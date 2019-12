La formación con tres centrales y dos carrileros no aporta soluciones

La Unión Deportiva Las Palmas no pudo acabar con la mala racha de registros protagonizada durante los últimos cuatro meses lejos de Gran Canaria. En las declaraciones previas al viaje a tierras madrileñas para rendir visita al CD Leganés, el propio máximo responsable técnico barajó la posibilidad de realizar una nueva formación titular. Variaciones tácticas que ayudaran a finiquitar de una vez por todas las malas formas en territorio ajeno, pero finalmente no surtió efecto. Las modificaciones ideadas por Paco Herrera no pudieron impedir que el cuadro insular dejara pasar el tren de un ascenso directo que se aleja en ocho puntos a falta de cinco jornadas, una hazaña prácticamente imposible de conseguir.

Variación táctica como intento de solución

En el encuentro disputado en Butarque, Las Palmas no encontraba la manera de crear peligro. El conjunto grancanario asumía el control del juego sin protagonizar la profundidad necesaria para poner en apuros a un Serantes que apenas tuvo trabajo durante el primer acto. Las posesiones prolongadas de los amarillos sucumbían en el intento de adelantar líneas, ya que el alto ritmo de intensidad propuesto por los pepineros incomodaba a un equipo falto de ideas a la hora de hacer distribuir el balón con criterio, siendo únicamente Jonathan Viera el futbolista que mayor descaro protagonizó sobre el césped de Butarque.

El tiempo de descanso llegó con el empate inicial campeando en el marcador y la poca satisfacción del máximo responsable técnico amarillo con lo visto sobre el terreno de juego acabó con reestructuración táctica. Antes de que el segundo acto comenzara a andar, Herrera decidió retirar del terreno de juego a un Momo que pasó desapercibido durante la totalidad de los primeros 45 minutos. El mayor de los hermanos Figueroa prácticamente no entró en juego y no pudo aportar ideas en el frente de ataque de la escuadra insular, por lo que fue reemplazado por David García.

A primera impresión, una sustitución poco entendida para un equipo que centra su ambición en retornar a la Primera División del fútbol español, pues retirar a un atacante para dar entrada a un defensor, con la igualdad inicial campeando en el marcador, puede ser una idea poco aceptada. No obstante, el hecho de renunciar al ataque no entraba en los planes técnicos de la Unión Deportiva, ya que la escuadra insular cuenta con dos laterales de idéntico recorrido como son David Simón y Dani Castellano, que podrían seguir aportando incursiones ofensivas como si de dos extremos se tratase, pero finalmente no dio resultados.

Las Palmas sucumbió, nuevamente, por errores defensivos puntuales

La modificación realizada por Paco Herrera, más allá de suponer un impulso ofensivo, acabó por condenar a la escuadra visitante. La Unión Deportiva pasó a formar con Aythami, Marcelo y David García como centrales, mientras que Dani Castellano y David Simón se postularon como carrileros largos con bastante recorrido. A simple vista, éstos se sumaban al ataque como verdaderos extremos y, a la hora de defender, sus labores de defensivas no debían verse alteradas, pero ésto no sirvió para evitar la debacle.

En el minuto 50 de partido, una acción al contragolpe acabó con Sergio Prendes mandando el balón al fondo de la red en boca de gol. El futbolista local aprovechó su libre posición tras la espalda de David García para adelantar a su conjunto en el marcador, produciendo una alegría poco duradera debido al gol de David Simón en la siguiente jugada. El combinado grancanario puso las tablas en el marcador después de que al lateral amarillo le llegara un rechace de Serantes previa chilena de Araujo, una acción que plasma notoriamente el amplio recorrido que aportan los laterales con dicha formación.

No obstante, el canterano no guardará gratos recuerdos de sus actuaciones goleadoras, pues en el minuto 64, Chuli anotó el segundo tanto que dejó contra las cuerdas a la UD Las Palmas. El futbolista del cuadro madrileño se aprovechó a las mil maravillas de las carencias de una retaguardia irreconocible en comparación con la primera vuelta del presente torneo, pues las malas formas defensivas de Marcelo Silva y Aythami Artiles facilitaron que el atacante del CD Leganés se plantase cara a cara ante Casto. Posteriormente, el guardameta amarillo nada pudo hacer para evitar que el segundo tanto local subiera al marcador y, con ello, se derrumbara el sueño de un equipo que pasa a ocupar la peor posición de la tabla clasificatoria durante la actual competición.

