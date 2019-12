Pepe Mel: "Es un partido que casi nos acerca al final"

Como cada viernes, el preparador vediblanco Pepe Mel desgranaba el devenir del Real Betis ante nueva jornada de la Liga Adelante. Los heliopolitanos viajarán hasta las Islas Baleares para medirse al RCD Mallorca.

Sobre el rival insular, comentó: "Es un partido que casi nos acerca al final, así que es muy importante. Todos los partidos que juegas ahora no tienen vuelta atrás ni posibilidad de reacción. Lo tenemos bien encarrilado. El RCD Mallorca es un equipo que viene también de Primera División, con futbolistas que permanecen de su etapa en Primera División. Ahora está en una situación difícil, por lo que no va a ser sencillo para nosotros, ellos también tienen la obligación de ganar", recalcaba.

El entrenamiento matinal ha deparasdo la ausencia de Dani Ceballos. La participación del canterano está en el aire: "A su tobillo derecho, en lugar de ir bien y mejorar, le está pasando todo lo contrario. Se ha tenido que retirar del entrenamiento, se le ha pinchado y veremos cómo reacciona mañana. Estamos en la misma situación que hace quince días. No da muestras de mejora, así que seremos prudentes hasta mañana. El médico le ha tenido que tratar, veremos mañana cómo viene".

Caso contrario es la evolución de Álex Martínez, sin embargo, el madrileño precisaba que la temporada del trianero ya acabó: "Cumple los plazos que todos pensábamos. Queremos que entrene par que llegue bien, pero la temporada terminó para él hace mucho".

"Me centro en que el Real Betis ascienda"

El espinoso tema de una posible huelga en el fútbol español sigue acaparando portadas. El ex del Rayo ha preferido no pronunciarse con respecto a la problemática: "Ni tengo opinión ni tengo postura. Me centro en que el Real Betis ascienda, bastante problema tengo con eso. Lo único que me preocupa es saber cuándo jugaré, de lo demás prefiero no decir nada, entre otras cosas, porque tengo poca información".

Asimismo y sobre el mismo hilo, no le inquieta el posible parón liguero: "Esperaremos a que llegue el lunes. Ahora mismo, lo único que sé es que en Mallorca vamos a jugar. ¿Para qué voy a pensar lo que pasará el siguiente lunes? Lo que me interesa es que el Betis venga de Mallorca con tres puntos más. Dependiendo de eso, nos importará más o menos lo que pase y tendremos encarrilada la situación que queremos si ganamos".

"Macià tiene que conocer mis puntos de vista"

Con el aterrizaje de Eduardo Macià en la dirección deportiva, las conversaciones entre ambos son continuas y fluidas: "Lo que hacemos es hablar mucho de fútbol. Él tiene que conocer el sentir de este cuerpo técnico y cómo vemos el fútbol. Todos sabemos lo que es el fútbol, pero no todo el mundo lo vemos igual. Macià tiene que conocer mis puntos de vista para saber qué tipo de jugadores se van a amoldar con más comodidad al cuerpo técnico. Intercambios informaciones no solo de la plantilla del Real Betis, sino de jugadores de todas las plantillas que conocemos. Es un buen paso. A partir de ahí, iremos viendo. Si ha estado hasta hace poco en otro Club, ya tendría avanzada una agenda, que vale para ese Club y para el nuestro. Tenemos un buen diálogo, nos reunimos diariamente y comentamos puntos de vista, cómo queremos el Betis del futuro y cómo lo vemos".

Por último, cuestionado por una posible celebración en caso de ascenso, Mel apostillaba: "Es un tema delicado. El Betis para mí es una institución muy grande. Hace dos años entramos en Europa y no celebramos nada. Lo que sí hay es un grupo de jugadores que han tenido un año muy complicado. A lo mejor no es justo privarles de la posibilidad de de algo que para ellos es un éxito. A lo mejor para otros no será tanto, pero todo eso lo decidirá el Club. Lo que me preocupa es que tengamos la opción de poderlo celebrar, eso significará que hemos ascendido. Ponernos a dialogar sobre si hay que celebrar o no el ascenso es un debate que no tiene mucha solidez ahora, lo importante es que llegue ese momento. La decisión que tome el Club bien tomada estará. Lo importante es que los jugadores se sienten valorados porque lo merecen", finalizaba.