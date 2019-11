Resultado Málaga - Sevilla (2-3)

Final. El Valencia terminó ganando en el Estadio de Los Juegos del Mediterráneo por 2-3 y jugará eliminatoria previa de la Champions League. El Sevilla por su parte tendrá que buscar vencer en la final de la Europa League para poder jugar el máximo torneo de clubes de Europa.

Fin. El árbitro señala el final en La Rosaleda. Venció el Sevilla por 2-3 no sin sufrir a última hora ante un Málaga que a pesar de jugar con 10 hizo sufrir a los hispalenses.

91' ¡Goooool de Javi Guerra! Gran jugada del Málaga de toque, centro de Tissone picado y de tacón marcó Guerra su segundo tanto en este encuentro. 2-3.

90' Se cumple el ultimo minuto del tiempo reglamentario.

88' Magnífica jugada de toque para el Málaga que acabó el córner. Sigue compitiendo en equipo de Javi Gracia a pesar de no haber ya nada en juego, simplemente el honor.

87' Pase en largo de Alejandro Arribas que recibió Gameiro pero el francés se encontraba en fuera de juego. Continúa el 1-3 en La Rosaleda.

86' Intentaba el regate Denis Suárez y Rosales lo evitó. El balón acabó en saque de banda para los malaguistas.

83' Falta de Boka sobre Vidal. El partido hace tiempo que perdió todo el interés más allá del propio resultado final.

81' Mientras tanto en Almería llegan malas noticias para el Sevilla. El Valencia se coloca por delante a falta de 10 minutos para el final. Los hispalenses ahora mismo volverían a ser quintos.

80' Doble cambio en el Málaga. Se retiran Recio y Amrabat por Tissone y Samu Castillejo.

77' Chocó Sergio Rico con Amrabat y el cancerbero sevillista acabó en el suelo.

74' Falta desde la izquierda que bota Recio directamente a las manos de Sergio Rico. La pierna derecha del malaguista tiene mucha calidad y está trayendo peligro para el Sevilla.

73' El Sevilla se ha relajado y lo está pagando con más llegadas del conjunto de Javi Gracia.

71' Disparo de Samu García desde lejos que despeja Sergio Rico. El Málaga no baja los brazos y quiere seguir dando que hablar en este partido. El Sevilla no puede relajarse si no quiere que se le complique el choque a última hora.

70' Parece que se anima el Málaga y Javi Guerra provoca un córner. Lo botó Recio y el despeje no fue el mejor de Gameiro que provocó otro saque de esquina.

68' Último cambio en el Sevilla. Se retiró Banega y entró el máximo artillero de los nervionenses, Carlos Bacca.

66' ¡Gooool de Javi Guerra! Recorta diferencias el Málaga con un gran gol del que está siendo el mejor en el conjunto de la Costa del Sol. Disparó desde la frontal, raso y cruzado al palo derecho de Rico. Nada pudo hacer el portero sevillista.

63' Segundo cambio en el Sevilla. Se retiró Reyes y entró Denis Suárez. Unai Emery comienza a reservar a jugadores importantes.

61' ¡Gooool de Aleix Vidal! Pase de Trémoulinas y el catalán se aprovechó del hueco en la defensa malaguista para hacer el 3-0 cruzando el balón a Kameni.

60' A punto de hacer el tercero Reyes. Internada de Vidal por la derecha, pase de la muerte de este y a su asistencia no llegó Gameiro en primera instancia y Reyes la mandó fuera.

59' Cuando parecía que el Málaga podía adelantarse en el marcador a pesar de jugar con uno menos, llegaron los goles del Sevilla. Dos chispazos de calidad de los hombres que más futbol atesoran en el once hispalense, Reyes y Banega.

57' Cambios en los dos conjuntos. En el Málaga se retiró Juanmi y entró para reforzar la defensa Sergio Sánchez. En el Sevilla Emery ya piensa en la final de Varsovia y retiró a un jugador clave como Krychowiak para dar entrada a M'Bia.

54' ¡Goooool de Banega! El argentino se colocó el balón en su pierna derecha y realizó un disparo al palo largo de Kameni que nada pudo hacer el portero. El Sevilla pone tierra de por medio.

