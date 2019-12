FC Barcelona - Bayern de Múnich: la hipérbole del fútbol

¡Que comience el espectáculo! Este miércoles, 6 de mayo de 2015, a partir de las 20:45 el mundo futbolístico se paralizará y centrará todas y cada una de sus miradas en Barcelona, en el Camp Nou. FC Barcelona y Bayern de Múnich se miden en todas unas semifinales de la UEFA Champions League, competición continental por antonomasia.

Cuentas pendientes, reencuentros tan temidos como deseados, goles, ocasiones, tensión, nervios y, sobre todo, fútbol. Una oda al balón, al deporte rey, al fútbol es lo que se vivirá en el templo culé en la tarde noche de esta primera semana de mayo, justo cuando se cumplen 3 años del adiós, precipitado para muchos, de Josep Guardiola i Sala, el entrenador más laureado de la historia del club.

Leo Messi se enfrentará ante quien lo perfeccionó. Thiago, contra quien lo menospreció. Neymar y Suárez en rachas europeas y un Bayern tan imponente como irregular. Luis Enrique contra Guardiola, el catalán contra el asturiano, amigos enfrentados por un puesto en la gran final del próximo 6 de junio en Berlín, donde Barça y Bayern buscarán levantar la Champions, quinta o sexta, respectivamente.

Con mayo del 2009 en la memoria

El objetivo del Barça está claro de aquí a final de temporada. Bayern, Liga, Copa y la final de Berlín. El triplete ansiado está a dos pasos pero el fracaso más estrepitoso está a los mismos pero en la dirección opuesta.

Bayern, Real Sociedad, Bayern, Atlético de Madrid, Deportivo, Athletic Club y como colofón, una posible final ante Real Madrid o Juventus en Berlín. Eso, siete partidos para tres títulos. 630 minutos para igualar lo que Pep Guardiola en 2009 consiguió por vez primera en el club culé.

Por aquel entonces fueron Real Madrid, Chelsea, Villarreal, Athletic Club, Mallorca, Osasuna, Manchester United y Deportivo de la Coruña los escollos que tuvo que sortear el conjunto del de Santpedor para alzar los tres títulos pese a que en esa ocasión la Liga ya estaba sentenciada tras el 2-6 del Bernabéu.

Caer está permitido, levantarse es obligatorio

No vive su mejor momento el Bayern de Múnich desde la llegada de Guardiola. Pese a que hace apenas diez días consiguieron levantar la segunda Bundesliga con el catalán en el banco, las lesiones están azotando en exceso al cuadro bávaro.

Ribery, Alaba, Robben, Javi Martínez, Thiago, Badstuber, Lahm, Lewandowski, no ha habido jugador alguno en el conjunto muniqués que no haya sufrido lesión alguna en esta campaña. Al Camp Nou llegan sin Robben, Ribery, Alaba, Badstuber, Starke y la duda de Lewandowski, que en la Copa contra el Borussia Dortmund se rompió la mandíbula y la nariz. Su participación, en el aire, se produciría con una máscara.

Más allá de las lesiones, en el aspecto puramente futbolístico, los de Guardiola están en un momento irregular. Hace siete días cayeron ante los 'borussers' y perdieron, así, las opciones al pleno de títulos. Con eso, la consecución del cetro continental se antoja necesaria para cerrar de manera satisfactoria la campaña.

Una clasificación en base a los goles

El camino del FC Barcelona hacia las semifinales donde se encuentra ahora ante el Bayern de Múnich se ha basado en los tres delanteros, Suárez, Neymar y Leo Messi.

Los azulgrana ganaron en casa ante el APOEL con un gol de Piqué para más tarde caer por 3-2 ante el PSG en la primera de las cuatro veces que se han enfrentado. Neymar y Messi, que golearon ante los franceses, también lo hicieron ante el Ajax junto con Sandro, que firmó el definitivo 3-1 para cerrar la primera vuelta con seis puntos de nueve.

