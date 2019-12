Bayern de Múnich - FC Barcelona: a 90 minutos de Berlín

"Mis jugadores son unos bestias. Cuando aceleran son bestias. Tienen el espíritu alemán de las remontadas épicas. El espíritu histórico de Beckenbauer y compañía. Con ellos al lado me siento capaz de cualquier cosa. Si estás en una semifinal de la Liga de Campeones y tienes que remontar dos goles, los veo capaces de todo, de remontar lo que haga falta. Tienen un espíritu especial". Así de convencido se mostraba el mismo Pep Guardiola cuando tomó las riendas del cuadro muniqués el año 2013, unas declaraciones que recogió el periodista catalán Martí Perarnau en su crónica ('Herr Pep') desde dentro del primer año en el Bayern de Munich del entrenador de Santpedor. Unas palabras que ahora vienen a la mente para lo insólito que se le pide desde alemania al ex técnico del Barcelona: hacer la remontada jamás pensada contra el equipo de su vida.

Todo o nada. Ser en Berlín o no serlo. Ganar el triplete o quedarse en el intento. Esto es lo que se juega el Barcelona en Múnich este martes a las 20:45. Poder hablarle cara a cara a la 'orejona' está a sólo 90 minutos. Un solo partido para hacer valer la poderosa ventaja de la ida. 3-0, con mantener las distancias de unos bávaros que buscarán revancha. Los azulgrana destrozaron cualquier opción de darle mínima emoción a una eliminatoria en la que mucha sorpresa debería haber para que el equipo de Luis Enrique no fuera el que consiguiera el billete a la ansiada final europea.

Un partido para recordar

Era la eliminatoria más igualada. Sin favoritos. El partido del año. El Pacquiao - Mayweather del fútbol. Un duelo de espejos. El día que volvía Pep a su casa. El día que toda la hinchada azulgrana le homenajearía en el feudo culé. Y todos los ojos se centraban en eso. En esos 180 minutos que coronarían a sólo un equipo como gran dueño del fútbol de posesión. Pero sobre el verde nada de lo esperado sucedió. En la primera parte los de Guardiola salieron con una defensa de 3 y con altas dosis de desorientación. Los locales tuvieron las más claras, especialmente de los pies de un Luis Suárez con la puntería poco afinada. Sabían que ésa noche les podían hacer daño. Y lo hicieron. Vaya si lo hicieron.

En el minuto 77, todo culé precavido firmaba el 0-0 que se estaba viviendo en el Camp Nou. El Bayern tenía el balón pero no la valentía. El Barça había renunciado a él y también a la cobardía. Los bávaros no asomaron su hocico en los terrenos de Ter-Stegen en todo el encuentro. Sólo un tímido balón de Lewandowski pudo pasearse por el área rival. Los de Luis Enrique, a sabiendas que tan importante era no encajar en casa como anotar algún gol para ir con más tranquilidad tiraron de su arma más eficaz: Leo Messi. Él se cocinó el primero con un disparo desde la frontal que el todopoderoso Neuer no pudo interceptar, él le rompió la cadera a Boateng y dejó al mundo boquiabierto con el segundo y él mismo mandó un balón inexpugnable para Neymar para que se encargara de dar el visto para sentencia a la eliminatoria.

A 'la pulga' no se le olvida absolutamente nada, y ese global de 7-0 en el 2012, sin duda, seguía en su lista negra de cosas para vengar. El fútbol quizá fue cruel con un Guardiola que tácticamente le ganó un balón completamente estéril al rey de la posesión, pero hizo justamente con el esférico lo que él más odia: un tiki-taka sin sentido que no olió portería.

Un Bayern tocado

El equipo germano se marchó tocado del Camp Nou. Nadie esperaba lo que sucedió, pero ellos aún menos. Costaba encajar una cara pública y jugadores y entrenador se volvieron cabizbajos a Alemania. Nadie daba crédito y las críticas sobre la imagen del técnico de Sampedor empezaron a caer. Tanto duró el golpe que incluso en Liga vieron derrota.

