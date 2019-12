Real Sporting - Racing de Santander: único objetivo, la victoria

Sin margen de error, así se presentan ambos equipos de cara al duelo del sábado. Y es que las urgencias de los cántabros para huir de las posiciones de descenso se acentúan en estás últimas jornadas. A un punto del siguiente clasificado y con una tres victorias en los últimos cinco partidos afronta con ilusión de salir del “pozo” antes de finalizar la liga. Por otro lado el Sporting no puede fallar en casa, si quiere seguir la estela del Girona y que no se les escapen en la tabla, los de Abelardo no pueden dejar escapar la oportunidad de ganar y trasladar la presión a los catalanes en su partido posterior.

La revolución Isma López

El partido de ida marcó un antes y después para el navarro. De no contar para el cuerpo técnico a titular indiscutible y uno de los jugadores revelación. En el partido de ida, con la baja de Alex Menéndez en el lateral izquierdo y sin más recambio, Abelardo se la jugó con Isma para cubrir el lateral. Pesé cometer un fallo que se tradujo en el gol racinguista, la continuada baja de Menéndez -en este caso por lesión- le dio una nueva oportunidad que no dudó en aprovechar ganándose un sitio fijo en el once. Pesé estar fuera de su sitio natural, el navarro se muestra con confianza alternando el lateral con el de segunda punta.

Para el partido en El Molinón, Abelardo está pensando en devolver al navarro a su posición natural -como ya hizo el pasado sábado en Lugo- para intentar dar aire fresco a la delantera. La preocupación por el acierto de gol en el seno sportinguista, abre las puertas a nuevas revoluciones en la parcela de ataque. La vuelta de Alberto Lora al lateral derecho, podría ser el encadenante de que el Pitu jugue de nuevo con Alex como lateral formando con los cuatro de atrás que comenzaron la liga.

Bajas importantes en ambos cuadros

Para el partido de este sábado, el Sporting cuenta con las bajas por lesión de Carlos Castro, Barrera, Muñiz e Iván Hernández. También contará con la importante baja de Sergio Álvarez en el centro del campo por acumulación de tarjetas.

El de Ujo dejará solo a Guerrero como delantero especifico tras no superar el proceso gripal que le dejó “ko” durante está semana. Mientras que Muñiz, Barrera e Iván tendrán que esperar para su recuperación. La sanción de Sergio llega en “buen momento” ya que la vuelta de Cases, la participación de Rachid a un alto nivel en los últimos partidos y un Mandi siempre a disposición del Pitu, hacen que sea una de las zonas mejor cubiertas del once. El de Avilés está siendo uno de los mejores este curso, pero sus compañeros harán para que no se note en exceso.

Mientras que los cántabros pierden por sanción a Mariano y Fede San Emeterio, el capitulo de lesionados se extiende hasta con cuatro bajas más, Koné, Francis, Borja Granero y Oriol son los hombres que causarán baja para el partido del sábado.

La baja de uno de los gemelos del Racing, es de las de importancia. Y es que Fede cumple el tercer ciclo de amonestaciones tras ver la amarilla el pasado partido. El centrocampista, coincidió está semana con el central rojiblanco Jorge Meré en una concentración de la sub-19, por lo que está claro el nivel de este jugador que está demostrando. Formando parte en 32 partidos, pieza clave en el cuadro de Mutinis, su baja la ocupará

El Racing no estará solo

Unos 2.000 aficionados cántabros darán color verdiblanco al Molinón este sábado. La proximidad geográfica y el cariño mutuo entre ambas aficiones son buenos conductores para disfrutar de este viaje. En la ida la masiva afluencia de aficionados rojiblancos dejó una buena sensación entre los amantes del futbol, al dar un ejemplo de civismo, respeto y animación dentro y fuera del estadio entre ambas aficiones. Por lo que las previsiones para este partido es que se pueda volver a disfrutar de un día agradable entre aficionados de los dos equipos.

El arbitro de este partido será debutante en la categoría. Rubén Eiriz, ha pitado un total de 16 encuentros -uno de ellos al Sporting- el dirigido frente Osasuna en El Molinón, con victoria rojiblanca por 2-0. Por aquel entonces el Sporting se colocó segundo, circunstancia que se podía dar el domingo de no lograr la victoria el Girona frente al Zaragoza.

Posibles onces