52' ¡Goooool de José Antonio Reyes! El utrerano se aprovechó del pase de Vidal, regateó a Kameni y remató a puerta vacía para hacer el 0-1. Ahora mismo el Sevilla sería el 4º clasificado.

51' El partido ha regresado del descanso de forma muy similar a la que se fue a vestuarios. Ida y vuelta.

50' Disparo ahora de Amrabat que blocó Sergio Rico. Continúa el peligro del Málaga.

49' ¡A punto Javi Guerra! Entrada por la izquierda del Málaga y de nuevo estuvo a punto de marcar Javi Guerra.

48' Duro choque entre Rosales y Trémoulinas en el que salió peor parado el sevillista.

47' Centro sin peligro desde la izquierda de Amrabat. El Málaga de momento no ha acusado la inferioridad numérica.

46' Falta favorable al Sevilla que botó Banega pero que no salió como estaba pensado. En la banda ya calienta Bacca.

45' ¡Comienza la segunda parte en La Rosaleda entre Málaga y Sevilla!

Desc. En el Estadio de los Juegos del Mediterráneo iguala el encuentro el Valencia (2-2). Parece que habrá emoción por la cuarta plaza hasta el último minuto de la Liga BBVA 2015.

45' Final de la primera parte en La Rosaleda. No añadió ni un segundo Iglesias Villanueva.

43' Intentaba un disparo desde lejos Iborra pero la defensa malaguista bloqueó su disparo sin mayores problemas.

40' Otra ocasión más. Esta vez para el Sevilla cuando Vidal entraba de nuevo por la derecha y se la ponía en bandeja a Gameiro pero el francés no llegaba al pase del catalán. El partido está un tanto roto y se llega con facilidad a ambas áreas.

39' De nuevo llegó el peligro favorable al Málaga a través de las botas de Juanmi y Javi Guerra. No baja los brazos el conjunto de Javi Gracia.

38' Intentaban combinar Iborra y Coke en banda derecha pero el segundo terminó por caer en la trampa malaguista y el juez de línea señaló fuera de juego.

37' Mientras tanto siguen las novedades en los partidos que interesan a Málaga y Sevilla. En Bilbao el Athletic vence ya por 3-0. En Almería, el Valencia vuelve a ponerse por detrás en el marcador, 2-1.

36' Buena jugada del Sevilla que acaba con un disparo de Reyes que rebotó en un defensa malaguista y a punto estuvo de complicarle la vida a Kameni.

34' Saque de esquina para el Málaga que saca Recio no sin antes verse dos amarillas más. Una para cada equipo, Krychowiak y Angeleri.

32' Gran jugada de Gameiro. El francés se marchaba por la derecha y asistió a Iborra en el pase de la muerte y este no acertó a darle fuerza a su disparo por lo que no pudo superar a la defensa malacitana.

31' El partido no está siendo ni mucho menos tranquilo, son continuas las protestas de los jugadores de ambos equipos. Iglesias Villanueva parece que lo tiene bajo control.

30' Córner para el Sevilla que provocó Coke. Parece que los hispalenses comienzan a tomar el control del partido gracias a la expulsión de los locales.

28' Mientras tanto en el partido del Athletic Club - Villarreal, los leones se han adelantado por 2-0 en cuestión de unos pocos minutos. El Valencia por su parte ha empatado a uno.

25' ¡ Roja para Welington! El Málaga se queda con 10. Además, Recio también vio la amarilla.

23' Gran jugada del '9' del Málaga, Javi Guerra se metió en el área y cruzó un disparo que sacó con la derecha Sergio Rico. En el rechace, Coke estuvo rápido y sacó el balón cuando Amrabat ya esperaba para mandar el balón al fondo de las mallas.

22' Sigue muy fuerte el Málaga en la presión a la salida del balón del Sevilla. A punto estuvo de robarle la cartera Recio a los centrales nervionenses.

21' Gran parte del fútbol de lo que se lleva disputado de la primera parte se está realizando en el centro del campo. Se nota que hay mucho en juego para ambos equipos.

