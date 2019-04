Ramírez: "La promoción es otro premio para luchar por el ascenso"

Finalmente, la competición seguirá su curso durante la próxima jornada. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha suspendido de manera cautelar la huelga que había convocado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) a partir de este fin de semana, por lo que la Unión Deportiva Las Palmas recibirá la visita del Recreativo de Huelva, el próximo sábado a las 19:00 horas (h.c.), un partido en el que los amarillos intentarán comenzar a ganar en autoestima tras haberse despedido virtualmente de las posiciones de ascenso directo, que actualmente quedan alejadas en ocho puntos. Para valorar todo ello, el máximo dirigente de la entidad de Pío XII, Miguel Ángel Ramírez, ha atendido la llamada de Ud Radio, donde hizo pública su opinión particular y mandó un mensaje de optimismo para el respetable.

Huelga suspendida de manera cautelar

El máximo mandatario de la Unión Deportiva Las Palmas pudo compartir su visión particular sobre lo acontecido durante la mañana de este jueves en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, donde se ha suspendido cautelarmente la huelga convocada por la Asociación de Futbolistas Españoles, reconociendo que hoy es un día importante para la historia del balompié nacional: "Esto es muy complicado, lo que hoy es de una manera mañana es de otra. Nos necesitamos todos y al final ha habido cordura. Lo que tanto nos ha costado como era poner en marcha este Real Decreto que regula nuestros derechos y una serie de normativas, al final se nos ha dado la razón y afortunadamente hoy es un día importante para el fútbol español, un día para enmarcar".

De igual modo, éste afirmó que la Asociación de Futbolistas Españoles utilizaba una serie de métodos poco honestos para defender su postura, pues reconoce que se han comentado una serie de cosas que carecían de veracidad: "Llega un momento en el que desgraciadamente los sectores sindicales no utilizan la verdad para ir de frente al problema. La AFE ha comentado una serie de cosas que no eran verdad a los jugadores. Los empresarios necesitamos buenos sindicalistas, pero cuando no actúan con la verdad enfrentan a los trabajadores con las empresas y viceversa y en este caso la AFE no lo ha conseguido".

El presidente amarillo asegura sentirse bastante contento y satisfecho por las decisiones tomadas en cuanto a la suspensión de la huelga, una medida ante la que se posicionó en contra desde los primeros días, pues reconocía que convocarla era una falta de respeto para los aficionados de la UD Las Palmas: "Estamos muy contentos, teníamos claro que no se podía parar el fútbol, no se puede tratar de dirigir a un club desde un sindicato. Hacemos lo que cada presidente estima oportuno y hay temas que los clubes no le pueden decir a los futbolistas dónde se tienen que afiliar y a nosotros no se nos puede decir qué tenemos que hacer. Tenemos nuestros motivos y si estamos de acuerdo a ellos no les queda otra que respetarlo. Afortunadamente este fin de semana habrá fútbol".

"Estamos muy satisfechos porque la RFEF ha reactivado la competición"

Así las cosas, Ramírez asegura que "a día de hoy ya no hay tantos jugadores que no cobran porque la Ley se ha puesto más dura, con más responsabilidades". El presidente opina que "ahora hay que hacer las cosas bien", mostrándose muy contento porque no haya huelga y la RFEF de fútbol haya reactivado la competición. "Un sindicato no va a decirme cómo tengo que gestionar mi club", aseveró.

Situación deportiva de la UD Las Palmas

Para continuar con sus declaraciones, el máximo dirigente de la entidad grancanaria pudo compartir su valoración particular sobre la situación deportiva que atraviesa actualmente el equipo. Los amarillos perdieron virtualmente el ascenso directo en Butarque y a día de hoy debe afrontar cinco jornadas para ganar en autoestima, mientras que éste reconoce el mal momento pero invita al optimismo: "Estamos en plena tempestad, en un auténtico tsunami. No se pasa bien después de haber hecho una gran primera vuelta. Quedan cinco jornadas para recuperarnos y revertir la situación actual para intentar aprovechar alguna oportunidad y si no la hay, acudir a la promoción como el año pasado. Espero que el equipo se transforme para si no falla ningún equipo de los que está por encima pues acudamos al play off con las máximas garantías para que este año sea el definitivo y consigamos ese asalto a la Primera División".

El presidente afirma que "el equipo se ha ido desinflando, dejando de tener aire para seguir compitiendo en óptimas condiciones". De igual modo, asegura que ha "atravesado una serie de semanas algo complicadas, ya que se confía en que los profesionales puedan revertir la situación, pero a veces no salen las cosas como uno quiere". "El equipo tiene mucho que ganar y está obligado a levantarse durante las últimas cinco citas", matizó.

En cuanto a la pérdida más que probable de utilizar la vía rápida para ascender directamente y la confirmación de una nueva participación en la promoción de ascenso, Miguel Ángel Ramírez asegura que no se trata de un castigo, sino todo lo contrario, lo recibe como un nuevo premio para seguir optando a la consecución final del gran objetivo: "El objetivo era el ascenso directo pero empiezo a notar que vemos el play off como un castigo y creo que es otro premio, es otra manera de ascender. Muchos equipos desearían estar entre esos cuatro que disputan la promoción. No podemos perder nunca la esperanza. No hay enemigo pequeño y la Unión Deportiva está orgullosa de su equipo, de su cuerpo técnico y esperamos que la actual situación se traduzca en alegría".

'Día del Abonado' y mensaje a la afición

Por su parte, éste tuvo tiempo para justificar la medida tomada para el encuentro del próximo sábado ante el Recreativo de Huelva, donde cada abonado podrá retirar una entrada a precio reducido para favorecer la asistencia de público al recinto de Siete Palmas: "Todos los años lo hacemos y lo seguiremos haciendo. No podemos bajar los precios cuando vamos mal o cuando vamos líderes. La entidad tiene unas obligaciones que cumplir y tiene que poner en valor sus activos, que son esos partidos en el Estadio de Gran Canaria".

Para finalizar, el presidente de la UD Las Palmas quiso mandar un mensaje de optimismo a la afición de cara al inminente final del campeonato, donde las opciones para ascender a la Primera División siguen intactas pese a que, a buen seguro, se volverá a utilizar el camino más largo: "Lo vamos a conseguir, tenemos que seguir trabajando y rendirse no entra en mi diccionario. Mientras siga siendo presidente de la Unión Deportiva voy a darlo todo por llevar a este equipo a la Primera División".