Fue contra el Augsburgo, por la mínima (0-1) y en su propio campo. La pesadilla se alargaba para los alemanes, que vieron cómo se marchaba expulsado su portero para el partido, Pepe Reina, casi al inicio del partido. Jugando con 10, la calidad de los muniqueses no fue suficiente para frenar el taconazo de Bobadilla que dio la victoria a los visitantes. Tocados y hundidos, no fue el mejor encuentro para recuperar sensaciones y autoestima antes de recibir a un Barcelona que se había quedado con hambre. Abatidos en la Copa por el Borussia Dortmund de Klopp, con la Liga sentenciada tempranamente por segundo curso consecutivo con Pep en la banqueta y con la Champions muy cuesta arriba, el Bayern podría dar por terminada la Liga ante los de Luis Enrique.

Euforia azulgrana

Alemanes y catalanes son la cara y la cruz. Si unos están viendo un jaque mate anunciado, los otros están en éxtasis. Pletóricos, ansiosos de levantar trofeos tras un año de sequía, los de Luis Enrique sueñan con guardar su cuarta champions en los últimos 10 años y su quinta en la cuenta histórica en las vitrinas de su museo. Controlar las emociones será lo más complicado que tendrán que hacer los de Lucho. Llegan con confianza, con toda la atención sobre el partido por lo que supone y con la motivación de saber que tienen las otras dos competiciones prácticamente encarriladas. Y más después de la última jornada.

Era un partido peligroso, el encuentro que mediría la bajada de tensión tras el gran enfrentamiento europeo que desató la euforia culé. Todos estaban atentos ante una Real Sociedad contra quién, en el partido de ida en su estadio (Anoeta), había supuesto un punto de inflexión en el curso azulgrana. Los de Luis Enrique no tenían momento de relax ni posible margen de maniobra. Si querían el triplete debían vencer los tres partidos que le quedaban en la competición regular para depender de sí mismos. Y lo lograron. Un tanto de Neymar y una preciosa chilena de Pedro dieron los tres puntos a los azulgranas y un paso agigantado hacia el título.

Por si fuera poco, las distancias con los segundos de la clasificación, el Real Madrid, el eterno rival, se aumentaron con el empate de los blancos delante del Valencia. Tablas o derrota, todo les valía para poder optar a ser líderes en el Calderón, y sucedió. Un empate a 2 con el que los de la capital dieron por perdida la Liga y con el que los catalanes pudieron empezar a dejar de soñar y ver la realidad de tres en tres.

Guardiola: "El Barça se ha convertido en el mejor equipo del mundo al contraataque"

Todos querían oir las palabras de Guardiola antes del gran partido. El que decidiría si los sueños se habían terminado para el Bayern o si podrían estar en Berlín. El técnico, en la rueda de prensa previa, afirmó que para pasar el partido no podían ir "a la brava", sino controlar el partido. Además lamentó las bajas aunque no las puso de excusa y dio especial hincapié en que no había tiempo para lamentar el partido de ida: "No podemos lamentarnos por el resultado, sino hacer nuestro juego. Después, el partido dirá".

"Debemos ser pacientes pero tenemos que atacar mejor que en el Camp Nou, crear más ocasiones de gol", añadió sobre las claves para obrar lo imposible. El técnico también tuvo momentos para elogiar las labores de su amigo Luis Enrique en el Barcelona: "Además de su juego habitual de control, el Barça se ha convertido en el mejor equipo del mundo al contraataque".

Müller: "Nos queremos quitar la espina"

Müller acompañó a su entrenador en la rueda de prensa previa y dijo que quería quitarse la espina: "Nos queremos quitar la espina. Desde el miércoles estamos muy mentalizados y queremos que llegue ya el partido. En el fútbol todo es posible. Diseñaremos un plan y lo pondremos en práctica, pero sabemos que no será nada fácil".

