincapié en las posibilidades de ascenso de su Sporting de Gijón: “Yo le veo muy bien a pesar de que sea una plantilla joven y los resultados últimos no sean muy buenos. Sinceramente creo que tiene ahora un calendario favorable, con muchos partidos en El Molinón. Aunque también hay rivales muy fuertes como el Betis, Valladolid, Las Palmas o Girona, espero que sigan luchando por el sueño que se merecen el club y la afición de Gijón, Tampoco se olvidaba del modesto club de tercera cántabra de su tierra, el Cayón: “creo que también tiene su objetivo en la mano. Saca 5 puntos de 12 en juego al quinto clasificado. Si ganan el próximo partido tendrían un pie en los playoffs de ascenso a Segunda B”.

Regresando a la más rabiosa actualidad verdinegra, se le recordó a nuestros tres entrevistados que el próximo visitante de Las Llanas será el Rayo Vallecano B y que, sin quererlo, el River se podía convertir en juez involuntario en el litigio de los equipos implicados en el descenso.

"No vamos a regalar nada e intentaremos sacar los tres partidos como sea"

Raúl rechazaba tajantemente: “Nosotros no somos jueces de nada. Al final cada uno está donde se merece a final de temporada. A mí me gusta que siempre todo el mundo se juegue algo hasta final de liga. Aunque una victoria no deja de ser un aliciente siempre es más bonito que los dos equipos necesiten los puntos por algún objetivo. En el mismo sentido Nacho añadía: “Hablo por mí y por el vestuario, y cada partido es importante para el Sestao. Ahora mismo aún podemos llegar a jugar la Copa, y si no, defenderemos la camiseta del River lo más profesionalmente que se pueda. No vamos a regalar nada e intentaremos sacar los tres partidos como sea”.

Para terminar la entrevista se le preguntó a cada uno de los invitados a pronosticar por resultado y goleadores del partido del domingo ante el Rayo Vallecano B. Raúl Domínguez no quiso jugársela a victoria con portería a cero: ”Cualquier resultado que consigamos los tres puntos, ya sea un 4-0, un 5-4 o una victoria por la mínima… A mí lo que me hace feliz es ganar.” En sentido parecido se manifestaban Nacho Rodríguez y Maestresalas, que apostaban por una victoria mínima con cualquier goleador”.