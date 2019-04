Real Valladolid - Real Zaragoza: remar, remar y remar

En las grandes batallas siempre hay momentos en los que no se clara la victoria, en los que el rival se adelanta estratégicamente y dinamita tu moral. Casi es peor cuando, de una batalla, surge una guerra entre varias potencias y ya no solo hay un enemigo, sino que hay varios y es más complicado vencer. Volviendo al fútbol, que es lo verdaderamente importante, más allá del domingo de elecciones por toda España, este es el caso de una pelea por el ascenso directo que se transformó en guerra y en la que el Real Valladolid se ha visto adelantado y seriamente tocado en sus aspiraciones.

Con 69 puntos, los de Rubi se encuentran en quinta posición, lugar que les daría derecho a disputar la primera eliminatoria del playoff de ascenso con la vuelta fuera de casa, en este instante, ante Las Palmas, equipo al que no le han ganado en la temporada. Pero, con el segundo puesto a seis puntos, y restando tres jornadas, la utopía del ascenso directo es casi un imposible, por lo que la labor de los albivioletas, en este tramo final, no es otra que conseguir una mejor posición en la tabla para, al menos, ganar el factor campo en la primera eliminatoria.

Y para poder hacerlo deberán vencer a un Real Zaragoza que llega necesitado después de una semana, de tres partidos, en la que han caído derrotado ante el Mirandés en casa, y empatado en Girona. Por ello, el poder consolidar la sexta plaza, peleada con Llagostera, Ponferradina y Alavés, no ha sido posible, por lo que los maños tienen la complicada misión de sumar, al menos, seis de los últimos nueve puntos para asegurarse este puesto. No lo tendrán complicado, con una visita al José Zorrilla donde no ganan desde hace diez años, para luego recibir a Las Palmas en La Romareda.

Las cosas, a priori, no tienen buen color para los de Popovic que ven al Llagostera –que cortó su racha de 15 partidos sin perder el pasado jueves–, pues lejos de casa no han conseguido el rendimiento esperado, con 20 puntos en 19 encuentros este curso. En lo que respecta al José Zorrilla, el Real Valladolid no ha perdido con el conjunto maño desde la temporada 2004/03 (1-2), y acumula, desde entonces, dos victorias y una derrota, todas ellas en Primera División. De hecho, sin contar el choque de la primera vuelta de La Romareda, esta es la primera vez que ambos equipos se ven las caras en la segunda categoría del fútbol español desde la campaña 1977/78, cuando corrían otros tiempos.

Rubi quiere su última bala

El mensaje del catalán, viendo cómo están los ánimos de revueltos, aunque cada vez menos, en Valladolid, puede sonar algo chocante. La afición, que esperaba algo más del equipo, y sobre todo, estar más cerca del ascenso directo, va cogiendo fuerzas de cara al playoff con las buenas actuaciones de las últimas semanas. Para Rubi, este compromiso, será la última bala, ya sí que sí, para pelear la segunda plaza en los dos últimos encuentros. Vencer y esperar acontecimientos, como comentó en su comparecencia ante la prensa: “No hay duda de que nos queda una bala solo, es la de este domingo, ganar y esperar que pase algo, que no pasa nunca porque lo están haciendo muy bien. Estamos a dos partidos de ellos, si estuviéramos a uno estaríamos más animados viendo que hay una esperanza. Estando a dos partidos, restando dos jornadas, habrá que felicitar al que esté segundo y pelear por acabar como estamos ahora, con buenas sensaciones y ganando partidos por llegar o más alto en la clasificación. Pero me quiero guardar una bala, el fútbol es caprichoso y sucede cuando menos te lo esperas”.

Rubi: "A día de hoy solo pienso en ganarle al Zaragoza y ver si podemos recortar distancia"

Precisamente, el preparador blanquivioleta indicó que su equipo, en este tramo final, desde la derrota ante el Girona, ha ido de menos a más y llegará en un buen momento si juega el playoff: una. Desde Girona no perdemos ningún partido, el resto de partidos hemos estado más cerca de ganarlos que empatarlos, tanto el de Las Palmas como el de Sabadell. Creo que la gente es consciente de que el equipo está yendo a más. Espero que el equipo de muestras de que quiere seguir haciéndolo bien para que la gente se anime y nos ayude. Es otra parte del juego y si la tenemos a nuestro lado es mejor. Espero que sea así, es un valor añadido y lo necesitamos. Por lo que me han dicho, la experiencia del equipo cuando ha jugado playoff es que viene mucha gente y con buena predisposición”.

Otro de los temas que abordó el catalán, cuestionado por la prensa por la presión que ha tenido que soportar el Real Valladolid, afirmó que los rivales que se encuentran más arriba se han podido aprovechar de eso: posiblemente hayan sido los dos equipos con menos presión y eso ayuda. Presionar y desgastar no me da la sensación de que lleve a un beneficio, aunque presionar de vez en cuando es normal. Continuamente no creo que lo dé. Ellos no han tenido que superar eso, porque no tenían esa aspiración o porque nosotros tenemos que hacerlo mejor. Ese factor les ha ido muy bien, pienso que vamos a subir igualmente, tenemos que transmitir buenas vibraciones para que el equipo esté confiado en que puede conseguirlo. Por muy mal que lo hagamos, como los partidos están tan igualados, vamos a seguir teniendo opciones. Aunque no estuviéramos contentos con lo que hacemos, el Valladolid va a tener opciones de subir seguro. Cuanto más empujemos todos, más vamos a ayudar”.

Popovic, optimista con su equipo

En su rueda de prensa, el técnico serbio del Zaragoza afirmó que, aunque se medirán ante uno de los equipos punteros de la categoría, confía en una victoria que les ayudaría en su objetivo, aunque no sería definitiva: “Es un conjunto buenísimo. Tienen el lujo de tener jugadores que mantienen o te suben el nivel saliendo desde el banquillo, y eso es para nosotros un desafío grande para ver en el momento en el que estamos. Un triunfo nos vendría muy bien, pero hay que jugar otros partidos también. Mientras haya más partidos y puntos por jugarse, es poco serio pensar en eso, porque el fútbol da muchas vueltas”.

Popovic: "Tenemos razones para ser optimistas ante un desafío como es el Valladolid"

“Nosotros vamos a jugar por tres puntos fundamentales, así que no vamos a pensar en nada más. Solo existe este partido, de las semanas que vienen ya hablaremos después. Creo que hemos demostrado muchas veces que somos capaces de ofrecer buenos partidos y resultados. Necesitamos una emoción bien colocada que nos lleve a estar mejor, para sacar un buen resultado contra un rival que, para mí, junto al Betis tiene la mejor plantilla”, reiteró, sabedor de que no le quedan muchas opciones de fallar a su Zaragoza y todo punto será vital para esa sexta plaza. Toda su atención está, tras la dura derrota ante el Mirandés, en este encuentro para poder arreglar y olvidar ese pinchazo.

Convocatorias

Real Valladolid: Varas, Raúl, Chica, Samuel, Rueda, Chus Herrero, Peña, Sastre, Timor, André Leao, Hernán Pérez, Jeffren, Mojica, Óscar, Óscar Díaz, Pereira, Roger y De Melo.

Real Zaragoza: Bono, Whalley, Mario, Rubén, Basha, Eldin, Borja, Willian José, Pedro, Fernández, Dorca, Natxo Insa, Tato, Ruiz de Galarreta, Javi Álamo, Rico, Tierno y Vallejo.

Posibles alineaciones