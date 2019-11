Granada CF - Atlético: a 90 minutos del milagro

Ya está aquí la última jornada de liga. El Granada dejó escapar hace un mes el tren de la permanencia cuando cayó en Los Cármenes contra el Espanyol, sin embargo, la llegada de Sandoval pareció motivar al moribundo pasajero que ha cambiado por completo la dinámica, la moral y sobre todo los resultados. Tres victorias consecutivas en Primera división, algo que no sucedía desde hace 40 años han bastado para que el Granada CF no ocupe los puestos de descenso en esta ultima jornada.

“Ellos van a querer la gloria y nosotros vamos a intentar vivir"

Los Cármenes estará lleno hasta la bandera para acoger una nueva final en su historia Así de rotundo Jose Ramón Sandoval comenzaba la rueda de prensa previa al partido que cerrará la temporada de uno y otro equipo. El técnico ha concentrado a toda la plantilla, a excepción de los lesionados, para que todos juntos formen una piña para el trascendental partido ante el Atlético de Madrid. El club, incluso ha pagado la famosa "claúsula del miedo" por el centrocampista Rubén Perez y asi, todos estén disponibles para esta final por la permanencia ante el conjunto madrileño.

El técnico nazarí ha llenado de valentía a sus gladiadores que ahora ven muy posible la salvación gracias al coraje que le han puesto en estos tres últimos partidos donde han conseguido la victoria. A tan solo 90 minutos del final, el Nuevo Los Cármenes se vestirá como en sus mejores galas con un lleno hasta la bandera, al colgar el cartel de no hay billetes en tan solo dos días con las entradas a la venta y vivirá un nuevo milagro si es que la permanencia finalmente se consigue

Con un ojo en el Camp Nou, Almeria e Ipurúa

Puede valer una victoria, un empate y una derrota para que el Granada se quede en Primera División un año más Es inevitable que el sábado por la tarde, no se eche mano al transistor para saber lo que ocurre en distintos campos del fútbol español. Las matemáticas son claras: si gana el Granada, da igual lo que hagan sus rivales, pero si no lo hace tendrá que estar atento a lo que hace el Deportivo en el Camp Nou, el Eibar frente al Córdoba y el Almeria ante el Valencia. La derrota vale en caso de que dos de los tres rivales por la permanencia también pierdan o solo uno de los tres gane. El empate valdría, como ocurre anteriormente, si solo uno de los tres rivales del conjunto nazarí gana.

Es decir, en el momento en el que Eibar y Deportivo, Deportivo y Almeria o Eibar y Almeria ganen sus partidos y el conjunto rojiblanco no lo haga, los de Sandoval serían de Segunda División. Por tanto, la tarde del sábado se presenta agónica para los 4 equipos de la zona baja de la clasificación.

El Atlético no se dejará llevar

Arda, Mandzukic y Torres son baja para el último partido de liga de los colchoneros El conjunto del 'Cholo' Simeone no se caracteriza precisamente por ser un equipo que se deje llevar en partidos que se juega poco o nada. Los colchoneros irán a Los Cármenes a ganar, como lo profesionales que son. El empate les vale para conseguir la tercera plaza, pero no se conformarán y buscarán la victoria para cerrar la temporada por todo lo alto. Para el último partido el Cholo no podrá contar con toda su plantilla. Es más, no han viajado a Granada jugadores importantes como Arda Turán, Mandzukic y Fernando Torres que se han caido a última hora de la convocatoria.

Para Simeone, el partido ante el Granada "es una final y hay que jugarla con la intensidad y agresividad a la que estamos acostumbrados", por lo que no le pondrán las cosas nada fáciles al conjunto granadino. Más aun cuando la historia no está de parte de los rojiblancos horizontales al llevar más de 40 años sin ganar al Atlético en el feudo del Zaidín. Desde la vuelta a Primera División, los granadinos no han sido capaces de ganarles, y solo han sacado un empate. Sin embargo, el feudo andaluz, no ha sido territorio fácil para el madrileño ya que solo ha conseguido siete victorias de los 22 encuentros disputados.

Vuelta de Siqueira

"Fui muy feliz en Granada, alli viven el fútbol de una manera muy especial" El lateral brasileño se fue hace dos temporadas del Granada CF donde dejó muchos recuerdos, como el ascenso a Primera. Esta semana ha pasado por rueda de prensa y ha comentado que "recuerdo al Granada con mucho cariño y respeto. Alli viven el fútbol de una manera especial, fui muy feliz alli". A finales de agosto del 2013, Siqueira dejó el Granada poniendo rumbo al Benfica, donde consiguió un triplete histórico. A la temporada siguiente llegó al conjunto del Cholo Simeone donde ha conseguido una Supercopa de España y contar para su entrenador en la mayoría de partidos.

Onces probables