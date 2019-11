La Champions de los pobres: Cádiz y Oviedo, el destino así lo quiso

Recientemente el fútbol estuvo a punto de situarnos en una de aquellas encrucijadas que se dan en muy pocas ocasiones, y que en algunos de los casos no se dieron nunca. Una de ellas fue la posibilidad de que los dos grandes del fútbol español, Madrid y Barcelona se enfrentaran en una final de Champions, pero Morata mediante, finalmente el mundo se quedó con las ganas una vez más. Pero resulta que el fútbol siempre otorga una segunda oportunidad, y el caprichoso juego del destino deparó en el sorteo de la liguilla de ascenso a Segunda División, el emparejamiento entre el Cádiz y el Oviedo, los dos grandes del fútbol olvidado de la Segunda B. O lo que es lo mismo la final de la Champions de los pobres, con el Madrid y el Barcelona de la categoría en juego, y en pos de la orejona de las profundidades, brocal de un pozo en el que un club apenas puede subsistir.

No jugarán Lángara, ni Carlos, ni Herrerita, tampoco Mágico, Kiko o Pepe Mejías, pero la historia dejará puntualmente su sello en esta apasionante eliminatoria, porque en lo que respecta al fútbol español y a la memoria, siempre se tuvo muy presente tanto al equipo ovetense como al gaditano. No en vano el Oviedo se codeó con los grandes en los años treinta, cuando la delantera eléctrica era una auténtica máquina de hacer goles con Herrerita y Lángara (El cañonero de Andoain, que enviaba porteros a las enfermería por la potencia de su disparo) a la cabeza. El azul de la memoria ovetense que llegó a jugar la Copa UEFA en la temporada 91/92, y que por derecho propio le convierte en uno de los pequeños grandes del fútbol español. Igualmente se podría decir del Cádiz, que aunque nunca se codeó con los puestos de privilegio de la tabla de clasificación de la Primera División del fútbol español, sus colores llegaron a emparentarse al milagro y el duende. Pues en Carranza sí que se vivieron tardes mágicas y liguillas imposibles gracias a Mágico González y a Manuel Irigoyen. Tampoco olvidemos que el Cádiz nunca ganó una Liga, pero ganó el Trofeo Carranza, que tiempo atrás era como la pequeña Copa del Mundo, y que en el Salón de la Fama del fútbol, os podéis deleitar con las jugadas de un jugador amarillo con todo el duende del mundo.

Es por tanto un ejercicio de recuperación de la memoria y la emoción este enfrentamiento, ni Cádiz, ni Oviedo, merecen el olvido. La situación es diametralmente distinta a día de hoy, ambos equipos han penado sus culpas durante años en la Segunda B, mejor dicho, las culpas de unos dirigentes que no estuvieron a la altura de la historia y muy especialmente de sus aficiones. El Carlos Tartiere y su afición será una olla a presión para el equipo gaditano, no será aquel estadio bombardeado del 36 a al 39, esa impactante foto de ignominia, aunque sí que habrán trincheras, desde las que saldrán los jugadores ovetenses para ponerle las cosas complicadas al Cádiz. Por su parte, en Carranza ya no estará la Torre de Preferencia, vigía y faro de los éxitos del mejor Cádiz de la historia, pero la magia aún permanece acurrucada en el pulmón del cadismo, que son sus gentes y sus gradas, aquellos hijos de los que fueron testigos del duende. Tampoco lo tendrán fácil los ovetenses en Carranza, por lo que la eliminatoria no se puede presentar más igualada y apasionante.

Las aficiones no fallarán y el colorido será el denominador común del enfrentamiento, ambas hinchadas han aguardado ansiosamente este momento y no han dejado en ningún momento a sus clubes solos por el purgatorio del fútbol, pero no nos equivoquemos, por mucho que nos cuenten, por mucho que nos digan, las aficiones no juegan. Pues de lo contrario ni Oviedo ni Cádiz habrían abandonado en ningún momento la categoría de honor del fútbol español, pues es la clase y el abolengo natural de cadistas y oventenses. Decidirá como siempre el fútbol, los Juan Villar, Jona, Miguel Linares, Susaeta y compañía, la táctica de Carlos Barragán o Sergio Egea, también aquellos imponderables que son complicado control, como el azar o la designación acertada de los colegiados, que deben estar a la altura del partido al que se enfrentan.

Tampoco estará ausente de morbo el choque con presencia de futbolistas que han militado en ambas entidades, como el caso de Aulestia, Jon Erice o Dioni. Y mucho menos, podemos pasar por alto la omnipresencia de Oli, jugador leyenda que en lugar de tener el corazón dividido debe tenerlo roto, porque como asturiano querrá al Oviedo en el fútbol profesional, pero no puede olvidar aquel ascenso en Chapín con un golazo suyo. Por tanto dispongámonos a disfrutar, porque aunque solo uno de los dos saldrá victorioso, no nos cabe la menor duda de que para Cádiz y Oviedo será la oportunidad de elegir el camino más corto para encontrarse la próxima temporada ambos conjuntos en Segunda División, categoría en la que como mínimo deben comenzar a crecer estos dos históricos del fútbol. No lo olvidemos, en el Tartiere se juega la final de la Champions de los pobres, Oviedo y Cádiz miden sus fuerzas más de dos décadas después, concretamente 7.862 días esperando un enfrentamiento como este. Todo porque el fútbol y el destino así lo quiso…