Las Palmas Atlético obra el milagro en Irún

La nave comandada por Mingo Oramas parece mantener la línea ascendente que comenzó hace tres semanas en Cuenca, pues el preparador amarillo ha encontrado la pócima mágica para remediar los males de un equipo sin complejos, que se plantó en el Stadium Gal con el claro objetivo de sacar algo positivo de su visita al tercer clasificado del Grupo II de la Segunda División B. El Real Unión lo intentó durante el primer acto, pero los amarillos supieron aguantar bien las embestidas de un rival que, durante el segundo acto, se vería sorprendido por la valentía visitante. El miedo y las malas formas han desaparecido y todo parece ir sobre ruedas para sellar una permanencia que, a falta de solamente dos jornadas, sigue dependiendo de los insulares.

Alineación continuada

Mingo Oramas ha ideado su plan y parece querer defenderlo hasta el final. El máximo responsable técnico de la nave insular volvió a repetir la alineación que formó de inicio durante los encuentros ante Conquense y Tudelano, dos victorias de manera consecutiva que permitían a Las Palmas Atlético afrontar el encuentro de este domingo con claras opciones de seguir manteniendo su plaza en la categoría de bronce. De este modo, el preparador grancanario no quiso modificar un trabajo que ha dado sus frutos notoriamente y, una vez más, volvió a poner su confianza sobre Ale Martín, que defendió el arco amarillo con una línea de cuatro defensores compuesta por Nili y Jesús en los laterales, mientras que el centro de la zaga siguió siendo ocupado por Óscar Pérez y Álvaro Arencibia.

En la media cancha, el trabajo de Pepe sirvió para volver a complementar a Matías. El capitán de Las Palmas C ascendido al primer filial amarillo durante las últimas semanas parece haberse adueñado de la parcela central del terreno de juego, pues repitió titularidad por tercera semana de manera consecutiva, siendo éste una apuesta clara del propio entrenador. El técnico insular decidió alinearle de inicio en el enfrentamiento en el Municipal de La Fuensanta y, tres semanas después, en plan sigue dando logros productivos, mientras que en una posición más adelantada, Germán se ocupó de unir al frente de ataque con la medular.

En tareas más ofensivas, Néstor continuó con su deseo de seguir agradando y continuando las buenas formas expuestas en jornadas anteriores, mientras que Adrián Hernández y José Artiles completaron las posiciones de mayor peligro dentro de un equipo que, definitivamente, ha vuelto a recuperar su buena relación con el gol. Lo que en jornadas anteriores preocupaba en exceso es, a día de hoy, el mayor síntoma de alegría en un equipo que ha logrado anotar un total de nueve goles en los últimos tres encuentros, siendo éstos unos registros ofensivos que invitan al optimismo de cara a las dos próximas citas del campeonato, donde el cuadro grancanario seguirá vivo en la pelea por la permanencia, contando con grandes opciones de firmar el gran objetivo gracias al triunfo de vital importancia sellado en Irún durante este domingo.

Un rival decidido a vencer

La necesidad local se plasmó desde el inicio. La derrota del conjunto irundarra durante la pasada semana ante el Rayo Vallecano B supuso un duro golpe para un equipo que centra su objetivo en retornar a la categoría de plata y el hecho de haber claudicado ante el cuadro madrileño alejó bastante las opciones de acabar el campeonato en la primera plaza de la tabla clasificatoria. No obstante, los play off por el ascenso es un sueño posible y contar con una de las posiciones más aventajadas era primordial para un conjunto que, desde el inicio, intentó morder a un filial amarillo que aguantó las embestidas notoriamente bien.

El cuadro liderado por Mingo Oramas tuvo que ajustarse al eléctrico ritmo de partido propuesto por los vascos y se vio obligado a exprimirse al máximo para defender numerosos saques de esquina durante los primeros compases, mientras que a los 13 minutos de partido, el colegiado decretado para impartir justicia durante la disputa anuló un gol a los de Irún por posición antirreglamentaria. El miedo se metía en el cuerpo de los insulares, que intentaban crear peligro usando el contragolpe, remedio que en pocas ocasiones dio sus frutos, mientras que las ganas locales acabaron por adelantarles en el marcador ya superada la media hora.