El cuarto partido de la fase de grupos se disputó en el Amsterdam Arena donde Messi, con dos dianas, firmó todos los tantos del choque. En la visita a Nicosia, en la penúltima jornada, Suárez se estrenó en una nueva exhibición de Leo Messi, quien anotó tres tantos más. La última jornada, nuevamente ante el PSG, el tridente anotó por primera vez en el mismo choque para conseguir así la primera plaza del grupo.

Como cabeza de serie, al Barcelona le tocó el 'coco' del sorteo, el Manchester City. En el City of Manchester, una exhibición de juego la finalizó Suárez con dos goles pese a que el 'Kun' y un penalti errado por Leo Messi dio algo de emoción para un choque, el de vuelta, que solo vio un tanto, de Rakitic, a pase del '10' argentino.

En la anterior ronda antes de estas semifinales, el PSG volvió a presentar batalla al cuadro dirigido por Luis Enrique que, sin embargo, superó con autosuficiencia ambos duelos. El primero, en París, con doblete de Suárez y otro tanto de Neymar, que hizo dos más en el Camp Nou y dejaron en nada el que se anotó en su propia portería Jeremy Mathieu en el choque de ida, disputado en el Parc des Princes.

Un semifinalista imponente

El Bayern de Múnich estuvo encuadrado en el mismo grupo que CSKA, Roma y Manchester City en el que era uno de los grupos más complicados de la fase primera de la Champions. Los dos primeros partidos los superó con más pena que gloria para después golear sin miramientos.

Victoria por la mínima ante el conjunto inglés con un gol de Jeremy Boateng sobre la hora y una más ante el CSKA con un penalti de Muller. Dos goles, seis puntos y máxima efectividad. Entonces llegó la salida a Roma y ahí el Bayern sacó por vez primera su poderío. 1-7 gracias al doblete de Robben y los tantos de Lewandowski, Götze, Muller, Ribery y Shaqiri.

En la segunda vuelta de la fase de grupos se produjo la única derrota, ante el Manchester City y gracias a tres tantos de Agüero pero antes, ante la Roma, un 2-0 había otorgado el pase a los muniqueses a octavos. La última jornada, ante el CSKA, se saldó con otro contundente 3-0 que dio el pase a la siguiente ronda como líder.

En octavos de final tocó el Shakthar Donestk y lo que parecía una eliminatoria complicada resultó un paseo absoluto. Tras el engañoso 0-0 de la ida, llegó el partido de vuelta en el Allianz Arena y un rotundo 7-0 gracias a los goles de Muller, que hizo dos, Boateng, Ribery, Gotze, Lewandowski y Badstuber que facilitó el pase de los bávaros a cuartos de final.

En la pasada ronda tocó el Oporto de Lopetegui y el conjunto portugués demostró, en la ida, porqué era la sorpresa agradable de la competición. 3-1 a favor de los de Do Dragao y el Bayern obligado a remontar para seguir vivo. La tarea era de todo menos fácil pero Thiago, que ya había marcado en la ida, abrió un 6-1 que volvió a maravillara al mundo del fútbol. Dos goles de Lewandowski, Alonso, Boateng y Muller cerraron el 6-1 para que el conjunto muniqués pasara ronda y volviera a las semifinales, donde el curso pasado perdió estrepitosamente ante el Real Madrid.

Los números de FC Barcelona y Bayern de Múnich en UCL Equipo PJ PG PE PP GF GC FC Barcelona 10 9 0 1 23 7 Bayern de Múnich 10 7 1 2 30 8

El hijo pródigo vuelve a casa

5 de mayo de 2012, Camp Nou, Barcelona. El equipo dirigido por Josep Guardiola i Sala golea por cuatro goles a cero al vecino de la ciudad, al Espanyol con una actuación estelar, majestuosa de Leo Messi, autor de todos y cada uno de los goles de un choque que terminó con el homenaje al mejor entrenador que ha tenido el club culé en sus hasta la fecha, 115 años de historia.