Rafinha fue el otro asistente en la compareciencia a los medios y dio el respaldo a su entrenador en el planteamiento defensivo del Camp Nou: "El sistema lo decide el entrenador. Para mí no será ningún problema si jugamos con tres o cuatro defensas, no será importante". "En el Camp Nou jugamos muy bien durante muchos minutos, debe ser una referencia. Sabemos que en nuestro estadio y con nuestra afición somos muy fuertes", dijo haciendo un llamado al optimismo bavaro.

Luis Enrique: "Serios, concentrados y a ganar el partido"

"Serios, concentrados y a ganar el partido", así quiere Luis Enrique a su equipo para el partido contra el Bayern. "Si hemos llegado hasta aquí con un resultado muy bueno, tendremos que hacer lo mismo. No especular", dijo sobre un resultado de la ida que acercaba más a los azulgranas que a su rival. Sobre las palabras de Pep Guardiola, afirmando que no le convenía "ir a la brava" para superar la eliminatoria, lucho coincidió que para ellos tampoco era lo adecuado: "Tampoco nos interesa un partido loco. Preferimos tener el balón y en campo contrario, aunque también intuimos que será difícil y en algún momento tendremos que intentar aprovechar los espacios".

Además, afirmó que sus jugadores no saldrían relajados a pesar de la ventaja en el marcador: "Es imposible salir relajados en una semi de Champions. Al contrario, incluso hay que frenar a los jugadores". También quiso recordar que los muniqueses ya remontaron un resultado parecido (3-1) en cuartos de final contra el Oporto: "En la eliminatoria anterior ya remontaron. Sabemos que en muchos momentos sufriremos. Intentaremos que sea similar a la ida".

Mascherano: "No nos fiamos nada de lo que puede pasar"

Javier Mascherano fue el jugador que representó el discurso de los pupilos de Luis Enrique en la previa al partido europeo. El argentino habló de 'premio' cuando se refería a los objetivos del encuentro que tenían que disputar en Munich: "Jugamos para conseguir objetivos y defender el prestigio de un club como el FC Barcelona. El partido de mañana nos genera mucha ilusión. La ilusión de poder jugar una final de la Liga de Campeones".

"Jugar una final de Champions es algo con lo que soñaba de pequeño"

Además, añadió que la final de Berlín es un sueño para todo jugador: "Una final de Europa es uno de los partidos más importantes que se pueden jugar, como también lo es esta semifinal. Juegas contra jugadores de primera clase mundial. Son partidos que uno soñaba jugar de pequeño. En mi caso, intento disfrutarlo y vivirlo con mucha intensidad. Nunca se sabe cuándo se podrá repetir"

Sobre la euforia con la que la afición está viviendo este tramo final de la temporada, esto fue lo que dijo el jugador: "Está bien que la gente se ilusione, esto quiere decir que lo fomentamos desde el campo. Obviamente, dentro del grupo, analizamos las cosas de otra manera. Sabemos que será un partido muy difícil y complicado y por ser en Berlín tendremos que hacer las cosas casi perfectas".

Como es habitual en las declaraciones del argentino, mostró el máximo respeto para el rival: "Conocemos el entrenador de este club muy bien y nos tocó vivir en carne propia lo que genera este estadio. No nos fiamos nada de lo que puede pasar. El Bayern es un club con mucha historia, son alemanes. Nosotros también tenemos nuestras herramientas para encontrar la victoria".

Los convocados de Luis Enrique

Luis Enrique quiso llevarse a toda la plantilla para esta cita especial. A todos los que han participado en la Liga de Campeones, incluso a los jugadores del filial Munir, Samper y Sandro y a Mathieu, ya con el alta médica. Así pues, 26 jugadores a bordo del avión azulgrana para poner rumbo al que puede ser el primer viaje de dos a Alemania en este curso.

La lista de convocados: Masip, Ter Stegen, Claudio Bravo, Alves, Alba, Douglas, Adriano, Montoya, Bartra, Mathieu, Mascherano, Vermaelen, Piqué, Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, Rakitic, Rafinha, Sergi Roberto, Pedro, Messi, Neymar, Suárez, Sandro, Munir y Samper.

Posibles onces Bayern - FC Barcelona