Paco Herrera: "No debemos arrojar la toalla"

La Unión Deportiva Las Palmas prácticamente no ha tenido tiempo para disfrutar del triunfo sellado el pasado sábado ante el Recreativo de Huelva. El conjunto grancanario venció de manera destacada al colista de la categoría en un recinto de Siete Palmas que presentó la peor asistencia de público del presente campeonato, mientras que destacando la parte positiva, los insulares lograron adjudicarse una valiosa victoria para ganar en autoestima y dejar el ascenso directo alejado en seis puntos, por lo que una nueva oportunidad basada en esperanza se le presenta a los amarillos. Para valorar todo ello, el máximo responsable técnico de la nave isleña atendió a los medios de comunicación antes de que el equipo ponga rumbo a tierras peninsulares durante esta misma tarde con una lista de convocados compuesta por 19 efectivos.

Lista de convocados y variaciones tácticas

La dirección técnica de la Unión Deportiva Las Palmas ha facilitado una lista compuesta por 19 jugadores que pondrá rumbo durante esta misma tarde a tierras peninsulares. De dicha convocatoria se han caído Héctor Figueroa y Aythami Artiles, algo que el propio Paco Herrera pudo explicar: "La idea es tratar que haya movimientos en relación al partido del otro día y a la propia citación. Ya teníamos previsto que Aythami descansara. Hay un par de rotaciones que ya estaban previstas, de ahí la convocatoria y la posible alineación".

Con respecto a la formación inicial que saldrá de inicio en El Sadar, el máximo responsable técnico amarillo asegura que, junto a sus compañeros de trabajo, ha valorado la modificación de diferentes posiciones con respecto a encuentros anteriores, mientras que tuvo tiempo para destacar la labor realizada por los jugadores que disputaron el encuentro del pasado sábado ante el Recreativo de Huelva: "Está claro que algún cambio va a haber. Lógicamente, consultados mucho con Rafa Cristóbal, con los fisioterapeutas y el médico. Tengo que observar la disponibilidad de todos y su posible rendimiento. Sí que hay cambios que son hasta lógicos que puedan suceder y es cierto que la gente que actuó el sábado y no venían actuando se han ganado mi respeto y hacen que los valore y los tenga en cuenta para los siguientes partidos".

De igual modo, Herrera también pudo comentar la preparación de sus hombres para afrontar el próximo objetivo, pues asegura que de no sacar adelante las próximas cuatro citas, la ansiedad podría volver a apoderarse del ambiente y eso no beneficiaría en nada, por lo que la intención es seguir dándole la vuelta a la situación: "Tenemos que demostrar en estos cuatro partidos que somos capaces de darle la vuelta a esta situación. Si no, cada semana tendremos esa sensación de ansiedad y de crítica externa que no nos va a dejar trabajar. La esperanza de que la promoción no venga todavía tiene que estar en nuestras mentes, pero si llega, la clave está en estos cuatros partidos y en que hayamos demostrado que le hemos dado la vuelta. Si es así, el equipo va a responder".

Competir sin ansiedad

La idea transmitida desde el vestuario es la de no perder competitividad y así lo ha asegurado su máximo responsable técnico. El cuadro grancanario presentó numerosas modificaciones durante el último encuentro debido a diversos motivos que el propio Paco Herrera pudo aclarar: "Tenemos en la cabeza dar descanso a jugadores pero a algunos no es necesario, por ejemplo, Araujo tenía que descansar obligatoriamente. En algún otro caso como Culio o Dani Castellano, tenemos que dar esos descansos para controlarlos, pensando que hay que ganar y que el equipo que salga tiene que ser competitivo por igual. Esa debe ser nuestra arma, lo que tenemos que tener en la cabeza, pues la esperanza es lo último que se pierde. Lo primero es jugar el partido para ganar, pero en mi cabeza también está que uno, dos o tres jugadores que jugaron el sábado puedan tener descanso para el partido ante el Barcelona B".

Con respecto a la ansiedad, principal enemigo de la escuadra palmense durante la segunda vuelta, el técnico catalán asegura que "el equipo no debe abandonar y tiene que seguir jugando con la intensidad del otro día, recuperando también la fluidez que le ha faltado en las últimas citas". Del mismo modo, el entrenador amarillo afirma que "por tener una nueva oportunidad debido al recorte de puntos con las posiciones de ascenso directo no puede hacer que se produzca ansiedad". "Espero el mismo acierto en pases", matizó.

"Si tenemos una esperanza, debemos agarrarnos a ella"

Paco Herrera asvera que para intentar aprovechar posibles tropiezos de los rivales más aventajados, el claro objetivo es mejorar los paupérrimos registros foráneos de la segunda vuelta que han mermado en exceso a un equipo que no ha encontrado la fórmula de dejar de postularse como el peor equipo visitante de la segunda fase del torneo: "Si tenemos una esperanza, debemos agarrarnos a ella. El Girona y el Sporting tienen dos partidos muy complicados al igual que nosotros, por lo que es posible que ellos lo pierdan. Si somos capaces de ganar y mejorar lejos de nuestro Estadio puede pasar cualquier cosa. No podemos ni debemos arrojar la toalla, pero también tenemos que tener la cabeza en que si esto no sucediera tenemos que ser muy positivos, y darle la vuelta a la cabeza para lo que tiene que venir".

El rival y el ambiente en Pamplona

El comandante de la nave grancanaria espera un ambiente de gala en El Sadar, donde Osasuna se juega sus claras opciones de mantener la categoría de plata después de haber protagonizado una temporada bastante irregular. Los de Pamplona llegan a la cita en 18ª posición con dos puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, mientras que éste ha valorado el daño que pueden hacer utilizando el arma del contragolpe: "Es un equipo con muy buenos jugadores pero por diversas circunstancias es un equipo que no ha estado en buen momento. Con Enrique Martín han cambiado a una defensa de cinco, con dos centrocampistas de posición, por lo que superarles va a costar muchísimo. Osasuna juega a la contra y nos puede hacer daño así. Tenemos que ser sensatos y preparar el partido de una manera clara en cuanto a nuestras posiciones para ser muy prácticos. Va a ser un encuentro bronco, de mucha pelea y contacto".

Para finalizar, Herrera opina que se producirán sensaciones externas bastante cargadas, ya que "ellos si ganan prácticamente se quedan fuera de los problemas". El entrenador amarillo ha recordado su última presencia en una promoción de ascenso y asevera que "fue así, con un ambiente tremendo lejos de casa". "Si ganamos y recortamos puntos seguiremos enchufados, si no, valoraría que este tipo de escenario es lo que nos vamos a encontrar", finalizó.