Ahora, tres años después, Pep vuelve a casa. Se reencontrará con Piqué, su protegido, con Alves, con Busquets o Pedro. También lo hará con Xavi e Iniesta, la prolongación del de Santpedor sobre el verde durante esos cuatro años. Pero sobre todo se reencontrará con uno, con él, con su creación, con Leo Messi. El argentino lo despidió en el Camp Nou con cuatro goles y un sentido abrazo y ahora lo recibirá, en plena forma, para impedir que acceda a una final de la Champions, algo que ninguno ha repetido desde que, juntos, levantaron la Champions en el mismo escenario donde Pep levantó la primera del club y la única que consiguió como jugador.

Guardiola ganará y perderá en la eliminatoria. Ya sea con la cabeza o con el corazón, el catalán saldrá vencedor y vencido de la dura eliminatoria que se avecina. El club no le hará homenaje alguno sino que serán los aficionados, que 1096 días después verán al creador del mejor Barça de la historia sobre el verde que tantas veces pisó, quienes rendirán homenaje a un culé de cuna, de la cabeza a los pies, que llegará al Camp Nou como un rival que nunca se creyó como tal.

Rafinha y Thiago, fútbol con denominador común

Hecho poco común el que se producirá sobre el Camp Nou. Dos hermanos pugnarán por el pase a la gran final de la UEFA Champions League que se disputará en Berlín.

Rafinha, que no será de la partida, vive su primer año en la disciplina culé, en el primer equipo, tras despuntar en las inferiores azulgranas y madurar un año con Luis Enrique en el Celta. De 22 años, el brasileño, internacional con la sub-23 ha madurado a pasos agigantados y en partes intermedias de la temporada se convirtió en una pieza básica para los de 'Lucho', sobre todo ante el Villarreal, contra quien jugó sus mejores choques.

Con contrato hasta el final del próximo curso, el Barcelona lo quiere renovar ya que es un interior completo, del estilo que dominará el fútbol mundial durante la próxima década. Rápido, inteno y vertical. Táctico y a la vez con esa magia que solo los brasileiros poseen.

Thiago es la antítesis de su menor. En realidad es Rafinha quien lo es de su hermano mayor. El exazulgrana se fue un año después que Pep ya que el de Santpedor lo quería allí para ser su prolongación en el césped. Y vaya si lo ha llegado a ser.

El mayor de los Alcántara, internacional absoluto con España, no ha tenido la suerte que todo futbolista desea con las lesiones. No ha salido de una cuando ha tenido otra y además de gravedad, en las rodillas. Sin embargo, eso no ha frenado el genio nacido en Italia. Salió de Barcelona en busca de un entrenador que confiara en él y nadie mejor que Guardiola para darle la batuta del centro del campo de un Bayern en plena transformación.

Thiago es la calma entre la tempestad, la pausa en la verticalidad. Magia pura, talento innato en un futbolista de apenas 24 años. El futuro futbolístico pasa por las botas de este menudo genio al que le sobra calidad y fútbol, cosa al alcance de muy pocos elegidos.

Los precedentes hablan alemán

Pese a ser dos de los equipos más laureados de la competición, Barça y Bayern solo se han visto en cuatro ocasiones en Europa con el Camp Nou como testigo. Sorprendentemente, el Barça, como local, solo ha sido capaz de vencer en una ocasión. El resto, triunfos bávaros.

El primero llegó en 1996, en la vuelta de las semifinales de la UEFA. A mediados de abril de 1996, la época de Cruyff en el Barcelona agonizaba. Sin embargo, aún existía la posibilidad de conquistar un título europeo. Con la Liga casi imposible (acabaron terceros) y habiendo perdido la final de Copa del Rey en la prórroga ante el Atlético de Madrid una semana antes, el Barcelona podría llegar a la final de la Copa de la UEFA. Si hacía bueno el 2-2 que traía de Múnich, el equipo del neerlandés llegaría a otra final europea, aunque en esta competición era a doble partido. Sin embargo, el Bayern consiguió vencer por 1-2 y accedió a la final y puso fin a la etapa de Cruyff en el banco culé.

La segunda ocasión que el Bayern jugó en el Camp Nou ocurrió en la fase de grupos de la Champions en la temporada 1998/99. Un Bayern, que sería finalista, terminó por remontar en los últimos minutos al equipo de Van Gaal, dejando más difícil el sueño de disputar la final en casa. Xavi Hernández fue titular ante las bajas de Guardiola y Luis Enrique que por entonces compartían vestuario.