El máximo goleador de la escuadra local, Jorge Galán, utilizó la testa para mandar al fondo de la red un buen centro colgado por Seguín, haciendo imposible cualquier intento de reacción de Ale Martín, que minutos antes había desbaratado una buena acción ofensiva de los vascos. No obstante, el gol no provocó que Las Palmas Atlético bajara los brazos, sino todo lo contrario, pues en una muestra de coraje, Nili estuvo a punto de volver a poner las tablas en el marcador, pero el canterano no encontró la fortuna de cara y finalmente su acción quedó en nada. De este modo, el primer acto llegaría a su fin con ventaja momentánea del Real Unión pero, tras la reanudación, el guion del partido iba a cambiar completamente.

La ambición amarilla se demostró tras la reanudación

El balón comenzó a andar durante el segundo acto y Las Palmas Atlético asumió el control del juego. El conjunto amarillo estaba obligado a reaccionar para intentar conseguir un resultado positivo que sirviera para seguir luchando por la permanencia en la Segunda División B y, finalmente, el cuadro grancanario encontró fortuna. Los hombres liderados por Mingo Oramas salieron decididos a perforar el arco local y lo conseguirían por mediación de José Artiles, que se benefició de una gran acción colectiva en el frente de ataque junto a Adrián Hernández para poner el empate en el marcador.

Los insulares consiguieron su objetivo bastante pronto, pero querían más. El conjunto formativo de la Unión Deportiva Las Palmas se sentía superior en distintas fases del juego y los movimientos de ficha realizados desde el banquillo facilitaron el trabajo. Manu Dimas y Borja Herrera ingresaron en el terreno de juego para aportar oxígeno e ideas al frente de ataque, algo que finalmente se conseguiría, pues el delantero amarillo tuvo en su cabeza el gol de la remontada, pero la defensa visitante estuvo acertada para despejar la acción cuando el balón ya se introducía en el arco de Tena.

El conjunto irundarra quedaba sorprendido sobre el césped del Stadium Gal y las buenas formas de Las Palmas Atlético no encontraban premio de cara a portería, pero ésto no impidió que el cuadro insular siguiera en su empeño por perforar el arco local. Los minutos transcurrían y el conjunto amarillo no era capaz de asestar el golpe definitivo a un rival tocado, herido en su orgullo y que parecía tener en mente el encuentro de la semana anterior, donde otro rival en plena lucha por evitar el abismo de la Tercera División les hizo claudicar.

El hombre de los últimos minutos firma un triunfo vital

Por su parte, cuando todo parecía acabado, el cuadro grancanario quiso protagonizar una hazaña llena de valentía en la que el último suspiro le acabó beneficiando. La insistencia hasta el final y la entrega para derramar hasta la última gota de sudor terminó con Germán mandando al fondo de la red el tanto de la victoria. El tinerfeño solamente tuvo que empujar el esférico para que el conjunto formativo de la UD Las Palmas sumara un nuevo triunfo de importancia acentuada, pues es el tercero de manera consecutiva.

El propio Germán ya firmó una gesta parecida meses atrás, cuando el cuadro grancanario consiguió empatar un encuentro en el que llegó a ir perdiendo por dos goles en contra, pero finalmente su tanto en el descuento sirvió para sumar un importante empate ante el Trival Valderas, rival directo en la lucha por la salvación. Durante la tarde de este domingo, el futbolista amarillo volvió a repetir dicha actuación pero con la mejor característica de que el gol valen tres puntos de oro para seguir intentando evitar el abismo de la Tercera División, a falta de solamente dos jornadas para que se baje el telón.

El filial recortó distancias con la permanencia matemática y, a día de hoy, ésta queda alejada en cuatro puntos, mientras que un nuevo triunfo del Rayo Vallecano B supone que el perseguidor más cercano se encuentre con el mismo número de puntuación. No obstante, el cuadro insular sigue dependiendo de sí mismo para mantener la categoría, ya que sigue ocupando una semana más la 16ª plaza, destinada para la disputa de la eliminatoria previa por evitar el descenso. Las dos próximas jornadas de competición se plantean como auténticas finales para un equipo que no ha arrojado la toalla y, a buen seguro, no lo hará, pues ha demostrado su intención de querer agotar todas las opciones de permanencia hasta el final.