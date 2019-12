Algo pasa con Édgar

Édgar Méndez, el extremo de la UD Almería, no atraviesa su mejor momento en el equipo rojiblanco, pues está viendo cómo jornada tras jornada se queda sin poder demostrar sobre el campo el fútbol que atesoran sus botas, al permanecer una y otra vez fuera de la convocatoria del equipo, algo más que frecuente desde la llegada al banquillo del actual entrenador, Sergi Barjuan.

El tinerfeño, que llegó al equipo de la mano de Francisco Rodríguez, ha pasado de ser uno de los destacados en el equipo rojiblanco a ser el gran olvidado. Tras una brillante campaña en el filial rojiblanco, y después de estar cedido en Tenerife y Jaén, Francisco le dio la oportunidad de ganarse la ficha con el primer equipo durante la pretemporada, logrando finalmente dicho objetivo.

Un comienzo deslumbrante

Nada más arrancar la competición deleitó a propios y extraños en la primera jornada liguera ante el Espanyol con una gran jugada ofensiva que culminó con asistencia a Soriano, y de la que todos los medios se hicieron eco. Édgar poco a poco se hacía un hueco en el panorama futbolístico de Primera División.

Es bien conocido que si por algo destaca el Almería es por confiar en jugadores procedentes de las categorías inferiores para nutrir al primer equipo. Esta es la filosofía que se desea implantar desde la entidad rojiblanca, y no son pocos los ejemplos que sirven para avalar dicho pensamiento. Azeez, Trujillo, Zongo, o el ya exrojiblanco, Aleix Vidal, tuvieron su etapa en el filial urcitano, aunque la de este último fuera meramente burocrática; para después dar el paso al frente y ganarse un puesto por derecho propio en los onces 'de primera línea'. Édgar siguió estos mismo pasos, pero se perdió por el camino.

La pérdida del mentor

Tras la derrota en Ipurúa y la salida de Francisco del banquillo almeriense, el de Arafo se quedó sin su particular 'mecenas', pero la llegada de Juan Ignacio Martínez al Mediterráneo no supuso para él un cambio en la dinámica que llevaba hasta la fecha. Seguía contando para el míster, pero la afición empezaba a reclamarle un mayor compromiso con el equipo sobre el campo. Según pasaban las jornadas y se acumulaban los malos resultados, la crispación iba en aumento. Juan Ignacio fue destituido tras perder en casa ante el Levante por 1-4, y Édgar tuvo algún que otro desaire con la afición rojiblanca, que le instaba a darlo todo en el campo al considerar que había bajado los brazos.

El aterrizaje de Barjuan trajo consigo algo más de sosiego a Almería, y más cuando a su llegada el cambio de actitud de la escuadra fue casi milagroso, dejando muy buena imagen en su visita al Camp Nou, a pesar de la derrota. Sin embargo, Édgar comenzó a quedar relegado al banquillo, dejando su posición de titular a Espinosa, que hasta la fecha no había podido demostrar su habilidad sobre el terreno de juego. A base de buenas actuaciones, el jugador de Talavera de la Reina se ganó con creces la titularidad en el once de Barjuan. Y esto condenaba al "17" a salir con la segunda mitad ya comenzada, o ser retirado antes de que finalizara el encuentro del terreno del césped.

La actitud que demostraba al no acabar de asumir su nuevo rol dentro del equipo le llevó a la situación que a día de hoy vive el extremo canario. Los desplantes a compañeros y al propio míster cuando éste decidía cambiarlo, como el 'no saludo' a Jonathan Zongo al ser sustituido en el Camp Nou por el de Burkina Faso, fueron el detonante de la reacción que hasta hoy día impera en las listas de convocados de Sergi Barjuan: Édgar queda fuera por decisión técnica. En el Bernabéu gozó de nuevo de la titularidad ante las bajas de Thievy y Wellington Silva por sanción, pero tras este choque, se volvió a la tónica habitual, no siendo convocado frente al Celta, y quedando fuera de la lista también ante el Málaga.

Sergi no se esconde

El míster rojiblanco no oculta la situación que se vive con el jugador, ya que él mismo declaraba que no cuenta con Méndez para el partido ante el Málaga. "Un entrenador debe tomar una serie de decisiones, y esta es la mía. Pero no significa que no pueda contar con él para los próximos dos partidos. Es un jugador válido para parte de nuestro estilo, pero hay que entender que se debe gestionar el vestuario lo mejor que se sepa, y que tomo decisiones que también forman parte del fútbol. Yo lo he vivido y lo he entendido; lo único que queda es seguir trabajando para que todo salga adelante" apuntó el preparador en la rueda de prensa previa al partido frente a los 'boquerones'.