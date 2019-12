Lucas: "En Bilbao no nos vale otra cosa que no sea ganar"

Turno para Lucas Pérez en una rueda de prensa previa a un partido vital, el que comenzará el sábado a las 22h en el nuevo San Mamés. El coruñés ejerció de portavoz de la plantilla y avisó a la afición de las claras intenciones del Deportivo: "Para nosotros es una final. Nos jugamos todos la vida, y tanto yo como mis compañeros estamos mentalizados de que sólo nos vale ganar". Preguntado por las actuaciones de los rivales por la permanencia, el ex del Karpaty prefiere una concentración total en los resultados propios: "El Deportivo tiene que salir a ganar, no tenemos que estar pendientes de si a un equipo le van a quitar puntos o no", en clara referencia al caso Almería.

Lucas procuró de esta manera ahuyentar los máximos temores posibles a un nuevo caso Elche, partido del que, una vez más se oyeron disculpas: "Estamos muy avergonzados y tenemos que disculparnos por la imagen del equipo en ese partido. Fue lamentable, no digna de un equipo de Primera División, y menos de una institución como el Deportivo.

Por último, el coruñés habló sobre el incidente que protagonizó con algunos Riazor Blues tras la finalización del Deportivo - Villarreal: "No pasó nada, solo me han devuelto una camiseta. No creo que sea la primera afición del mundo que lo hace cuando cree que su equipo no ha cumplido. Ni estoy enfadado ni me arrepiento de nada", concluyó.