19' Fuera de juego de Trémoulinas. Centró el francés pero la jugada ya estaba invalidada.

18' Intentaba salir a la contra el Sevilla por medio de Iborra pero su pase largo y cruzado hacia Gameiro fue interceptado por la defensa malaguista.

17' Intentaban combinar Coke y Vidal en la banda derecha pero el pase del segundo se fue demasiado largo y acabó en saque de puerta para Kameni.

15' Falta de Rosales sobre Vidal que parece no haberse quedado muy convencido con la amonestación verbal de Iglesias Villanueva hacia el futbolista malacitano.

14' Córner para el Málaga que no tuvo mayores problemas para el Sevilla. De nuevo lo botó Recio.

13' Disparó directamente a puerta Recio y tuvo que despejar Sergio Rico de puños para evitar problemas mayores. De momento es el Málaga el que más inquieta la portería de su rival.

12' Falta de Vidal sobre Javi Guerra y amarilla. Lanzamiento desde la esquina del área.

11' Con el gol del Almería el Sevilla tiene que vencer para alcanzar la cuarta plaza.

9' Cuando hay novedades en el Estadio de los Juego del Mediterráneo. El Almería se adelanta (1-0) al Valencia.

8' Parece que tienen algo que decirse Welington e Iborra. El primero se quejaba de una acción del valenciano y le puso la mano en el cuello.

7' Señaló el juez de línea falta de Reyes sobre Boka.

4' Málaga y Sevilla han salido presionando muy arriba lo que está provocando que ninguno de los dos esté cómodo a la hora de salir con el balón desde atrás. Intensidad en estos primeros minutos de partido. Ninguno de los dos quiere dejar ni un centímetro de césped.

3' Disparo desde la frontal de Aleix Vidal. Llevaba poca fuerza el golpeo del catalán. Primer acercamiento del Sevilla.

2' Falta peligrosa favorable al Málaga desde la derecha que botó Recio pero que fue despejada con solvencia por la defensa sevillista.

0' Lo intentaba el Málaga con un balón en largo por la derecha de su ataque pero no consiguió que el pase llegara a buen puerto. Se marchó por línea de fondo.

¡Comienza el partido en La Rosaleda!

Ni Málaga ni Sevilla dependen de sí mismos para conseguir alcanzar la posición que tienen entre ceja y ceja. Los malacitanos dependen del resultado del partido entre Athletic Club y Villarreal. Los hispalenses por su parte deberán esperar un pinchazo del Valencia en su visita a Almería.

Por su parte el Sevilla disputará los últimos 90 minutos de la presente Liga BBVA con los siguientes once jugadores: Sergio Rico; Coke, Carriço, Arribas, Trémoulinas, Krychowiak, Iborra, Banega, Reyes, Aleix Vidal y Gameiro. Unai Emery ha decidido darle de nuevo la titularidad a Gameiro. Bacca esperará en el banquillo y descansará de minutos de cara a la final del próximo miércoles.

El Málaga saltará a La Rosaleda con el siguiente once titular: Kameni; Rosales, Welington, Angeleri, Boka, Camacho; Recio, Samu, Amrabat, Javi Guerra y Juanmi.

En el último encuentro entre Sevilla vs Málaga en la Liga, ambos conjuntos se vieron las caras en la jornada 19 en el Sánchez Pizjuán. Los sevillanos comenzaron muy fuerte y en los primeros minutos de juego, Carlos Bacca dispuso de un par de ocasiones ante Kameni que no terminaron en gol por poco. En el minuto 36 el colombiano si estuvo acertado y tras un gran pase de Deulofeu, abría el marcador. En el segundo acto, Denis Suárez hizo el 2-0 tras asociarse a la perfección con Bacca y terminó marcando uno de los mejores tantos de la jornada. El Sevilla firmó así su mejor primera vuelta.

En la parcela sevillista, la atención en el partido del Málaga se ha visto desviada un tanto por la inminente final de la Europa League. Todas las preguntas de los periodistas en las intervenciones en público de los jugadores van encaminadas hacia el partido del 27 de mayo en Varsovia. Carlos Bacca afirmó que “las finales no se juegan, se ganan”. Esta falta de atención en el partido contra el Málaga pueden aprovecharla los hombres de Javi Gracia para llevarse los tres puntos.

