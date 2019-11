Rayo Vallecano - Real Sociedad: poco en juego, mucho en mente

La temporada 2014/2015 llega a su fin. 37 jornadas han pasado desde que comenzó, a estas alturas muchos equipos hacen sus propias cuentas sobre las posibles opciones de salvación o de acceder a puestos europeos. No es el caso de ambos equipos, virtualmente no tienen opciones de acceder a puestos que le den la oportunidad de volver a pasearse por Europa. Matemáticamente ya están salvados, pero el conjunto local tiene una mínima opción de acceder a estos puestos europeos. Tiene que ganar con una diferencia de 17 goles y esperar que pierda Athletic y que no ganen Espanyol y Málaga. Esta gesta se da por 'misión imposible' ya que anotar esos goles en noventa minutos es una hazaña, a priori, poco probable de que el cuadro madrileño pueda llevarla a cabo. Es por esto que el Rayo no se ha descolgado del horario unificado, además, tiene influencia en caso de triple empates. En el caso de que se produzca un empate a 52 puntos entre Espanyol, Athletic y Rayo Vallecano, a Europa irían los pericos. Esta es la única opción que tienen los blanquiazules de clasificarse.

Las visitas de los vascos a territorio vallecano se complican en los últimos años. Los últimos 9 enfrentamientos en Vallecas cosechan: seis victorias locales; dos empates y una derrota. A excepción de dos partidos, los demás, son partidos disputados en Primera División. Este dato es muy favorecedor para el cuadro dirigido por el técnico canario, Paco Jémez. La única victoria que tienen los visitantes en estos nueve últimos partidos data de hace dos temporadas, correspondiente a la jornada 31 de Liga BBVA. El partido lo resolvió en los primeros trece minutos, Imanol Agirretxe, con sus dos goles, únicos del partido, permitió que su equipo sumase tres puntos importantes.

En el último enfrentamiento entre ambos en Vallecas, el partido acabó con victoria local. Ocurrió en la jornada 8 de la pasada temporada. Un gol de penalti del actual jugador de la UD Las Palmas, Jonthan Viera, concedió una importante victoria a los madrileños. Esta victoria supuso un alivio ya que el club venía de cosechar una cantidad importantes de derrotas consecutivas en Liga.

En el encuentro de ida de esta temporada en Anoeta, los tres puntos tuvieron sabor franjirrojo. Un gol del angoleño Manucho, concedió tres puntos importantes en su salida a tierras vascas. Por aquel entonces el Rayo estaba viviendo uno de los mejores momentos de la temporada en sus salidas, por no decir el mejor. Los de Jémez se llevaron más que tres puntos ya que se trataba de un rival directo por la permanencia un año más en la élite del fútbol español.

Repetir lo histórico

Europa está virtualmente imposible para el club franjirrojo, por eso bucarán volver a repetir la historia de hace tres temporadas. En esa maravillosa temporada para todo el mundo del rayismo se consiguieron hacer records: de puesto más alto en la clasificación y de puntuación en Liga. Estos records fueron los siguientes, la entidad vallecana consiguió alcanzar el octavo puesto en la tabla con 53 puntos. Esta temporada aún pueden alcanzar ese octavo puesto pero no pueden repetir la puntuación de esa temporada, ya que solo podrían conseguir 52 puntos. Para que puedan repetir el puesto histórico deben ganar su partido y esperar a que Málaga y Espanyol no ganen sus correspondientes partidos (un empate les valdría).

Los de Jémez vienen de conseguir dos importantes victorias que le han permitido poder tener opciones, a estas alturas, de cumplir objetivos. Estas victorias son contra Getafe, en casa, y frente al Córdoba, el encuentro contra los andaluces fue el último partido antes de recibir a los 'Txuri Urdin'. En este encuentro realizaron un buen fútbol y consigueron generar muchas ocasiones, no fue el mejor partido pero tampoco fue el peor. Un gol de Baena en los primeros minutos de encuentro adelantaba a los madirleños. Ya en la segunda parte, Luso consiguió empatar el partido con un golazo acrobático en una jugada a balón parado. Pero más tarde el recién entrado al terreno de juego, Adrián Embarba, puso el definitivo 1-2 con un golazo.

Los vallecanos se sitúan décimos en la clasificación con 49 puntos, empatados con Espanyol. Un punto por encima de Celta de Vigo, a un punto del Málaga y a tres puntos del Athletic de Bilbao. El técnico canario no podrá contar con el venezolano Miku Fedor, ya que se encuentra concentrado con la Vinotinto para disputar la próximo Copa Américo 2015 en Chile. Además, de las dudas de Baena, Abdoulaye Ba y Cristian Álvarez que se ejercitaron al margén en el entrenamiento del jueves.

Acabar con buen pie

Los de Moyes no se juegan nada, están lejos de puestos europeos y del descenso. Desde que vino su actual ténico, David Moyes, las cosas no le han ido tan mal ya que Arrasate, cuando se fue, dejó el equipo en puestos de descenso. Moyes le ha dado a los 'Txuri Urdin' estabilidad y un buen fútbol. Aunque actualmente no pasan por una buena racha ya que han perdido sus dos últimos partidos. Al contrario que su próximo rival que ha ganado los dos. Este factor beneficia a los locales por una parte ya que vienen más fuertes, pero no deben confiarse, los blanquiazules pueden realizar un buen partido y llevarse los tres puntos de Vallecas.

El último partido antes de visitar feudo vallecano no sentó bien en Anoeta. Perdieron de una forma contundente en casa frente al Granada. Cabe destacar que los nazarís se jugaban la vida y solo les valía ganar, pero mostraron una gran superioridad en el campo. El-Arabi, Robert Ibáñez y Rochina fueron los autores de los goles, estos goles les permitieron salir, por fin, de la zona roja de la clasificación. Lejos quedó aquella Real que jugó Champions hace dos años y aquella que disputó la previa de la Europa League la pasada temporada. Este año no van a conseguir ni una cosa ni la otra, es mas, cada año, desde que se clasificaron para Champions, van a peor. La próxima campaña indicará si este dato se rompe.

Los vascos se sitúan 12º en la clasificación con 43 puntos. Tres puntos por encima de Elche y a cinco puntos de Celta de Vigo. Moyes no podrá contar para el próximo partido con el sancionado Xabi Prieto por acumulación de tarjetas, el capitán vio cartulina amarilla en el pasado encuentro contra el Granada. Además, tampoco podrá contar con el lesionado Zurutuza, que su lesión no le dejará jugar hasta junio, cuando ya haya finalizado la competición doméstica. Podrá contar con la presencia de Rulli tras cumpllir sanción y de dos canteranos: Alejandro Sanz y Eneko Capilla. Los descartes para este partido son: Dani Estrada y el canterano, Aritz Elustondo.

Convocatorias

Rayo Vallecano: por confirmar.

Real Sociedad: Rulli, Zubikarai; Carlos Martínez, Zaldua, Ansotegi, Mikel González, Iñigo Martínez, De la Bella, Yuri; Markel, Elustondo, Granero, Canales, Rubén Pardo, Alejandro Sanz, Eneko Capilla, Chory Castro; Vela, Finnbogason y Agirretxe.

Posibles alineaciones