El plan de estructura utilizado por Paco Herrera no sirvió para acabar con los malos registros foráneos de los últimos cuatro meses y, al igual que en las pocas ocasiones en que lo ha utilizado durante la segunda vuelta, su equipo no ha logrado sacar un resultado productivo. De este modo, el técnico catalán cumplió con su palabra de aportar un cambio de sistema para utilizar un nuevo camino en los encuentros disputados como conjunto visitante, donde no consiguió remediar la peor característica con la que carga este equipo durante la segunda vuelta, y no es otra que estar postulado como el peor conjunto foráneo del torneo en el segundo tramo del campeonato.

Un plan poco efectivo en la segunda vuelta

En pocas ocasiones se había visto el técnico catalán obligado a cambiar su idea principal, sobre todo en una retaguardia que aportaba las mejores sensaciones durante la primera vuelta del presente curso, en la que llegó a formar con dicha estructura para acabar de sellar victorias como la de Montilivi ante el Girona (1-2) o ante el CD Numancia el Estadio de Gran Canaria, siendo éste un partido que finalizó con un futbolista menos (2-0). La zona defensiva del combinado insular se postulaba como la línea mejor trabajada junto al centro del campo, donde los hombres de Paco Herrera fraguaban una victoria tras otra que, en gran parte, permitieron que el equipo encadenara un total de 17 semanas de manera consecutiva encaramado en la primera posición de la tabla clasificatoria, mientras que ésto también ha facilitado un colchón de puntos que a día de hoy impiden que los amarillos cuenten con una peor posición que la que ocupan.

No obstante, la reestructuración para utilizar dos carrileros largos que ya había sido un plan ideado por el preparador amarillo durante el presente torneo, no ha dado resultados durante la segunda vuelta. La tarde más recordada de todas tuvo lugar en Palamós, donde Las Palmas rindió visita a la UE Llagostera con el viento como principal impedimento para la práctica del buen fútbol. Durante dicho encuentro, Alfredo Ortuño disputó sus primeros minutos oficiales defendiendo la casaca amarilla y, además, formando parte de un once inicial que se vería alterado tras la reanudación, siendo el propio atacante murciano el sacrificado.

El nuevo portador del dorsal número ocho abandonó el terreno de juego siendo reemplazado por Christian Fernández, por lo que la Unión Deportiva pasó a formar con tres centrales como Marcelo, David García y el propio cántabro, mientras que los laterales también fueron ocupados por David Simón y un Dani Castellano que se encontraba en plena readaptación tras su lesión. Posteriormente, nada cambió. Las condiciones atmosféricas siguieron incomodando la circulación del esférico y las incursiones ofensivas por ambas bandas prácticamente no se sucedieron, por lo que las acciones de carácter ofensivo no pudieron contabilizarse en una disputa que acabó con el resultado inicial campeando en el marcador (0-0).

En Soria, la desesperación obligó a utilizar las bandas

De igual modo, durante el encuentro disputado en Los Pajaritos entre el CD Numancia y la UD Las Palmas, el máximo responsable técnico también se vio obligado a modificar sus fichas sobre el tablero. El cuadro soriano pasó por encima de sus hombres durante una primera parte que llegó a su fin con el conjunto amarillo con dos goles de desventaja en el marcador, después de haber encajado tres (3-1). El tanto amarillo llegó de las botas de David Simón, que antes de las sustituciones ya había empezado a contar con mayor recorrido a petición expresa de Paco Herrera, puesto que no daba crédito con lo acontecido sobre el césped.

En el descanso, la cartulina amarilla que recibió Ángel López acabó con éste cediendo su posición a un Christian Fernández que se mostró bastante incisivo en sus incursiones ofensivas. El deseo del técnico catalán se veiá cumplido en cuanto a ejecución pero no en forma de resultados, ya que Las Palmas no consiguió acortar distancias y el Numancia sí pudo aumentarla, en gran parte provocado por las malas formas defensivas que durante los goles anteriores también se sucedieron.

Al finalizar la disputa, los amarillos acabaron el encuentro con varios hombres de carácter ofensivo sobre el césped, pues Asdrúbal y Valerón ingresaron en la cancha y sirvió para que los insulares anotaran tras una pena máxima realizada sobre el de Guanarteme, por lo que Momo mandó el balón al fondo de la red para certificar el marcador final (4-2). De este modo, se corrobora que la táctica ideada en Butarque durante el pasado sábado no es algo nuevo para el conjunto palmense pero, no obstante, no ha podido aportar resultados muy positivos durante el segundo tramo de la competición a un equipo que actualmente se centra en llegar con el mejor estado mental a los play off por el ascenso.