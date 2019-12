Pepe Mel: "Hay que mirar el futuro con exigencia"

Pasan los días y con ellos, los partidos. El Real Betis apura el final del campeonato con el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Pepe Mel llama a la calma y se apunta a la filosofía del partido al partido.

El ex del Rayo Vallecano alababa las características del rival, el CD Lugo: "Contra el Betis en Segunda no hay ningún equipo que no dé el 120%, no existe ningún equipo que no se lo ponga complicado. Ves los partidos contra nosotros de todos los equipos y luego ves los siguientes y siempre hay una diferencia. Es normal y humano. El Benito Villamarín es un campo atractivo y todos los equipos vienen a dar el máximo".

"No hay una sola semana de relajación"

Asimismo, hilaba en torno al cuadro gallego: "El CD Lugo ha jugado dos veces contra el Real Betis este año y las dos veces lo ha hecho francamente bien. Será un partido complicado para nosotros, como están siendo todos los que estamos ganando últimamente. Parece que ascender es sencillo, pero no es nada fácil. Sea la categoría que sea, ascender es muy difícil. La Segunda División tiene un potencial tremendo, ni 80 puntos te garantizan ser campeón, algo que es inaudito. Hay que seguir trabajando, puede ser que empecemos el partido del domingo con el Girona FC a un punto y el Real Sporting de Gijón a tres", avisaba.

"Enhorabuena y mucha suerte al Sevilla FC"

Cuestionado por la cantidad de puntos necesarios para ascender, el técnico aseveraba: "Es muy difícil comparar temporadas unas con otras, no tiene nada que ver. Hace cinco años estábamos ya casi ascendidos y la distancia sobre el tercer clasificado era mayor. Sin embargo, esta temporada no es así. El Eibar subió con el año pasado con 71 puntos y a nosotros tener 75 puntos a estas alturas no nos garantiza nada. Hay que seguir y seguir. No hay una sola semana de relajación. Sabemos que si fallamos vamos a tener los rivales pegados".

Gran parte de la comparecencia giraba acerca del pase sevillista a la final de Varsovia: "Doy nuestra enhorabuena como Club vecino y hermano de la ciudad. Han conseguido algo importante. Es bueno para el fútbol español que los clubes españoles lleguen lejos en Europa, eso beneficia a todos los profesionales del fútbol. Que la selección haya ganado dos Eurocopas y un Mundial significa que todos los profesionales estamos mejor valorados, así un equipo tras otro. Enhorabuena y mucha suerte al Sevilla FC".

Por último reflexionaba sobre el futuro verdiblanco y el nivel de exigencia a mantener: "Los ascensos, visto ahora desde aquí en la jornada en la que estamos y con la tranquilidad desde la que hablamos, parecen sencillos. Se nos olvida muy pronto todo lo que ha sucedido y lo que hemos tenido que sufrir para estar como estamos. Este será mi quinto ascenso como profesional si lo consigo y puedo decir que todos son muy difíciles y luchados. Siempre hay mucha igualdad, ascender es algo que siempre es una alegría porque cuesta mucho. La exigencia del Club es buena, exigir mejora a todos los departamentos del Club. Lo que hay que buscar es ascender y hacer un proyecto con la exigencia de que el Betis jamás tenga que estar en la tesitura de ascender, sino que sea un equipo de Primera División de pleno derecho por muchos años. Hay que mirar el futuro con exigencia para que el Betis sea un equipo cada vez más grande".