Uno de los jugadores importantes del Málaga en la presente temporada, Samuel Romero, destacó el bloque sevillista y su rapidez a la hora de salir al contragolpe, táctica que le ha servido para ganar varios partidos este año: “El Sevilla es un equipo muy táctico, al que le gusta estar muy bien colocado y salir a la contra. Tenemos que saber cuidar esos detalles y no cometer muchos errores, porque ellos tienen jugadores muy rápidos que nos pueden hacer mucho daño”.

El último derbi andaluz de la Liga BBVA se disputará en el Estadio de La Rosaleda. Fue fundado en 1941 y a acogerá una magnífica entrada con numeroso desplazamiento sevillista debido a la cercanía entre ambas ciudades. Málaga y Sevilla se juegan mucho en la última jornada y nadie querrá perdérselo. El ambientazo está garantizado en el feudo blanquiazul.

La noticia más destacada en Nervión esta semana ha sido la apertura de las taquillas para la venta de entradas para la final de la Uefa Europa League del próximo 27 de mayo ante el Dnipro en Varsovia. Las taquillas están registrando largas colas para la adquisición de las localidades a pesar de la lejanía de la ciudad polaca. Una vez más, la afición del Sevilla no dejará solo a los suyos y animará a los nervionenses para alcanzar su cuarta UEL.

La derrota del Málaga en El Madrigal no trajo solo la reducción de posibilidades de alcanzar la séptima plaza, además, el lateral izquierdo, Miguel Torres terminó el encuentro con una fractura del cuarto metacarpiano de su mano izquierda del dedo anular de su mano izquierda. Se esperaba que el madrileño tuviera que ser intervenido pero finalmente los peores presagios no se confirmaron y tan sólo tendrá que llevar un tratamiento ortopédico con férula durante al menos cinco semanas.

Los lectores no podrán perder de vista en el Málaga a Duda. El portugués tiene en el Sevilla su víctima preferida. Un total de cinco goles son los que le ha hecho a los hispalenses en los diferentes enfrentamientos que han tenido. El habilidoso y talentoso futbolista tiene en su zurda un rifle que cuando tiene enfrente a los de Nervión afina su puntería y encuentra el gol con más facilidad. Este fútbol no salió a relucir lo que se esperaba en las dos campañas en las que militó en el que hoy es su rival.

En el Sevilla habrá que estar muy atento a Vicente Iborra, el valenciano está completando una temporada memorable, añadiendo a esto que ha desempeñado una posición algo más adelantada de lo habitual. Su cifra de goles en todas las competiciones en esta campaña es de nueve goles, por lo que tiene al alcance de la mano el doble dígito anotador. Comenzó la temporada como uno de los habituales en el banquillo y ahora es una alternativa en el ataque desde la segunda línea para Emery.

Unai Emery no mostró ni un ápice de relajación de cara al partido de hoy sábado ante el Málaga. El vasco sabe que aún no ha conseguido nada, está muy cerca de sumar un nuevo título y con posibilidades de alcanzar el cuarto puesto en Liga. Sendas derrotas en los dos últimos partidos oficiales pueden dar al traste con todo: “Le he dicho a mis jugadores que quien no esté centrado en el Málaga, que lo diga y no juega, porque saldremos a competir y a cerrar el campeonato la ilusión de poder conseguir un objetivo que aún tenemos abierto”

El técnico malaguista, Javi Gracia, elogió a su rival y dudó sobre los que opinan que el Sevilla vendrá a La Rosaleda con reservas: “No veo tan claro que el Sevilla FC venga con reservas. No considero que porque tenga un partido importante venga de una manera más relajada. Es un equipo que siempre compite, y una de sus ventajas es que ellos tienen más continuidad, lo que les hace estar con otras sensaciones diferentes a las nuestras”.

