Resultado Real Madrid - Getafe en Primera División 2015 (7-3)

Sin tiempo para más. Recuerden pueden seguir informados de este partido y todo lo relacionado con el fútbol y otros deportes, además de estos dos equipos en VAVEL.

Final del partido. El Real Madrid consigue una victoria para cerrar la liga.

90'. Final del partido. Real Madrid 7-3 Getafe.

90'. Gran jugada al contragolpe del equipo blanco. Jesé corre la banda y asiste al punto de penalti donde Marcelo remata en boca de gol. Marca el séptimo.

90'. GOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOL de Marcelo.

88'. Gran parada de Casillas que detiene un buen tiro de Sarabia.

87'. Nunca ocasión del mexicano tras pase del colombiano.

85'. Buena jugada del Real Madrid, combinando dentro del área. Chicharito, cerca de marcar el segundo en su cuenta personal.

83'. Tercer cambio en el Getafe. Entra Ivi y se retira Pedro León

82'. Falta a favor del Getafe. Casillas ataja en dos tiempos.

80'. Cartulina amarilla para Alexis por protestar.

76'. El balón le cae a Jesé dentro del área. Manda el esférico fuera.

75'. Saque de esquina para el Real Madrid.

72'. Cambio en el Getafe. Se retira Juan Rodríguez y entra Alex Felip.

70'. Buena jugada entre James y Jesé que se asisten mutuamente hasta acabar con gol del canario con su pierna derecha.

70'. GOOOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOOL de Jesé. 6-3.

68'. Disparo de Sarabia que busca la escuadra pero se marcha fuera.

67'. Nueva falta lanzada por James. Intenta sorprender a Codina, quien detiene sin problemas.

65'. Lanzamiento de Chicharito que detiene Codina.

63'. Jugada personal de Sarabia dentro del área que asiste y Alexis, delante de la meta, manda el balón fuera.

62'. Saque de esquina favorable al Getafe.

60'. Odegaard debuta como nuevo jugador del Real Madrid.

56'. Tercer cambio en el Real Madrid. Se retira Cristiano Ronaldo y entra en su lugar Odegaard. Ovación para el portugués.

53'. Illarramendi saca un gol cantado del Getafe en la línea de portería de Casillas.

51'. James Rodríguez con una rosca preciosa consigue batir a Codina de falta cerca del área del Getafe.

51'. GOOOOOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOl de James. 5-3.

47'. El equipo blanco parece haber salido con otra intensidad en esta segunda mitad. Busca acabar el partido con los tres puntos y así lo ha hecho saber al conjunto azulón.

46'. Anota el cuarto Chciharito con la pierna derecha dentro del área tras una ocasión de Cristiano que remata al palo.

46'. GOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOOl de Chicharito. 4-3

45'. Comienza la segunda mitad con un cambio. Carvajal por Arbeloa, lesionado.

21:30. Mala primera parte del Real Madrid que sin intensidad ha conseguido encajar tres tantos. No obstante, el potencial y la voracidad atacante de Cristiano hace que el Real Madrid, al menos, de espectáculo con goles.

21:30. Saltan ya los jugadores para disputar la segunda mitad.

45'. Descanso en el marcador. Real Madrid 3-3 Getafe.

44'. Amarilla para Jesé, quien hace falta sobre el jugador del Getafe.

43'. Nueva ocasión del Getafe que se está llevando todos los balones.

41'. Saque de esquina favorable al conjunto azulón que acaba con Lacen introduciendo el balón dentro de la portería tras un rechace en el área pequeña.

41'. GOOOOOOOOOOOL del Getafe. GOOOOOL de Lacen. 3-3

40'. Casillas manda el balón a córner tras una buena falta lanzada por Pedro León.

38'. Varane será el primer cambio. Pepe no puede continuar sobre el verde del Real Madrid, que acaba tendido.

37'. Juan Rodríguez despeja el peligro después de rondar el cuarto.

34'. Varane calienta por posibles molestias de Pepe.

