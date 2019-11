Entrevista. Ángel Viadero: "Del Barrio me comunicó que no se contaba conmigo para la siguiente temporada"

Una entrevista difícil, de las que no se sabe por donde empezar, envuelta aún en esa bruma de despedida y emoción contenida que envolvía la tarde del pasado domingo Las Llanas. VAVEL, que abrió hace casi dos años el círculo de entrevistas de Ángel Viadero Odriozola como máximo responsable del cuerpo técnico del Sestao River, parecía destinado a cerrarlo. Y es que este santanderino de 46 años, experto en coaching, ha entrado de lleno y por méritos propios en la historia del club de la Margen Izquierda. Artífice de situar al nuevo River en la élite de la categoría de bronce, devolvió a sus aficionados la ilusión de épocas doradas con un campeonato de liga que les situó a las puertas del retorno a la Segunda División. Sin embargo, tras una segunda campaña irregular, certificar el objetivo de la permanencia y consolidar al Sestao en la categoría de bronce pudo saber a poco, y los cambios en la cúpula del club han coincidido con su repentino relevo en el banquillo verdinegro. Félix Sarriugarte tendrá la difícil misión de hacer olvidar la huella intachable a nivel profesional y humano del entrenador cántabro.

PREGUNTA: Quizás lo más conveniente sea empezar por lo más reciente. Una pena el empate de ayer ante el Conquense, por lo que significaba este resultado al ser el último partido, y en casa.

RESPUESTA: Sin duda. Nos habría gustado terminar con una victoria para acabar la liga, sobre todo para los que no vamos a continuar la temporada que viene aquí, y más por hacerlo ante una afición que, a mí personalmente, me ha tratado con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, y a la que le he dado todo, tanto como ellos a mí. Hay pocas aficiones, que te hagan sentir tanto como la de Las Llanas.

P: Ha sido un final de temporada algo descafeinado, sin objetivos por cumplir, lograda ya la permanencia pero sin poder aspirar a la copa. ¿Resulta difícil competir en estas circunstancias?

R: Sí. Una vez que el equipo no pudo hacer más a nivel deportivo, no se puede negar que los jugadores han tratado de hacerlo lo mejor posible pero, como es lógico, los puntos ya no son determinantes y bajas un poco el nivel de intensidad. Pero en general el equipo ha dado lo mejor en cada partido y ha llegado muy castigado a este tramo final. Se ha peleado mucho todo el año por aferrarse a los puestos de arriba, y el ver que se te escapa esa opción nos ha dejado algo tristes a todos. Sin embargo el equipo ha competido bien, y ha conseguido salvar esta segunda temporada la categoría con tiempo de sobra. Tras un primer año espectacular a nivel competitivo el River ha pasado de ser un equipo que simplemente peleaba por mantener la categoría a ser un conjunto respetado y valorado,. Hemos sido un club humilde pero que se ha codeado con los de arriba y que, sobre todo, ha jugado “a grande”.

P: En la rueda de prensa posterior al partido anunciaba su salida del Sestao, noticia que ya había empezado a difundirse por algunos medios a lo largo de la semana. ¿Nos puede resumir la cronología de los acontencimientos. ¿Cuándo y quién le confirma que la próxima temporada ya no se sentará en el banquillo de Las Llanas?

R: Siempre he entendido que en estas circunstancias la situación personal está en un segundo término, y que lo primero es mi club. A mí no me gusta desvelar nada mientras hay competición de por medio. Ésa era mi intención, pero en la semana anterior al partido contra el Conquense el Director Deportivo del Sestao, Alfonso Del Barrio, me comunicó la decisión a la salida de un entrenamiento y, aunque yo no tengo nada que ocultar, me pareció conveniente no comentar nada hasta la finalización del partido, cuando se me preguntó por el tema.

P: Si la relación entre el Sestao y Viadero fuese un matrimonio, ¿podríamos hablar de una separación amistosa entre ambas partes?

R: Yo creo que he dado, o he intentado dar, todo lo bueno que tengo por este club, desde el primer minuto hasta el final. De hecho incluso hasta esta pasada semana yo estaba ya pensando en la siguiente temporada y trabajando con el Director Deportivo con vistas al futuro. Creo que es algo lógico, responsabilidad de un entrenador, que se dedique en cuerpo y alma a su equipo. Pero la Directiva y el Director Deportivo han entendido que nuestros caminos debían separarse, y no pasa nada. Yo ya dije que estaba muy a gusto en Sestao, tanto el año pasado como éste, y ellos me han trasladado a su vez su opinión. Es una separación normal, propia de este mundo del fútbol.

P: Alberto Lozano, Martxi, se despedía como usted en este partido de su afición. ¿Cree casual que el relevo en la presidencia del Sestao River coincida con este cambio de rumbo deportivo en el club?

