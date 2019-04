Ranko Popovic: "Con los tres puntos damos un paso importante"

El entrenador del Real Zaragoza ha comparecido ante los medios de comunicación como cada viernes, después del entrenamiento matutino del equipo con cara al partido del domingo frente al Albacete. Un encuentro que coincide en fecha con la final de la Recopa conseguida por el club blanquillo hace 20 años y que se está celebrando durante esta semana, aunque Ranko no quiere fiestas antes del partido: “Estamos contentos y orgullosos del pasado del club y de esta Recopa. Creo que es una motivación para todos los chavales estar en un club y coincidir con la gente que logró los mejores éxitos del club. Pero no quiero saber de fiestas antes del partido.” Aunque no quiere fiestas hasta después del partido Ranko ha dicho que: “La victoria puede ser la guinda del pastel de celebración.”

Un partido contra el Albacete que Ranko ha calificado como “dificilísimo y peligrosísimo” con un equipo con buen juego, como ha dicho el entrenador zaragocista: “Son un equipo que juega muy bien y sobre todo arriba. No hay que olvidar que gano a Valladolid y Las Palmas. No tenemos miedo pero tenemos respeto a eso”. Para conseguir los tres puntos “tienes que prepararte bien para dar un partido serio y al máximo. No hay excusas”. Pero para esa dificultad, Ranko Popovic tiene la solución: “Si entramos bien en el partido, estará más fácil de lo que es”.

Tres puntos importantes para el equipo al que solo le vale la victoria para conseguir el objetivo: “Ahora es importante ganar este partido. Ganando abrimos puertas para nuestro objetivo, no quiero decir todas ni va a ser el partido decisivo. No con presión sino con motivación sabiendo lo que se juega el equipo.” La importancia del partido junto a las buenas condiciones climatológicas van a hacer que la gente vaya a presenciar el partido al campo, como ha afirmado Ranko: “La gente va a venir y tenemos un motivo más para ver donde queremos estar. No veo razón para no salir al campo sin ganas ni motivación espero que todos nos llevemos una alegría”.

“Cada jugador quiere jugar más minutos. La única manera en la que expresas que quieres jugar es trabajar bien, a tope y con motivación”. Eso es lo que quiere Popovic con sus jugadores, la motivación de cara a los partidos. Una motivación que aumenta cuando hay más jugadores disponibles, ya que compiten entre ellos por la lucha de la plaza en el once titular.

Para el partido del domingo, Ranko ha dicho que hay dos posibilidades para el juego zaragocista: “Dos posibilidades. Si podemos apretar, apretamos. Si tienen un córner, trataremos de salir a la contra. Vamos a tratar de hacer eso que hemos hecho siempre o que hemos intentado. Tener balón en nuestra propiedad y jugar en el campo contrario.”

Ranko ha concluido con que: “Los tres puntos van a dar un empuje mental y de ánimo al equipo y que reflejara que estamos en un buen momento. Y si damos buen juego mucho mejor. Con los tres puntos damos un paso importante.”

Eldin Hazdic, que ya entrena con el grupo, no estará disponible para este partido en el que además Ranko Popovic volverá a sentarse en el banquillo de La Romareda tras los partidos de sanción correspondientes.

El equipo volverá a entrenarse mañana a las 10:30 en La Romareda a puerta cerrada.