33'. De nuevo Cristiano Ronaldo anota el tercero del Madrid. Penalti tras una falta del lateral derecho Vigaray sobre Chicharito cuando se colaba ante la meta de Codina.

33'. GOOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOL de Cristiano 3-2.

31'. Iguala el marcador el equipo merengue tras una falta lanzada por el delantero portugués.

31'. GOOOOOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOL de Cristiano 2-2

30'. Mucha comodidad para el extremo murciano Pedro León, quien busca un disparo para sorprender a Iker pero el lanzamiento se marcha fuera.

28'. Falta con peligro para el Real Madrid. Centra James pero Pepe no consigue rematar a portería.

25'. Diego Castro prueba fortuna desde la frontal sin presión de la defensa y consigue batir a Casillas que nada puede hacer por impedir el tanto.

25'. GOOOOOOOL del Getafe. GOOOOOOL de Diego Castro. 1-2

24'. Iker Casillas no consigue ver el esférico que entra sin poder reaccionar. Empata el equipo azulón que estaba llegando cada vez más al área blanca. Más control.

22'. Lanzamiento de Escudero con su pierna buena desde la frontal que se cuela al palo izquierdo de Iker Casillas.

22'. GOOOOOOOOOOL del Getafe. GOOOOOL de Escudero. 1-1.

19'. Muy participativo el Getafe por la banda derecha con Vigaray y Pedro León buscando superioridad.

18'. Saque de esquina para el Getafe tras un despeje de la defensa tras una jugada de Escudero.

16'. El Getafe quiere hacerse dueño del esférico. El Real Madrid espera atrás sin demasiadas exigencias.

15'. Cristiano Ronaldo vuelve a ver portería y con este se garantiza el pichichi de la liga por delante de Leo Messi, quien esta tarde anotó dos tantos.

12'. Se adelanta el conjunto blanco gracias a un gol con la cabeza de Cristiano Ronaldo tras una buena asistencia desde el costado de Marcelo. Alexis, muy lejos del portugués, no consigue detener el tanto.

12'. GOOOOOOOOOOL del Real Madrid. GOOOOOL de Cristiano. 1-0

10'. Nueva llegada al área de Codina. Es Jesé quien vuelve a llegar a línea de fondo pero sin peligro para la meta rival.

9'. Saque de portería para el Getafe después de que Chicharito no aprovechara la llegada al área de Codina tras asistir a Cristiano que disparo sin fortuna.

8'. Centro de James pero Alexis consigue despejar el balón de las proximidades del área.

6'. El Getafe busca las contras con Freddy Hinestroza, pero sin demasiados recursos de ataque. Se replega rápido el equipo merengue.

4'. El conjunto de Ancelotti, que no está en el banquillo por sanción, comienza a manejar la posesión del balón.

3'. Primera llegada del Real Madrid. Balón de Jesé dentro del área para Chicharito pero consigue despejar Vigaray a córner.

2'. Primeros minutos de tanteo entre ambas entidades. Ambos equipos controlando el esférico. Sin movimiento en este inicio.

0'. Comienza en el Santiago Bernabéu el encuentro entre el Real Madrid y el Getafe.

20:28. Los jugadores del Real Madrid de Baloncesto presentan la Euroliga al Bernabéu. Paseo de la primera plantilla de fútbol.

20:27. Ambos conjuntos sobre el terreno de juego. Ambos equipos saludando al colegiado del encuentro. Esto va a comenzar en breves minutos.

20:25. Suena el himno de la décima mientras los jugadores de ambos equipos esperan en el túnel de vestuarios.

20:23. ÚLTIMA HORA | Eibar y Almería acompañarán al Córdoba en Segunda División. Valencia irá a Champions como cuarto clasificado.

20:19. Diez minutos para el inicio del partido entre el Real Madrid y el Getafe.

20:13. Mucha emoción en los partidos de la jornada. El Deportivo de la Coruña ha recortado distancias en el Camp Nou ante el Barcelona y se salva momentáneamente mientras que mete al Eibar, que gana fácil al Córdoba, en segunda división.

