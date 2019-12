La afición vuelve a responder lejos de Gran Canaria

La Unión Deportiva Las Palmas volvió a firmar un nuevo desplazamiento con sabor amargo. El cuadro liderado por Paco Herrera no fue capaz de cumplir con su obligación durante el pasado sábado en Butarque, que no era otra que conseguir los tres puntos para mantener el pulso por el ascenso directo con sus rivales más destacados, pues todos ellos ganaron y solamente los isleños no fueron capaces de vencer, ya que los goles de Sergio Prendes y Chuli hicieron inútil el materializado por David Simón. Sin embargo, como nota positiva cabe destacar que, una jornada más como visitante, el cuadro palmense volvió a ser respaldado por un nutrido grupo de aficionados que se desplazó hasta la capital de España para llenar de color amarillo un amplio sector del feudo madrileño, demostrando una vez más que el alto kilometraje a realizar no es impedimento para respaldar a su equipo lejos de sus dominios.

Unos 500 aficionados amarillos en Butarque

Los momentos previos al arranque de la disputa se sucedían y la aglomeración de aficionados visitantes comenzaba a ocupar sus respectivas localidades. Como en cada desplazamiento que realiza la Unión Deportiva, visualizar alguna camiseta de color amarillo es algo habitual, pero el pasado sábado se congregaron más que de costumbre. Alrededor de unos 500 aficionados acudieron al recinto del CD Leganés para ocupar un amplio sector del feudo local, donde minutos antes de que el balón comenzara a rodar, desplegaron una pancarta de dimensiones destacadas con el lema: ¡Arriba d´ellos!

La facilidad que otorga un desplazamiento desde Gran Canaria a Madrid y los numerosos residentes de las islas en la capital de España favorecieron notoriamente una afluencia de público tan destacada. La necesidad imperiosa de los hombres de Paco Herrera por conseguir una victoria ante el inminente final de la competición aportaba el aliciente final para que el respetable intentara crear la comunión con su equipo en territorio ajeno, pero finalmente ésto no fue posible. La escuadra insular claudicó en su enfrentamiento ante el CD Leganés debido a dos errores defensivos que posteriormente iban a pagarse muy caro, aunque David Simón logró poner las tablas en el marcador solamente un minutos después de que los pepineros se adelantaran.

El aburrido ritmo de partido que se produjo durante la primera parte y el tanto de Sergio Prendes para adelantar a los locales no habían logrado callar a la afición insular, que tras el gol del canterano comenzó a aumentar los decibelios para que numerosos cánticos de reconocido prestigio en la isla se sucedieran en territorio peninsular. Las camisetas amarillas comenzaron a ganar mayor protagonismo y las bufandas del combinado grancanario se alzaban por todo lo alto, pero el gol de Chuli acabó con todo ello. La Unión Deportiva cayó derrotada y debido a ello prácticamente se derrumba el sueño del ascenso directo para un respetable que verá cómo su equipo vuelve a coger el camino más largo para intentar el asalto a la Primera División del fútbol español, después de protagonizar un nuevo desplazamiento masivo durante la presente temporada.

Numerosos encuentros foráneos con presencia amarilla en las gradas

No obstante, ésto no es algo nuevo para la UD Las Palmas. Contar con algún tipo de presencia de color amarillo en las gradas de recintos foráneos cuando le ha tocado cumplir como visitante es algo prácticamente habitual en los desplazamientos del cuadro grancanario. Numerosos encuentros lejos de la isla en los que la afición ha demostrado no tener un límite exacto de kilometraje a realizar para animar a su equipo. Fieles que, debido a su situación, quizás se encuentran residiendo en ciudades a las que el conjunto insular debe visitar o, de igual modo, cuentan con la cercanía necesaria que facilite el viaje para poder disfrutar del equipo de su tierra.

Durante el presente torneo ya se han podido ver casos que se han ido sucediendo con el paso de las temporadas, pues en recintos como el Benito Villamarín, Carlos Belmonte, Los Pajaritos o Anduva, la Unión Deportiva no ha estado sola. A la afición grancanaria parece no importarle la odisea a realizar mientras el objetivo propuesto se cumpla, y éste no es otro que poder arropar a su equipo en territorio ajeno para conseguir tres puntos que faciliten la consecución final de un objetivo que se está alargando más de los esperado, ya que precisamente en sus actuaciones como visitane es donde los de Paco Herrera no están rindiendo, sobre todo durante la segunda parte del campeonato.

El conjunto liderado por el técnico catalán solamente ha sido capaz de sumar 3 puntos de 24 posibles lejos de sus dominios, cifras que le hacen posicionarse como el peor equipo de la competición actuando como vistitante durante el segundo tramo. Los palmenses han perdido numerosas señas de identidad lejos de Gran Canaria y las malas formas defensivas le han condenado en varias ocasiones a no poder adjudicarse la victoria, mientras que los últimos cuatro desplazamientos los cuenta por derrota. Sin embargo, el público sigue dando lecciones de fidelidad, pues parece no dejarse llevar por los resultados obtenidos o por la falta de ideas para remediar la peor situación durante toda la temporada, ya que una vez más ha vuelto a dar la cara por la escuadra de su tierra, una UD Las Palmas a la que quieren llevar en volandas a la Primera División del fútbol español.

El desplazamiento a Tenerife ha sido el más numeroso

Como es habitual en encuentros de este tipo, la afluencia de público se dispara. La afición de la UD Las Palmas realizó su desplazamiento más numeroso durante el presente campeonato al Heliodoro Rodríguez López, donde el representativo grancanario medía sus fuerzas ante el CD Tenerife, máximo rival deportivo de la entidad. Precisamente por este motivo, un gran número de aficionados amarillos se desplazó a tierras tinerfeñas para aportar el color amarillo que su equipo no iba a lucir sobre el terreno de juego, ya que en dicha ocasión, el conjunto visitante formaría con su segunda equipación de un tono celeste en honor a uno de los equipos fundadores, el Marino FC.

Sobre el césped, todo iba sobre ruedas. Un zurdazo de Momo adelantaba a los grancanarios y los cánticos atronadores se sucedían en el sector de aficionados de la Unión Deportiva. El Heliodoro Rodríguez López enmudeció ante el alto ritmo de animación propuesto por parte de la afición amarilla, pero lo vivido sobre el césped despertó a los locales. Dos goles blanquiazules voltearon el marcador y el respetable tinerfeño despertó para intentar enmudecer a la parroquia palmense, que no bajó los brazos pese a que su equipo perdía sobre el terreno de juego.

El encuentro llegó a su fin con resultado adverso para los visitantes (2-1), pero el nutrido grupo de aficionados siguió a lo suyo, dando un claro ejemplo de ser una de las aficiones más ejemplares junto a la de su máximo rival deportivo. En dicho desplazamiento, aproximadamente unos 1.500 espectadores viajaron por mar y aire para arropar a los hombres de Paco Herrera, que no pudieron vencer pero, posteriormente, encadenaron una racha de registros que les permitió ocupar el liderato de la Liga Adelante durante 17 semanas de manera consecutiva, consiguiendo un colchón de puntos que a día de hoy les permite no contar con una peor clasificación que la que han obtenido tras caer en Leganés.