R: Lo desconozco. Lo único que sé es que a mí la decisión me la transmite Alfonso Del Barrio, el Director Deportivo, no sé si influenciado o no por la Directiva. Tampoco es que me interese saberlo. Yo puedo decir que he sido honrado con el club, y he trabajado para él hasta el final. Soy un hombre de fútbol y entiendo esto. Tampoco soy de los que pide explicaciones. No me gusta y no me parecen necesarias. Estuve encantado de trabajar y con las mejores intenciones para el club. A partir de ahora me toca desearle suerte al Sestao, a la Junta Directiva y a los técnicos que formen la plantilla de la temporada que viene.

P: Cuando llegó a Las Llanas, en la primera entrevista que concedió a VAVEL nada más firmar, usted aludía a sus malos momentos como entrenador, en los que se llegó a cuestionar incluso si seguir en esta profesión, Sin duda estos dos años en Las Llanas confirman su progresión como entrenador y hacen pensar que Viadero saldrá al mercado con un caché mayor del que tenía.

R: La vida de un profesional de este mundo es compleja, porque no hay muchos puestos de trabajo. Si hubiese que hacer oposiciones de entrenador profesional en el fútbol español serían de las más complicadas. Yo afortunadamente llevo ya muchos años a mis espaldas dedicándome a ello e intentando superar las diferentes etapas, que como en la vida, pasa un entrenador. He vivido momentos buenos y momentos malos. Ese caché también lo tuve cuando salí del Racing. Antes de llegar al Sestao ya había ascendido en dos ocasiones, pero lo mismo que he estado en grandes equipos de la categoría de bronce, también he pasado momentos duros. Hay que aceptar esos momentos difíciles que me han servido de enriquecimiento personal, para mejorar, para medir de qué soy capaz. Ha sido un experimento conmigo mismo para saber qué tipo de persona y de entrenador soy, en las situaciones buenas y en las menos buenas.

P: En la rueda de prensa aclaró que su intención era seguir en el Sestao, pero que las directivas y los jugadores mandaban en las decisiones de los clubes. ¿Nos puede aclarar si la frase se refería a todo su recorrido profesional, o solo a las circunstancias actuales?

R: No, creo que a los jugadores no los nombré en ningún momento. En la despedida, cuando me preguntan, dije que mi primera opción era - y fue como el año pasado- escuchar al Sestao, por todo lo que me había dado, lo bien que se había portado conmigo, y el respeto y cariño demostrado por su afición. Hay que estar pendiente al mercado, y atender las lógicas llamadas que te llegan en un período en el que el mercado está abierto para los entrenadores, pero creo que soy una persona de palabra, y que mis actos así lo demuestran, por lo que antes de tomar ninguna medida quería escuchar al Sestao. Este proyecto de dos años en buena medida es parte mía, con jugadores con los que había trabajado en otras épocas y que estábamos mutuamente identificados. Tenía plena confianza y capacidad deportiva, y además el grueso del equipo que estaba renovando también son jugadores que llegaron conmigo. Ésa, en general, es la idea que quise hacer entender, aunque luego las directivas tienen también su capacidad para hablar o no, y tomar los caminos que consideren oportunas para su club. Pero en ningún momento creo que nombré a los jugadores. A ellos, en todo caso, lo que hago es agradecerles muchísimo el trato que me han dispensado y todo lo que se han implicado estos años conmigo.

P: Hemos leído que la no renovación se produce por falta de acuerdo entre ambas partes. ¿Realmente hubo oferta por parte del club?

R: No, en ningún momento ha habido propuesta. Simplemente se me ha comunicado por parte del Director Deportivo que no se contaba conmigo para la siguiente temporada. Es algo que acepto, pero para que haya o no acuerdo tiene que haber primero una propuesta que, en este caso, nunca ha existido.

P: Siempre se ha mostrado como un entrenador implicado con sus jugadores, en los que ha creído y a los que ha defendido en los buenos y en los malos momentos. Un técnico al que le ha gustado rodearse de gente de su confianza. Abandonar Sestao supone también separarse de algunas de estas personas que sí han renovado con el equipo.

R: Sin duda. Es un grupo de jugadores en el que creo ciegamente a nivel deportivo y entendía que se podía volver a hacer un grupo competitivo para pelear de nuevo y jugar “ a lo grande”. Algo que ya hemos hecho estos dos años como es generar escenarios ambiciosos, difíciles, para ir a ganar a todos los campos, con mejor o menor suerte. Por su capacidad para competir, por su lealtad, creo que han sido dos plantillas muy implicadas. Una parte muy importante del éxito de estos dos años es la unión que ha habido en la caseta, esa mentalidad tan importante en cualquier ámbito de la vida, su entrega en definitiva desde el primer al último minuto. Creo que hay que valorar el esfuerzo, se gane o no, de ambas plantillas. Este año el equipo no ha sido campeón pero creo que dio todo lo que tenia en el campo. Ha sido algo palpable en los últimos partidos donde las piernas estaban ya muy castigadas, Yo estoy muy agradecido a los jugadores por su trabajo y por su respeto hacia mí. Creo que han sido dos años de gran armonía, tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos.