20:10. Codina se enfrentará a su exequipo. Pablo Franco le permite jugar el último partido de la temporada.

20:00. XI del Getafe: Codina, Alexis, Naldo, Lacen, Sarabia, P. León, Castro, Escudero, J. Rodríguez, Freddy, Vigaray.

19:57. Con 18 enfrentamientos entre los equipos de la capital de España, la campaña 2014/2015 pasará a la historia por ser la que más derbis madrileños ha acogido. En parte, este hito se debe a los ocho encuentros que enfrentaron a madridistas y colchoneros. El Real Madrid ha protagonizado 12 de estos encuentros, con un balance de cuatro victorias, tres empates y 4 derrotas.

19:50. Algo más de media hora para el inicio del choque.

19:43. Carvajal y Bale, titulares habitualmente, se quedan en el banquillo acompañados de Isco y Odegaard y Lucas Silva, quienes podrían tener minutos en la segunda mitad.

19:40. En el banquillo del Real Madrid estarán: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Isco, Lucas Silva, Bale y Ødegaard.

19:38. Ya se conoce el once del Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Nacho, Marcelo, Illarramendi, Kroos, James, Jesé, Cristiano y Chicharito.

19:35. Menos de una hora para que comience el encuentro en el Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Getafe pondrán fin a la temporada.

Se quedaron fuera de la convocatoria Coentrao, quien parece tener las horas contadas en Concha Espina y Khedira, quien durante esta semana afirmó que sabía que no iba a jugar en lo que restaba de temporada con la camiseta del Real Madrid.

El internacional portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo buscará ante el Getafe (20:30 h, C+ Liga y Gol T) su tercer Pichichi y su cuarta Bota de Oro.

El Madrid de baloncesto ofrecerá la Novena a la afición del Santiago Bernabéu minutos antes del comienzo del encuentro de Liga entre el equipo blanco y el Getafe.

En el 90 por ciento de los partidos el Getafe ha recibido al menos un gol mientras que con un 57 por ciento ha abierto la portería blanca. La media de goles encajados es de 2,1 y marcados 0,95.

Asimismo, el conjunto getafense ha caído en 13 partidos consecutivos con goles encajados, con once derrotas en los 12 últimos choques, con un empate en los últimos 17 partidos.

En las dos últimas citas entre Real Madrid - Getafe se ha repetido el mismo marcador: 3-0. Además, en los dos anteriores, el conjunto merengue ha conseguido vencer por 4-0 y 4-1.

Mientras que por el bando azulón la entrada de Astray, Milla, Alex Felip e Ivi, jugadores del filial, que han participado durante este año con la primera plantilla.

Sorpresas en las convocatorias; por parte de los blancos Odegaard, jugador blanco, que podría debutar con el equipo en Primera División a pesar de su juventud y poca experiencia.

Convocatoria del Real Madrid: Casillas, Navas, Pacheco, Varane, Pepe, Marcelo, Carvajal, Arbeloa, Nacho, Kroos, James, Bale, Lucas Silva, Isco, Illarramendi, Odegaard, Ronaldo, Chicharito y Jesé.

Convocatoria del Getafe: Jona, Codina, Guaita, Alexis, Velázquez, Naldo, Escudero, Vigaray, Lafita, Lacen, Sarabia, P. León, D. Castro, J. Rodríguez, Freddy, Astray, Pere Milla, Alex Felip, Babá e Ivi.

En la última cita entre Real Madrid - Getafe, los blancos sufrieron y sudaron para conseguir abrir la lata en el marcador del Coliseum Alfonso Pérez. No fue hasta el primer cuarto de la segunda mitad cuando Cristiano Ronaldo anotaría el primer gol del partido. Más tarde Bale anotaría el segundo y de nuevo el luso cerraría el choque para sumar tres puntos para los blancos (0-3).

