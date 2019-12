Valiente: "Estoy identificado con el aficionado del Real Valladolid"

La trayectoria en el mundo del fútbol de Marc Valiente merece ser contada. Desde sus inicios, en Granollers, hasta el Real Valladolid, siempre sin olvidar las raíces: “Nací en Granollers, pero fui el único de mi familia que nació allí. Guardo un especial recuerdo y cariño, es donde yo pasé mis primeros 16 años de vida, donde empecé a jugar al fútbol y donde están mis amigos. Pero ahora mi segunda residencia es Barcelona, me cuesta ir un poco más. Pero tengo a mi ahijada y mis mejores amigos en Granollers. Los primeros años vas a jugar porque te gusta, en la plaza de tu casa, te empieza a gustar más y comienzas en un equipo. No piensas en ser futbolista, solo en divertirte. El paso del Granollers a la cantera del Barcelona es donde ves que estás empezando de verdad en el fútbol”.

Respecto a su etapa de culé, su periodo de formación, afirmó que fue una suerte poder vivir aquellos años con ese equipo formado por actuales figuras mundiales: “Yo estuve de Alevín hasta el Barça B en la cantera, coincidí con los Piqué, Messi, Cesc, la generación del 87 que se ha hablado mucho. Es muy difícil que tantos lleguen hasta el primer equipo. Tengo la suerte de ser el capitán de esa generación y compartir muchos recuerdos con ese equipo. Estuvimos 6 ó 7 años sin perder un partido, fue un récord que hicimos. Lo pasábamos muy bien jugando, siempre competitivos. Recuerdo los entrenamientos, el compañero era muy bueno y tenías que estar a tope cada día”.

Antes de recalar en el conjunto albivioleta, vistió los colores del filial del Sevilla, una decisión que a día de hoy considera satisfactoria: “El Sevilla Atlético fue cambiar de categoría, una decisión vista extraña desde fuera, pero necesitaba un paso más para sentirme futbolista, no había jugado nunca en Segunda División. A posteriori no sé si fue precipitado salir del Barça, pero visto con el paso de los años estoy contento con ese paso que di”.

Sobre la afición de Zorrilla, negó que sea una hinchada fría, como siempre es considerada: “Todo el mundo habla que el aficionado blanquivioleta es frío, pero no estoy de acuerdo con eso. Los que vienen, son personas que sienten mucho el club, se esfuerzan por venir cuando hace frío. Estoy identificado con esa gente, siempre que hemos tenido momentos difíciles nos ha apoyado. Estoy muy agradecido en ese sentido”.

“He tenido varias lesiones en la cara, son cuestiones que pasan en el fútbol. El día que ascendimos ni noté el rasguño con Jesús (Rueda), nos tuvieron que dar puntos después, pero con máxima alegría”, comentó, recordando algunos de sus golpes en el rostro que ha tenido que soportar. Pero no todo han sido golpes, pues Valiente también ha ido convirtiéndose en un gran defensa central vistiendo la zamarra del Real Valladolid: “En la posición de central una de tus virtudes debe ser intuir la jugada, la anticipación, estar concentrado todo el partido. Con el paso de los años y los partidos lo he conseguido”.

¿Hobbies? Para el catalán, la lectura y el cine son dos de sus pasatiempos habituales: “Leer es un pasatiempo, ahora tengo menos tiempo con el niño. En los viajes intentamos relacionarnos entre nosotros, son muchas horas y no te puedes apartar. Nos llevamos nuestro portátil, vemos unas películas, nos pasamos libros. Sobre todo con Peña cambio libros o películas”. “Al llegar al campo, lo primero que me tomo es un café. Es un hábito que he adquirido, es para despertarte, me gusta bastante el café. Después ya me cambio, pero lo primero que hago al llegar a cualquier campo es eso”, explicó, en referencia a sus manías antes de los partidos.

Demostrando tener la cabeza muy bien amueblada, siendo padre desde hace unos años, el zaguero albivioleta expresó que desde que llegó su hijo su vida ha cambiado por completo, por lo que trata siempre de disfrutar cada día: “Te hace madurar en todo, tanto en tu oficio como en tu día a día, te hace asentarte y vivir las cosas con más tranquilidad. Intento disfrutar cada día, estamos en una situación en la que queremos ascender, pero lo que tenemos que hacer es trabajar y disfrutar de nuestra profesión. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo quiere el día de mañana, yo intento disfrutar el día a día. Mi hijo me lo hace disfrutar, paso muchas horas con él”. “Me gusta mucho el cine, sé que es muy difícil, pero dirigir alguna película o ser parte del mundo del cine. No me lo planteo como un oficio, pero sí es algo que me hubiera gustado bastante”, respondió a la clásica pregunta de qué sería si no fuese futbolista.

Para terminar, demostró que su idilio con el Real Valladolid se extiende también con la ciudad de Delibes, una villa perfecta para él y su familia: “La ciudad, siempre lo hablo con mi pareja, nos gusta muchísimo, lo tiene todo. Suficientemente grande para disfrutar de cualquier cosa y suficientemente pequeña para no agobiarte. Gente que venimos de grandes ciudades lo notamos, poder ir al centro en cinco minutos en coche es algo que no se puede pagar. En Barcelona no sabemos qué es esto. Son pequeñas cosas que te hacen tener una comodidad, si no estoy viviendo aquí en el futuro lo echaré de menos. Me gusta mucho el centro, el Campo Grande, voy mucho con mi hijo cuando puedo”.