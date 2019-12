El filial consigue su póker de victorias ante el Sestao

Una auténtica marcha triunfal es lo que está protagonizando el conjunto formativo de la Unión Deportiva Las Palmas durante las últimas semanas. El cuadro grancanario logró firmar su cuarto triunfo de manera continuada durante la mañana de este domingo, ya que superó de una manera bastante destacada al Sestao River Club, una escuadra que llegaba a la isla sin ningún tipo de urgencias. De este modo, los amarillos continuaron la buena racha de registros que han cosechado últimamente y mandaron al Atlético de Madrid B a la Tercera División, ya que los colchoneros no tienen ninguna opción de superar a los insulares en la tabla clasificatoria a falta de solamente una jornada, por lo que el objetivo cada vez está más cerca de un equipo que tiene los pies en el suelo y quiere seguir prolongando la buena línea de registros. Así las cosas, el representativo del fútbol canario en la Segunda División B iguala su mejor racha de resultados en el presente campeonato.

Continuación de una formación fija

Para el encuentro del presente domingo en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, Mingo Oramas siguió fiel a su idea. El preparador amarillo ha parecido encontrar la manera idónea de colocar sus fichas en el tablero, por lo que repitió por cuarta semana de manera consecutiva una formación titular a la que le está sacando bastante partido, con nombres bastante destacados en cuanto a aportación y participación. Una jornada más, Las Palmas Atlético formó con Ale Martín bajo palos y una línea de cuatro defensores confeccionada con Jesús y Nili en los laterales. El segundo de ellos sigue demostrando haberse adaptado notoriamente bien a su nueva demarcación y firmó una actuación bastante destacada, mientras que el centro de la zaga volvió a ser ocupado por Óscar Pérez y Álvaro Arencibia.

En la parcela central del terreno de juego, Matías se encargó de aportar la intensidad necesaria para incomodar a un rival que no encontró la manera de parar a Pepe. El capitán de Las Palmas C al que el técnico grancanario le ha dado la oportunidad en el primer filial no defraudó, pues se hizo con el control del juego y movió al equipo a su antojo. Manejó el tiempo del encuentro en todo momento y siempre tuvo una idea fija que realizar, por lo que junto a Nili, se postuló como uno de los hombres más destacados sobre el césped del Anexo del Estadio de Gran Canaria. En una posición más adelantada, el capitán Germán se encargó de unir al centro del campo con un frente de ataque bastante participativo.

Néstor, José Artiles y Adrián Hernández volvieron a encargarse de llevar las riendas ofensivas de un equipo que se adueñó de manera destacada del encuentro y, cuando encontró la profundidad necesaria, creó excesivo peligro sobre el arco defendido por Etxebarrieta, que pudo haber encajado algún gol más durante la soleada mañana vivida en el recinto de Siete Palmas, donde el cuadro grancanario reafirmó de manera definitiva su claro deseo por permanecer en la categoría de bronce.

Excesivo castigo durante el primer acto

Las altas temperaturas que se produjeron durante la mañana de este domingo en el Anexo del Estadio de Gran Canaria no impidieron que el cuadro grancanario comenzara el encuentro con una intensidad bastante alta. Los visitantes mantenían el orden y el conjunto insular dominaba sin encontrar profundidad, principal inconveniente durante los primeros compases del choque. Cuando el balón pasaba a posesión del Sestao, los hombres liderados por Mingo Oramas proponían una lucha constante en el cuerpo a cuerpo ante la que nada podía hacer el conjunto vasco, quizás por lo poco que tenía en juego o por la falta de poderío físico en comparación con los locales.

No obstante, Las Palmas Atlético no creaba peligro. El dominio del balón no estaba nada repartido, pues los amarillos eran dominadores claros de la posesión, pero el arco visitante no estuvo amenazado hasta que el filial recibió un jarro de agua fría. La escuadra palmense pareció necesitar una bofetada para despertar, pues un error defensivo acabó con Nacho Rodríguez mandando al fondo de la red el primer tanto del encuentro. El conjunto vasco sacaba bastante partido de una de sus pocas apariciones ofensivas, pero ésto no iba a suponer que los locales bajaran los brazos, ni mucho menos.

El conjunto formativo de la Unión Deportiva siguió a lo suyo. Pepe comandaba cada una de las acciones de posesión de la nave isleña, mientras que las incursiones de Nili y la lucha constante de de Matías era lo más destacado de un equipo que comenzó a dejar de sentir la presión de los primeros minutos. Los nervios iniciales desaparecieron y con ello llegaron los mejores minutos de los amarillos sobre el césped del Anexo, donde fueron muy superiores a su rival, pues contó con varias acciones de peligro para haber puesto las tablas en el marcador. Primero José Artiles y luego Pepe estrellaron dos apariciones ofensivas en el larguero de la escuadra visitante, mientras que la insistencia local hacía suponer que el gol era cuestión de tiempo, pero el primer acto llegó a su fin con derrota momentánea de los insulares.