"Nunca es buen momento para ir al Bernabéu. Lo importante es que llegamos salvados y no nos tenemos que jugar nada allí", fueron las declaraciones de Sarabia al ser preguntado por el Real Madrid. También habló sobre su continuidad en el equipo azulón. "Tengo un año más de contrato y estoy a gusto. Lo que depare el futuro se verá. Hay salidas buenas y quedarme aquí me daría la confianza y los minutos que tengo ahora y estoy aprovechando. Sentirse con confianza es fundamental para un futbolista", confesó.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha designado al colegiado José Antonio Teixeira Vitienes como el encargado de dirigir el último encuentro de la temporada en la liga BBVA entre el Real Madrid y el Getafe en el Santiago Bernabéu a partir de las 20:30 horas, en la que ninguno de los equipos se juegan ya nada.

El Madrid jugará su último partido de la temporada en su estadio. Los blancos reciben al Getafe en el Santiago Bernabéu y lo harán sin nada en juego. Los aficionados blancos no verán a los suyos levantar ningún trofeo, pero sí han visto a su equipo ganar casi todos los partidos que han disputado en el Paseo de la Castellana. Solo el Atlético consiguió vencerles, mientras que Villarreal y Valencia sacaron un empate.

Ante las bajas del equipo getafense, Pablo Franco podría incluir a varias jugadores de la cantera como se pudo ver la pasada semana, donde prácticamente todo el banquillo eran jugadores del filial. Sobre el técnico azulón, el madrileño podría estar ante el último partido en Primera División con el Getafe de no lograr convencer a su presidente Ángel Torres.

Por otro lado, el conjunto azulón recupera a Sarabia para el choque ante el equipo blanco, por lo que contará con más de 11 jugadores de campo. Además, Hinestroza, con el gol ante el Eibar, se convirtió en el 'héroe' de la presente temporada.

Asimismo, Benzema no jugará el último partido del Madrid de la presente temporada, ya que el francés ha sido sometido a pruebas que han dictaminado que sufre una rotura fibrilar en el recto femoral de su pierna derecha, por lo que no jugará más en esta temporada.

Más sobre fichajes. El mítico centrocampista inglés del Manchester United comentó acerca del futuro del guardameta español David De Gea, insistentemente relacionado con el Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes.

"De momento no hay nada. Hay un rumor generalizado", afirmaba Quilón, representante del técnico Rafa Benitez, quien en las últimas horas ha sonado para ser el posible relevo en los banquillos del italiano Carlo Ancelotti. Quilón aseguró que su representado estaría dispuesto a ocupar este puesto: "No estoy dentro de su cabeza pero imagino que estaría encantadode entrenar en un día futuro al Real Madrid".

Cristiano Ronaldo. El internacional portugués buscará anotar al menos un gol para acabar la temporada como empezó el año. Ante su afición y buscando el pichichi de la liga, el cual atesora con 45 tantos, tratará de imponerse por delante de Leo Messi, el cual lleva 41 goles.

Atentos en este partido Real Madrid - Getafe, del Real Madrid a:





Sarabia, exjugador madridista, volverá a verse las caras con su exequipo una temporada más. Durante el último encuentro ante el Eibar fue una de las grandes ausencias por acumulación de tarjetas. Para el choque ante el Real Madrid sí estará y será una de las grandes amenazas blancas. Pese a la cantidad de años que lleva en el equipo, no consigue la regularidad en su juego y la afición es consciente de ello. No obstante, es uno de los fijos siempre en el 'once' azulón.

Atentos en este partido Real Madrid - Getafe, del Getafe a:





"No me lo he planteado. He estado muy a gusto aquí. Me centro en este partido y después hablaré con el club", dijo Pablo Franco, entrenador del Getafe, sobre sus opciones de permanencer ligado al primer equipo. Además, cuestionado sobre su rival este sábado dijo: "Son un gran equipo, de los mejores del mundo. Lo hacen casi todo bien y son muy efectivos. Cristiano Ronaldo querrá certificar el pichichi y la bota de oro. Y todos los demás como equipo querrán cerrar bien la temporada ante su público".

"Sigue siendo una buena relación y lo seguirá siendo si el club decide cambiar de entrenador. Si me marcho me quedará el recuerdo de dos años maravillosos del Real Madrid", dijo Ancelotti ante los rumores de su posible marcha del banquillo merengue.