P: Tras recabar una pequeña opinión de algunos de los ‘pesos pesados’ del vestuario como Jito, Cabero, Riki, Resines o Raúl, todo son agradecimientos y reconocimiento a su labor, lamentando su marcha de Sestao. Difícil se hace recopilar una a una todas las muestras de cariño hacia su persona.

R: El reconocimiento de tus jugadores algo que se agradece porque para un entrenador es el mejor combustible; para mí es lo más importante más allá de lo que lo que puedan opinar, con todo el respeto, las directivas o los directivos deportivos de turno. El verdadero termómetro de cómo funciona el trabajo son los jugadores, que conocen el día a día. Por otra parte estas muestras de cariño son mutuas, porque su trabajo, su implicación su capacidad de sufrimiento ha sido excepcional, a veces siendo imperceptibles desde fuera. Gente que ha dado un paso al frente con molestias musculares, castigados por dolores…Es algo que a veces no sale de la caseta y por eso, después de cada partido, ganáramos o perdiésemos, es algo que me gustaba reconocer y agradecer.

P: No es de extrañar que se escapara más de una lágrima dentro y fuera del campo. No era Viadero el único que se despedía. Emotiva fue sin duda la marcha de Dani Guerrero, a quien seguramente sustituía intencionadamente para que recibiera el reconocimiento de la gente.

R: Sin duda alguna. Creo que Dani Guerrero merecía salir del club a lo grande. Un jugador así, que ha estado en una de las mejores épocas del club, siendo su capitán y defendiendo sus colores dentro y fuera de la caseta, debe salir así. Dani es un ejemplo de profesional, de futbolista, un hombre capaz de competir a niveles extraordinarios, que ha dado de su cuerpo y su corazón todo lo que tiene, por llevar al River lo más alto posible. Representa un tipo de personas a las que valoramos cuando no están, por eso tienen que salir así de los clubes, y por ello, he puesto mi granito de arena para que Las Llanas ayer le diera sus últimos aplausos. Es una pena que este tipo de futbolistas muchas veces no sea lo suficientemente valorados.

P: Una salida algo extraña, pues se comenta que había alcanzado el número de partidos para la renovación automática.

R: Eso son temas que yo entiendo que nunca deben de salir de puertas para fuera, cuestiones personales entre futbolistas y clubes. Desde luego no será de mi boca desde la que salgan más detalles de lo sucedido, pero sí que puedo decir que Dani Guerrero es un ejemplo en todos los aspectos y un hombre con el que me iría a competir a cualquier sitio. Es un futbolista avalado por su trayectoria, que ha estado en grandes clubes, con muchísimos kilómetros en sus piernas, y un ejemplo para mí y sus compañeros. Una de las piezas claves del River de la temporada pasada y también de ésta.

P: ¿Se arrepiente quizá de haber podido marcharse la temporada pasada, tras el éxito casi completo, en olor de multitudes y por la puerta grande, sabiendo del difícil reto que era superar el listón de la pasada campaña?

R: Yo no me arrepiento de mis actos, porque creo que eso no vale para nada. Yo tomé la decisión de quedarme en el Sestao porque creía en el proyecto, en las personas que lo formaban. Me gusta actuar con el corazón, ser sincero ,y entendí que el Sestao era en ese momento el mejor sitio para mí. Era una tarea difícil pero me gusta asumir ese tipo de retos para saber de qué pasta estoy hecho y cuánto estaba de implicado con este club y esta afición.

P: Decía en su última rueda de prensa que ya estaba en el mercado y con ganas de seguir entrenando. ¿Qué aspecto primará en la decisión sobre el nuevo club donde recale? ¿Un proyecto deportivo ambicioso, la cercanía con su residencia familiar, o, por qué no decirlo, el aspecto económico?

R: Yo creo que lo primero es tener un club, algo que no será fácil porque el mercado es muy complejo. Hay muchos entrenadores y muy buenos. Ojalá haya más de una oferta, y en ese caso la valoraremos, y si alguna nos atrae pues cogeremos la mochila llena de ilusión y ganas por continuar en esta profesión. Por supuesto valoraré lo que siempre he tenido en cuenta: las personas, el proyecto deportivo o estar cerca de la familia, pero si hay que coger kilómetros habrá que hacerlo. La cuestión económica también es importante, máxime cuando vives de esto y tienes a una familia detrás, pero además porque creo que los entrenadores debemos luchar para ser pagados con unos mínimos que sirvan para que esta profesión sea dignamente reconocida.