Adrián Hernández volteó el marcador tras la reanudación

Tras reanudarse el partido, solamente 30 segundo le bastaron a Las Palmas Atlético para empatar el encuentro. Adrián Hernández encontró acierto de cara a portería con su remate al primer palo, mientras que solamente diez minutos después, de nuevo el atacante amarillo mandó el balón al fondo de la red. El portador del dorsal número nueve se plantó cara a cara ante el guardameta visitante después de aprovecharse de una asistencia en largo a la espalda de los zagueros, mientras que su disparo cruzado al palo largo acabó con el cuadro grancanario poniéndose por delante.

Con el marcador a favor, todo siguió siendo igual de sencillo. El cuadro insular nunca vio peligrar la victoria y las buenas formas en cuanto a juego siguieron plasmándose sobre el césped, donde los locales disfrutaron de varias ocasiones más, pero no fue hasta el minuto 68 cuando el tercer tanto local subió al marcador. El centrocampista Pepe Delgado se estrenó como goleador y encontró premio anotador al gran partido realizado, pues se postuló como uno de los jugadores más destacados por parte del bando local.

Posteriormente, el máximo responsable técnico del cuadro grancanario decidió reemplazar a José Artiles y Adrián Hernández por Manu Dimas y Borja Herrera, mientras que posteriormente agotaría todas las sustituciones al dar entrada a Ale Rivero, que recibió una cartulina amarilla durante el presente encuentro que le impedirá formar parte de la expedición grancanaria que pondrá rumbo a tierras vascas para medir sus fuerzas ante la Real Sociedad B. El futbolista del filial recibió una amonestación que le acarrea suspensión.

Nili selló su gran actuación en el cuarto tanto

Cuando todo parecía visto para sentencia, a Nili Perdomo todavía le quedaba energía para protagonizar una acción bastante destacada. El lateral derecho de los insulares se sumó al ataque y mandó un balón medido al espacio que dejó a Germán solo ante el guardameta visitante, mientras que el buen hacer del tinerfeño sirvió para que el filial aumentara la renta en el marcador (4-1).

El denfensor de Las Palmas Atlético se prodigó en numerosas ocasiones por banda derecha y supuso un quebradero de cabeza para el rival, que no encontró la fórmula para pararle. Su aportación fue decisiva, al igual que lo ha sido durante las últimas cuatro jornadas del torneo, donde los amarillos han acabado como conjunto vencedor, realizando un póker triunfal que permite llegar a la última jornada con la salvación un poco más cerca.

Posteriormente, el cuadro vasco acortó distancias en el último minuto gracias a una pena máxima transformada por Nacho Rodríguez, algo que sirvió para maquillar un resultado bastante abultado para los intereses locales. Nuevamente, el cuadro liderado por Mingo Oramas se despojó de los males de antaño y suma un total de 13 goles a favor durante los últimos cuatro partidos, mientras que solamente ha encajado cuatro.

La permanencia directa a un punto y dos de ventaja sobre el Rayo B

Así las cosas, el cuadro grancanario ha dado un paso más para lograr la consecución final del gran objetivo. Los amarillos siguen ocupando la 16ª plaza del torneo con un total de 44 puntos, por lo que aventajan en dos al Rayo Vallecano B, conjunto que empató durante la presente jornada ante la Real Sociedad B (1-1) y, de este modo se complica aún más sus opciones, por lo que depende de la escuadra amarilla para pasar a ocupar la posición destinada para la disputa de las eliminatorias previas por evitar el descenso.

Por su parte, la victoria sellada ante el Sestao River provoca que el Atlético de Madrid B haya certificado su descenso matemático a la Tercera División. El conjunto madrileño se encuentra con tres puntos de desventaja con respecto a Las Palmas Atlético, por lo que el goal average a favor con el que cuentan los isleños supone que éstos digan adiós a la categoría de bronce a falta de una jornada. No obstante, los rojiblancos han vencido durante la tarde de hoy a la SD Leioa, equipo que aventaja a los amarillos en la tabla clasificatoria con solamente un punto de diferencia.

De este modo, el cuadro insular se desplazará a tierras vascas para medirse a la Real Sociedad B con opciones matemáticas de poder acabar firmando la permanencia de manera directa. Sin embargo, el mensaje transmitido desde el propio vestuario es el de mantener los pies en el suelo y centrarse única y exclusivamente en los méritos conseguidos sobre el campo. Los resultados de los rivales pueden suponer una alegría más, pero el trabajo realizado por los amarillos durante las últimas cuatro semanas del torneo es digno de admirar y, actualmente, le sirve para depender de sí mismo para sellar la salvación.