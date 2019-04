Raúl Agné: "Confío ciegamente en estos jugadores"

Antes de visitar mañana la Nova Creu Alta, estadio del Sabadell, el entrenador del CD Tenerife, Raúl Agné, ofreció una rueda de prensa para atender a los medios de comunicación tras dar a conocer la convocatoria para dicho encuentro.

"Estaremos peleando hasta el final"

El técnico aragonés comenzó por dar un voto de confianza a la plantilla, confiando en que los jugadores darán siempre lo máximo de sí mismos: “Lo que es desilusión y desencanto por otro lado es fuerza. Desde que he llegado aquí he intentado aislar el grupo de un ambiente que era de pesimismo. Este equipo me ha transmitido más cosas buenas que malas y confío ciegamente en estos jugadores. Vivimos con ese desencanto fruto de no haber sumado los puntos que hemos merecido. Sabemos que es una temporada dura y que estaremos peleando hasta el final. Lucharemos al máximo cada día. El grupo está muy unido y vivimos casi cada minuto junto. Hacemos cosas para que nos vaya mejor, pero no lo hemos conseguido” apuntó.

"Lo que no podemos es hacer lo de Santander"

A continuación, el preparador blanquiazul habló sobre el problema que tiene el equipo cuando juega fuera de la isla y también analizó brevemente al rival: “Hemos jugado bien fuera, y cuando lo hemos hecho así hemos estado más cerca de ganar. Lo que no podemos hacer es lo de Santander, eso lo tenemos claro. Intentaremos que mañana sea mi primera victoria en el Tenerife lejos del Heliodoro. El equipo sabe a lo que juega, no vamos perdidos por el campo. Otra cosa es el transcurrir del juego, y no lo juegas solo. El Sabadell está muy necesitado, juega de local. Tiene futbolistas importantes. Aníbal es un buen referente de área. Saldrá a por todas, igual que nosotros”.

"Este equipo no es de mercenarios ni de jetas"

Otro tema tratado en la conferencia de prensa fue el compromiso del equipo y más concretamente el caso del charrúa Diego Ifrán: “Aquí solo vale ganar. Sabemos que creamos ocasiones, y necesitamos ese triunfo. Repito, creo mucho en este grupo, este equipo no es de mercenarios ni de jetas. Es de gente humilde, currante, que se dejará hasta su última gota de sudor por el CD Tenerife. Todos los jugadores tienen muchas ganas de vencer, y por los primeros que me alegraría por vencer sería por los futbolistas. Nos hemos levantado muchas veces, y seguimos buscando ese objetivo. Aquí no se castiga a nadie y Diego Ifrán está implicado como todos. Tomamos decisiones, y no hay que dar más vueltas a lo que no es” afirmó.

Para acabar, Agné mandó un mensaje para dejar claro el objetivo de la platilla de cara a estas últimas jornadas de liga: “El once está claro. Hay que minimizar los errores. El otro día, una acción, casi nos cuesta un partido. No cometimos otro error defensivo en todo el partido y nos penalizó muchísimo. Insisto, tenemos que minimizar esos errores y darle mayor importancia, si cabe, a las acciones técnicas. Sabemos que es un partido importante. La cabeza supera a las piernas y los nuestros son fuertes” finalizó.