A la tercera fue la vencida. El Barça consiguió superar por primera vez (y única por el momento) al Bayern ante sus aficionados. Mágica. Así se podría describir la noche del 8 de abril del 2009 en el Camp Nou. El FC Barcelona arrolló sin piedad a un Bayern que no fue ni la sombra de la leyenda que hay sobre ese nombre y su escudo. En una primera parte de ensueño, los de Pep Guardiola bailaron a un conjunto que hincó la rodilla a los 9' con un gol de un Leo Messi extraordinario que se colocó como máximo goleador europeo y que presentó sus credenciales para el Balón de Oro que finalmente consiguió. Henry, Eto'o y nuevamente Leo golearon sin piedad a los bávaros.

La última, quizás, fue la más dolorosa para los culés. El Barcelona llegaba tocado a la vuelta de las semifinales de la Champions tras salir humillado del Allianz (4-0). Sin opción a remontada, el conjunto muniqués apuntilló con otra exhibición de poderío a los de Vilanova y venció por 0-3 dejando un global de 7-0, el más amplio en unas semifinales de Champions.

Precedentes FC Barcelona - Bayern de Múnich Fecha Competición Fase Partido Resultado Goleadores 01/05/13 UEFA Champions League 1/2 vuelta FC Barcelona - Bayern de Múnich 0-3 Robben, Piqué (pp) y Muller 04/04/09 UEFA Champions League 1/4 ida FC Barcelona - Bayern de Múnich 4-0 Messi (x2), Eto'o y Henry 04/11/98 UEFA Champions League Fase de Grupos FC Barcelona - Bayern de Múnich 1-2 Giovanni, Zickler, Salihamidzic 16/04/96 UEFA 1/2 vuelta FC Barcelona - Bayern de Múnich 1-2 De la Peña, Babbel, Witeczek

Luis Enrique: "Me encanta la palabra triplete, pero de tres se puede pasar a cero"

Luis Enrique compareció en rueda de prensa tras la expectación que creó Messi ante los medios. El asturiano valoró, ahora sí, su próximo rival: el Bayern de Pep Guardiola. El técnico afirmó que encaraba este partido con "sensaciones positivas" aunque advertido de la dificultad: "Conociendo a Pep podemos pensar que habrá sorpresas que te complican la vida. A lo largo de la temporada hemos resuelto diferentes situaciones, aunque sea el equipo de Pep y sea el Bayern intentaremos solventarlas de la mejor manera".

La vuelta de Pep Guardiola al Camp Nou con las dosis de morbo que eso significa fueron el gran protagonista de la rueda de prensa: "El Bayern desde que ha llegado Pep tiene un estilo diferente. Ha cogido las cosas buenas que tenía el Bayern y le ha dado sus ideas futbolísticas. Es un equipo que me gusta ver y de los mejores de Europa sin duda", dijo preguntado por si sentía que se iban a enfrentar a un espejo futbolístico. "Nosotros no nos planteamos el partido como ganarle a Pep, sino ganar a uno de los equipos históricos de Europa. Siempre he dicho que Pep es el mejor porque lo es y porque es mi amigo y siempre lo pienso de mis amigos", quiso aclarar en tono de humor cuando se le preguntó si era un añadido extra.

Como Messi, Luis Enrique no encontró excusa en la plaga de bajas del Bayern: "La plantilla del Bayern es suficiente como para no notar sus bajas. La peligrosidad del rival es la misma y lo hemos planteado de la misma manera. Independientemente del perfil del jugador que esté enfrente haremos lo mismo". También afirmó que "no veía favoritos" y que "no había nada que le diera miedo del Bayern".

Leo Messi: "Tenemos la obligación de meternos en la final"

Tras casi dos años sin pisar una rueda de prensa, Leo Messi compareció ante los medios en uno de los partidos más importantes de la temporada para el FC Barcelona, el que podrá decidir si el triplete es más o menos factible; la ida de las semifinales frente alBayern en el Camp Nou.

