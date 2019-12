Real Betis - Lugo: Comienza la cuenta atrás

El Real Betis va embalado. Puede ser un poco paradójico tirar de matemáticas sin querer mirar los números. Para ello, lo mejor es ''ganar, ganar y volver a ganar'', como decía el malogrado Luis Aragonés. Este domingo tiene una nueva cita ante su gente, contra el Lugo. Un rival que visita Heliópolis con ganas de certificar su objetivo, el de la permanencia. El cuadro que entrena Quique Setién buscará dar la sorpresa en Sevilla, aferrarse a lo que hicieron hace poco Leganés o Llagostera. Nada de confianzas, sí de auto-confianza, que es diferente. A las 18:15 arranca en el Estadio Benito Villamarín un nuevo asalto. Un ascenso frente a una salvación. Comienza la cuenta atrás.

Qué bonita costumbre

Eso de no cansarse de vencer es algo tan bello como complicado. El conjunto verdiblanco se está abonando al triunfo. No lo hace de forma continuada, pues de vez en cuando tropieza con su misma piedra. Pero gana, no para de ganar y es un líder con pinta de Primera División. La última victoria llegó en Mallorca (1-2), en un partido donde pasó lo de siempre. La misma pareja de los últimos años volvió a hacer daño. Rubén Castro y Jorge Molina golpearon primero en las Islas Baleares, donde los bermellones recortaron distancias con un tanto en fuera de juego de Xisco. Mucha pegada, mucho sufrimiento y mucho Real Betis.

El cuadro de Pepe Mel tiene 75 puntos, un +6 respecto al tercer clasificado: Sporting Gijón. Esa distancia, a estas alturas, debe ser suficiente para estar tranquilos, que no relajados. Y es que el equipo andaluz no pierde desde que lo hiciera en casa ante el monstruo del 'Leganés', por 1-3. Desde entonces, seis triunfos y un empate en siete encuentros. No está nada mal. Ya es el conjunto más goleador de la categoría, algo que en tiempos de Julio Velázquez era una quimera pensarlo. También tiene el honor de ser el tercero que menos tantos encaja, con permiso del cuadro asturiano y del Real Valladolid. 61 goles a favor por 32 en contra (+29). Números de ascenso. Números de liderato.

Un pequeño lío

El Lugo tiene un problema. No es muy grave, porque su temporada ha sido bastante correcta, pero debe certificar su objetivo. Lo debe hacer para no mirar más abajo, porque una mala racha de resultados le ha metido en la pelea por evitar el descenso. La derrota en casa ante el Sporting Gijón (1-2) hizo pupa en Galicia, pues no entraba en los planes. Guerrero, con un doblete, puso ya las cosas bien complicadas. El penalti fallado por Manu tampoco ayudó en la remontada, a pesar del tanto final de Caballero, que puso algo de esperanzas.

46 puntos. +8 respecto al Racing Santander, que es el equipo que marca la zona de descenso. Tranquilidad relativa, porque los de abajo aprietan de lo lindo y este domingo toca visitar al líder, tarea difícil. Y es que el Lugo no sabe lo que es ganar desde la goleada cómoda al Mallorca en casa, por 4-0. A partir de ese día, principios de abril, dos empates y tres derrotas es el balance de los de Quique Setién. Un equipo competitivo, la clasificación engaña. 44 goles ha marcado, por 47 que ha encajado (-3). Eso dice mucho de cómo son los partidos del equipo gallego, al que para vencer hay que sudar la gota gorda. El calor que hará por la tarde en Sevilla ayudará a conseguirlo.

Dos 'alas' bien distintas

Dicen que lo que funciona bien es mejor no tocarlo. El caso es que Pepe Mel, muy de hacer rotaciones, cambiará probablemente a sus laterales ante el Lugo. Sí, a los dos. Piccini y Varela sustituirían a Molinero y Casado. Lo primero es menos comprensible que lo segundo, porque el ex del Real Murcia estaba a buen nivel últimamente. Cosa distinta ocurre con el ex del Real Madrid B, que da una de cal y tres de arena. Así, lógicamente, el banquillo es la consecuencia. La duda estará en el centro del campo, con la inclusión o no del chileno Lolo Reyes, que tiene una contusión en el pie derecho.

Más allá de todo eso, van a estar unos cuantos que andaban en duda. En primer lugar, Adán, Héctor Rodas y Rubén Castro podrán jugar. El portero, el defensa y el delantero han estado aquejados de diversos problemas físicos durante la semana, pero llegarán a la cita. También va a estar con el equipo Dani Ceballos, el chico de moda. El utrerano ya ha vuelto de la concentración con la Selección Española Sub-19. Serán bajas confirmadas, por otro lado, Álex Martínez, Matilla y Dani Pacheco. Lo de los dos primeros ya se sabía, porque están lesionados de larga duración. Lo del extremo se debe a un esguince de grado II en el tobillo derecho, que le obligará a parar durante dos semanas.

Lolo Pavón, la novedad en el Lugo

Mientras tanto, Quique Setién recupera a la par que pierde a futbolistas para la cita de este domingo. Mejor empezar con las buenas noticias, que siempre sientan bien. Y además, cuando un jugador regresa tras mucho tiempo la alegría es doble. Se trata de David de Coz, que tuvo que pasar por el quirófano tras una lesión de tobillo. Jonathan Valle es otro que vuelve a una lista de convocados. La presencia de ambos en el once titular está complicada, aunque no tanto la del central Lolo Pavón. El defensa sí parece que va a ser de la partida en Heliópolis.

Lo negativo son las ausencias. Borja Gómez, Víctor Marco, Pelayo y David Aganzo son las bajas confirmadas y obligadas en el Lugo. Además, el entrenador cántabro ha dejado fuera de la convocatoria de 18 futbolistas por decisión técnica a Albert Dalmau, Ernesto Gómez y Lolo Plá. Estos tres futbolistas, parece ser, no entran en los planes de Quique Setién.

Invictos de forma anecdótica

Sí, debe tomarse como una simple anécdota que el Real Betis no haya perdido todavía ante el Lugo. Tampoco ha recibido ni un solo tanto del cuadro gallego. Y es que han sido solamente dos veces cuando se han visto las caras ambos equipos. La primera fue en Copa del Rey, este año, en un insulso empate sin goles. En los penaltis, un 5-4 para el equipo que por aquel entonces entrenaba Julio Velázquez. El conjunto sevillano accedía a la siguiente ronda. De mucho más sirvió el otro triunfo, en Liga Adelante, por 0-1. Rubén Castro marcó el gol en el partido de ida que valió su peso en oro, con Juan Merino a los mandos.

Podrá ser absurdo recurrir a este par de antecedentes, aunque ahí están. Una empate con victoria en penaltis y una victoria en un partido que 'olía' a empate. Este domingo llegará el tercer enfrentamiento entre Real Betis y Lugo, el segundo en Heliópolis. ¿Seguirá la racha en favor de los sevillanos?. ¿Marcará por fin el conjunto gallego?. Cuestión de esperar.

Posibles alineaciones