El Málaga siempre ha sido un conjunt que le ha puesto las cosas complicadas al Sevilla y en el encuentro que se vivirá hoy, no será menos teniendo en cuenta que ambos conjuntos se juegan mucho. Los sevillanos podrían meterse en la Champions en caso de ganar la Europa League el próximo 27 de Mayo pero los malaguistas tienen albergadas todas sus opciones europeas en su victoria ante los de Emery, aunque no dependen por completo de su propio resultado.

Las estadísticas de resultados en los partidos Málaga - Sevilla en territorio malacitano se decantan claramente hacia el conjunto de la Costa del Sol. En los 28 enfrentamientos que han disputado ambos equipos en la Liga, en 13 de ellos la victoria fue para los locales, ocho para los visitantes y siete acabaron en tablas. La Rosaleda es un territorio que en las últimas campañas no se le ha dado especialmente bien a los sevillanos. Los de Nervió no vencen en territorio boquerón desde la 2010/11 cuando lo hicieron por 1-2. La temporada pasada, los malacitanos vencieron en un partido cargado de goles (3-2 y que se decidió con un gol de Duda en el 83.

La suerte fue muy diferente en la última salida del Sevilla, concretamente a tierras gallegas. Tras colocarse pronto por delante en el marcador, los andaluces no buscaron el segundo y lo terminaron por pagar ya que el Celta de Vigo empató y apagó un tanto las ilusiones hispalenses por alcanzar el cuarto puesto. El cansancio por la eliminatoria de la Europa League, del jueves de esa semana, pudo pesar en las piernas de los hombres de Unai Emery.El pasado domingo, el Sevilla sumó otro triunfo a su brillante trayectoria de partidos en casa, esta vez fue ante un combativo Almería que se jugaba y se juega, la salvación. Los de Sergi dieron la sorpresa al adelantarse en la primera mitad por medio de Thievy a la media hora de juego y maniatando a los hispalenses, incapaces de hacer su mejor fútbol. En la segunda mitad, Emery arengó a los suyos y obtuvo el resultado deseado. Dos goles de Iborra le dieron la vuelta al choque e hicieron seguir soñando a los sevillistas con la cuarta plaza, más si cabe tras el empate valencianista.

El Sevilla ocupa la quinta plaza en la clasificación con 73 puntos y aún mantiene muy vivas sus aspiraciones de meterse en la cuarta posición, la última que da opción a jugar la Liga de Campeones a través de eliminatorias. Los hispalenses han sumado 10 puntos de los últimos 15. Tan sólo empató contra el Real Madrid en el Sánchez Pizjuán y se le escapó un empate en Balaídos. Los de Nervión encajan y marcan los mismos goles lejos de su estadio.

En su último partido en La Rosaleda, el Málaga no pudo ante un sorprendente Elche. Los ilicitanos se adelantaron en el marcador cuando el reloj rozaba la media hora. La sorpresa fue aún mayor cuando los de Escribá se quedaron con 10 y fueron capaces de hacer el 0-2 en el 89. Javi Guerra acortó distancias en el 94 pero sirvió de poco. Con este triunfo, los valencianos sellaron su salvación matemática.

En la última jornada, el Málaga calló ante el Villarreal por 2-1. A pesar de disputar una buena primera parte, los malacitanos no pudieron aguantar el vendaval amarillo de la segunda parte y los tantos coincidieron con las sustituciones en ambos conjuntos. Los goles se hicieron llegar y no fue hasta el 92 cuando el Villarreal se colocaba por delante. En el 87 Gerard Moreno ampliaba la ventaja y hacía inútil el gol marcado por Darder en el 90.

El Málaga ocupa la octava posición en la clasificación con 50 puntos y en los últimos cinco partidos lleva una serie un tanto irregular en cuanto a resultados (una victoria, tres derrotas y un empate). Esta racha tan negativa le ha hecho perder la séptima plaza en la última jornada disputada aunque aún puede recuperar dicho puesto en caso de triunfo y un pinchazo del Athletic Club. Los malaguistas están basando su buena temporada en los pocos goles que recibe (33) siendo el cuarto equipo que menos goles recibe.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Málaga - Sevilla , perteneciente a la 37ª jornada de la Liga BBVA. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de La Rosaleda a partir de las 18:30h.