El crack azulgrana se mostró tranquilo y con ganas de enfrontarse a los bavareses en un partido que cree que será diferente al último que jugaron hace dos años: "Tenemos ganas de disfrutar el partido por lo que significa, podernos enfrentar a un grandísimo equipo como el Bayern. Sí que es verdad que nos dolió pero pasó hace mucho tiempo. Ahora llegamos de otra manera, va a ser un partido totalmente diferente".

Una de las claves del buen momento en el que se encuentra el Barcelona es la buena relación que hay entre los tres cracks de la delantera, Neymar, Suárez y Messi. "Cuando hay jugadores de la altura de ellos dos eso facilita mucho las cosas. Tenemos buena relación tanto dentro como fuera. Luis se adaptó muy rápido al grupo, es una persona impresionante" dijo al respecto. Precisamente, él que se está jugando la Bota de Oro y ser Pichichi, cedió un penalty a su compañero de ataque brasileño en la goleada contra el Córdoba, algo que ha sorprendido el mundo del fútbol por su generosidad pero que él vio completamente normal: "Se dio en el partido, se lo hicieron a él, y lo tiró él".

Guardiola: "Para mí no será un partido normal"

El exentrenador del FC Barcelona y ahora míster del Bayern de Múnich pasó por rueda de prensa ante más de 200 periodistas acreditados. El de Santpedor reconoció que no era un partido más para él pero dejó clara su predisposición de ir a ganar el choque del Camp Nou.

"Se debe entender que para mí no es un partido normal. Durante 30 años el Barça ha sido mi casa, pero ahora soy entrenador del Bayern y vengo a jugar un partido. Es mi trabajo y tengo que hacerlo lo mejor posible", comentó cuando fue cuestionado sobre su pasado culé.

Más contundente todavía fue cuando respondió ante las preguntas sobre cómo parar a Leo Messi, delantero estrella del Barcelona. "A Messi no se le puede detener. Estando como está, sólo podemos intentar que reciba el mínimo de balones posible", argumentó Pep. "En el Barça nunca nadie le ha quitado el balón en los últimos años. En Alemania y en la Champions nosotros siempre lo hemos ganado, pero en el Camp Nou será mucho más complicado. Mi mensaje a los jugadores, sin embargo, debe ser siempre el mismo", finalizó Guardiola.

Xabi Alonso: "No tengo más motivación que el llegar a la final"

El futbolista tolosarra, exjugador del Real Madrid, compareció junto con Guardiola y Neuer en rueda de prensa. “El partido será especial pero ahora mismo no tengo más motivación que llegar a la Final de Berlín. Al Bayern y al Barça les ha costado mucho llegar hasta aquí y ahora ambos tenemos la única motivación de poder alcanzar la final”, comentaba para comenzar Xabi.

Xabi Alonso se mostró muy ambicioso de cara al partido y reconoció que se trata de una oportunidad única: “Tengo muchas ganas, es un gran desafío y una grandísima oportunidad para nosotros". “Son dos partidos muy importantes y esperamos dar lo mejor de nosotros para estar en la final de Berlín”, sentenció el centrocampista.

El guardameta del Bayern de Múnich también fue uno de los protagonistas en la rueda de prensa previa al primer choque de las semifinales. Neuer se mostró muy confiado y optimista con su equipo, y aseguró que no ve complicado que el Bayern llegue a la final: “Sabemos lo importante que es este partido, queremos estar en Berlín y soy optimista de cara a estar en la final”, y añadió que el conjunto muniqués ha demostrado un buen nivel en esta Champions: “Hemos jugado muy bien en los otros partidos de la competición”.

Manuel Neuer reconoció, para finalizar, que existe un gran respeto entre ambos equipos: “Respetamos al Barça y ellos también a nosotros, estoy seguro de que nuestro equipo jugará al más alto rendimiento”. El guardameta quiso despejar dudas y rumores y reconoció que el Bayern saldrá al ataque, sin renunciar a ser el equipo ofensivo que es: “No queremos jugar atrás, queremos enseñar qué equipo somos y atacar”.

Alineaciones previstas