P: Los seguidores de Las Llanas temen que Viadero se vaya no muy lejos de Sestao. En Lasesarre el banquillo también queda huérfano…

R: Pues ahí no tengo mucho más que decir. Estoy en el mercado y escucharé a todos. Yo no tengo que llamar a ninguna puerta, pero la mía está abierta al que quiera preguntar. Al final el fútbol es muy complejo y te lleva donde quiere.

P: Y en el horizonte el Racing. ¿Esperará al final de campaña con lo que suceda en Santander, o, si puede, decidirá cuanto antes sin esperar hipotéticas ofertas?

R: Ahora mismo el Racing está compitiendo, con su entrenador, y yo en esos temas soy muy respetuoso. Repito que escucharé ofertas, si es que me llegan, y si me gusta el proyecto y entiendo que puedo hacer bien mi trabajo cogeré ese camino. Pero no me gusta especular en ese aspecto.

P: Tratando de hacer balance de esta temporada recién acabada, ¿cuáles cree que han sido las causas de que el Sestao River no haya podido repetir ni acercarse al rendimento del pasado año?

R: Han sido situaciones diferentes. Si esa pregunta me la formulan planteando por qué el año pasado, con una plantilla prácticamente nueva, con un presupuesto humilde que el año anterior había servido para luchar por mantener la categoría hasta la última jornada, terminamos haciendo un equipo campeón, sería igual de complicado contestar. Es evidente que este año se ha intentado formar la mejor plantilla posible dentro de las posibilidades económicas que teníamos, entrando con bastante desventaja con respecto a nuestros rivales en el mercado. Si me ciño a lo estrictamente deportivo creo que el equipo ha competido a un nivel bueno, pero no ha sido muy fiable en diferentes partes del juego. El equipo no encontró el tono defensivo adecuado para evitar encajar tantos goles; tampoco el equilibrio entre la fortaleza en casa y la vulnerabilidad fuera. Y dentro de eso, momentos muy puntuales donde el equipo parecía que despegaba y de repente se pegaba un ‘tortazo’ de dos o tres partidos sin levantar cabeza. En ese aspecto, a diferencia del año pasado, hemos sido más irregulares, aunque hubo un momento en la segunda vuelta, tras la llegada de Nacho Neira y Nacho Rodríguez en el mercado de invierno, donde parecía que el equipo podía y encadenaba una serie de resultados buenos que, hasta hace pocas jornadas, había permitido mirar a los puestos más altos de la tabla. Nos ha faltado coger el tren en momentos puntuales donde teníamos a los de arriba a tiro de piedra, pero, en definitiva, creo que el equipo ha competido a buen nivel, no tanto como nos habría gustado pero acorde al presupuesto que manejamos, dentro de un grupo muy duro: un grupo donde han terminado bajando o promocionando equipos filiales de gran nivel, con la máxima igualdad que refleja el estrecho margen de puntos entre los equipos de la zona alta y la mitad de la clasificación.

P: Para finalizar, si le ha quedado algo en el tintero para despedirse del club o de sus aficionados y simpatizantes, este medio le brinda el oportuno espacio para hacerlo

R: Pues me reafirmo en lo que ya apunté en la rueda de prensa. Mi mayor agradecimiento a la afición de este club, que lo hace tan grande, y que va a tener un hueco en mi corazón desde ahora. Han sido dos años de experiencias muy buenas, muy emotivas. Gente joven y no tan joven que se acercaba a Las Llanas, también a la caseta, para demostrar su cariño. Son detalles que para mí, que me considero una persona normal y sencill, valoro mucho. Y entre ellos, en especial, quisiera acordarme de ese grupo de aficionados, encabezados por Etxe, que ha acompañado al equipo en todos los viajes en los que hemos estado. Para mí es muy importante ver a ese tipo de personas en una situación tan dura como la que se vive, que con sus esfuerzos particulares se han dado esos ‘palizones’ en todos y cada uno de los desplazamientos. Esta afición es una muestra de respeto y de señorío también en este mundo del fútbol, digna de admirar. Tampoco puedo olvidarme de vosotros, de todos los medios que habéis trabajado cubriendo la actualidad del Sestao. También a mis técnicos, que me han ayudado en todo y han contribuido a nuestros éxitos. Por supuesto a mis jugadores, que son lo mejor: gente joven que se ha batido el cobre por llevar lo más alto el nombre del River, veteranos que han sido el alma de este equipo, o los capitanes como Fernando Cabero o Dani Guerrero que han dignificado la profesión de futbolista. Por último, la directiva, que ha demostrado estar a la altura, y en los tiempos que corren han sido capaces de sacar ese presupuesto y mantener al equipo al día , sin entrometerse en mi trabajo. A todos ellos desearles la mejor de las suertes en el Sestao River a partir de ahora.