De los diez últimos enfrentamientos entre Real Madrid - Getafe, los primeros han vencido en nueve de ellos por una derrota, la sufrida en la temporada 2012-2013 correspondiente a la jornada 2, en la que los azulones vencieron por dos goles a uno en el Coliseum, después de remontar el tanto inicial de Higuain con los goles de Valera y Barrada.

Sin embargo, la afición azulona, llamada 'marea azulona', también estará presente en el encuentro de este sábado, por lo que los jugadores de Pablo Franco intentarán repetir el marcador de la campaña 2007-2008, en la que los getafenses superaron en el Bernabéu al conjunto local por un gol a cero gracias al tanto del exdelantero azulón Uche.

Además, la victoria más amplia del Real Madrid en el Santiago Bernabéu a manos del Getafe es de cuatro a cero, repetidas en la temporadas 2010-2011 y 2011 y 2012, por lo que los jugadores de Carlo Ancelotti buscarán repetir este mismo marcador para dar una última alegría a su afición.

En lo que se refiere a los enfrentamientos entre ambas entidades, el Real Madrid es claramente superior según los datos. Según los cuáles, los madridistan han vencido en 14 de los 21 partidos disputados, con dos empates y cinco derrotas. Asimismo, de los diez partidos celebrados en el feudo madridista el Real Madrid ha conquistado la victoria en ocho de ellos, por un empate y una derrota.

No será fácil conseguir la victoria fuera de casa para los intereses azulones. Tampoco lo fue en su última visita ante el Rayo Vallecano, donde el conjunto franjirojo superó sin demasiados problemas a los azulones en otro derbi madrileño (2-0) en Vallecas. Una cita que dejó a los de Paco Jémez con opciones de disputar competición europea mientras que hundió -en cierta medida- al 'Geta'.

Por su parte, el Getafe CF llega al choque ante el vigente campeón de la Liga de Campeones después de haber hecho los deberes la jornada pasada al sumar un empate valioso ante el Eibar en el Coliseum. Un resultado que garantizó la permanencia para el equipo getafense, algo que se había complicado durante las últimas semanas debido a los malos resultados del equipo de Pablo Franco.

En lo que se refiere al último encuentro de liga BBVA disputado en el feudo blanco, los de Carlo Ancelotti no guardan un buen recuerdo, ya que en dicho enfrentamiento ante el Valencia, el Real Madrid dio un paso atrás en su lucha por levantar el título. Un encuentro donde los madridistas no pudieron conseguir los tres puntos gracias al buen encuentro del guardameta che Diego Alvés y al infortunio de esa tarde-noche con los palos. Además, para más inri, Cristiano Ronaldo falló un penalti un minuto antes de llegar al descanso. Un tanto que hubiese supuesto el 1-2 en el marcador.

Los blancos regresan al Santiago Bernabéu después de no culminar la remontada en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante la Juventus, donde los merengues no pudieron sellar su pase a la final de Berlín al empatar a uno con los italianos, gracias al gol de Álvaro Morata, exmadridista, quien echó de esta competición a los de Concha Espina.

El Real Madrid se mide este sábado (20:30 horas) al Getafe en el feudo blanco con el desánimo de no jugarse nada en está ultima jornada ante su afición, después de dejarse 'media' competición ante el Valencia un par de jornadas atrás, en un partido donde los merengues tropezaron (2-2), no pudiendo sumar tres puntos para perseguir al FC Barcelona, los cuales conquistaron una nueva liga la jornada pasada a manos del Atlético de Madrid.

Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión del último encuentro liguero entre Real Madrid​ vs Getafe, donde se pondrá fin en el Santiago Bernabéu a otra temporada, y en una jornada, la 38, donde ninguno de los equipos se juega ya nada, pero que buscarán sumar una victoria para cerrar de la mejor manera el año, y todo ello a través de VAVEL, donde podrán seguir el minuto a minuto de este derbi madrileño.