Sevilla FC - UD Almería: a dos pasos para rematar la Liga

LA UD Almería se enfrenta a un gran escollo en esta jornada 37. Ese rival es el Sevilla de un viejo conocido como es Unai Emery, y que por supuesto, no les pondrá las cosas fáciles para llevarse hasta la capital almeriense los tres puntos.

El enfrentamiento se disputará el domingo a las 19:00 h en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un partido que se prevé con buen ambiente, ya que el equipo local pretendía llenar el campo al regalar una entrada por otra comprada. Así se aseguran de que los sevillanos muestren su mejor versión en un partido importante de cara a la fase clasificatoria para entrar en puestos Champions.

Actualidad de la UD Almería

Para el Almería se presenta como otra gran final para conseguir la ansiada permanencia y no depender del trabajo de otros clubes. El equipo andaluz se encuentra en la plaza 16 con 32 puntos, debajo de Getafe con 36 y encima del Deportivo de la Coruña 31.

Su capitán Miguel Ángel Corona, destacó en unas declaraciones previas al partido, la confianza en el equipo por el buen trabajo que realizó con el Celta o el Málaga, y poder repetirlo ante el rival hispalense: "Estamos siendo capaces de llegar con muchas opciones al área rival y si lo volvemos a hacer, y creo que Sevilla es un campo que se presta para que haya mucho juego y muchas alternativas, tenemos que confiar en que el fútbol nos pueda devolver lo que no nos dio el otro día".

Además, cabe mencionar la gran noticia que recibió el club almeriense esta semana como fue la decisión del TAD al no restarle los tres puntos de su casillero por el “caso Jackobsen”. Aunque de momento queda suspendido hasta que el TAS (Tribunal Arbitral du Sport) se pronuncie al respecto el 20 de mayo.

Para su entrenador Sergi Barjuan, esta sorpresa no debe relajar a la plantilla y tienen que seguir la línea de trabajo marcada desde su llegada, ya que en rueda de prensa se mostró contrariado por la actitud de sus jugadores: "Es la primera vez, desde que estoy aquí, que estoy decepcionado con parte del grupo, por la actitud y el comportamiento de algunos. Creo que esta no es la manera de ir a disputar la permanencia”. A su juicio algunos jugadores rojiblancos se han relajado a falta de dos partidos por disputar tanto en actitud como en esfuerzo y compromiso en los entrenamientos. Por ello, desveló que a causa de esto se ha visto en la obligación de cambiar el once titular que jugará contra el equipo de Emery: “Tenía un equipo titular y seguramente lo cambie porque no estoy contento con la gente. Se piensan que van a jugar porque vienen siendo titulares y se les olvidan las cosas, y así no vamos a ningún lado”.

El técnico alabó el buen juego del Sevilla, y aunque los jugadores de Nervión vinieran de jugar la competición europea no era escusa para confiarse: “El Sevilla es un martillo pilón que va a full en todas las jugadas. Diría que es el equipo que más corre de toda Europa y hemos trabajado para pararles. Tienen una plantilla muy amplia y cualquier jugador puede afrontar el partido con garantías de éxito. Puede gustar más o menos el juego que realizan, pero es muy efectivo. Hemos de intentar que los tiempos del partido los manejemos nosotros".

Altas y bajas de ambos equipos

El entrenador del Almería Sergi Barjuán, recupera al sancionado Mauro Dos Santos y al lesionado Míchel Macedo. Serán bajas Fran Vélez por lesión y por decisión técnica Mané y Edgar.

Para Unai Emery serán bajas Pareja y Cristóforo por lesión.

Actualidad del Sevilla FC

El Sevilla de Unai Emery llega pletórico al Sánchez-Pizjuán después de haber certificado su pase a la final de la Europa League para enfrentarse al Dnipro, la cuarta final para los sevillanos. Este hecho no despista al técnico de Hondarribia, ya que mantiene muy claros sus objetivos; el próximo pasa por ganar a su ex equipo para afianzarse la cuarta plaza de la Liga BBVA y optar a un puesto de Champions: “Es obvio que la Europa League nos está dando mucho, está muy reciente el pase a la final, pero con todo, nosotros marcamos nuestra ruta en el partido de mañana ante el Almería y el del Málaga. Tenemos un camino hacia el cuarto puesto abierto todavía que nos da para jugar la previa de la Champions”.

Actualmente el club de Nervión está en una 5 posición con 70 puntos por debajo de Valencia (73) y Atlético de Madrid (77). En los planes de Unai no entra despiste alguno dentro “de su hoja de ruta” para no alcanzar su ansiada cuarta plaza frente al combinado que entrena Sergi Barjuan. Ya vimos en la ida de la Liga BBVA el 2-0 que consiguió en el estadio Juegos Mediterráneos u otras victorias que alcanzó hace unos años cuando entrenaba al Valencia.

El gen ganador del entrenador vasco está por encima de cualquier sentimiento dentro del terreno de juego. En rueda de prensa se advirtió el respeto y el cariño que le tiene a la entidad almeriense pero resaltó que este hecho no va a afectar a los intereses del equipo hispalense: “es el último partido de Liga ante nuestra afición y todo lo que implica; luego está el otro equipo, un Almería que me dio la oportunidad de trabajar allí y eso no se me olvida. Desde el máximo respeto mañana vamos a querer ganarles pero eso no quita que quiera ganarles y que se salven. Son situaciones incómodas pero que se dan en el fútbol".

Convocatorias

- Almería

Porteros: Julián (1) y Rubén (25).

Defensas: Míchel (2), Ximo Navarro (4), Trujillo (5), Dos Santos (6), Casado (14) y Dubarbier (16).

Centrocampistas: Verza (7), Corona (15), Thomas (22), Soriano (23), Azeez (31), Wellington (8), Jonathan (19) y Espinosa (24).

Delanteros: Thievy (9) y Hemed (10).

- La convocatoria del Sevilla está por determinar.

Posibles alineaciones