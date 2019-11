Rubén Castro: "Este equipo y esta afición no se merecen estar en Segunda División"

Tras el colofón de conseguir el objetivo en el Estadio Benito Villamarín, el goleador canario Rubén Castro y el malagueño Portillo fueron los que pasaron por zona mixta para atender a los medios de comunicación, en la que sería seguramente, la zona mixta más ansiada de la temporada. Ambos muy satisfechos con sus compañeros y el beticismo, abandonaron Heliópolis con la cabeza muy alta y llenos de alegría.

Los de Pepe Mel, ya son equipo de la Liga BBVA, algo que dejó muy claro todos los béticos que asistieron al Benito Villamarin en la tarde del domingo. Fueron casi 49.000 espectadores, que no dejaron de alentar y animar a los suyos en el encuentro decisivo ante el Alcorcón, que abandonaron los aledaños del estadio verdiblanco con gestos de agradecimiento desde el autobús del conjunto madrileño.

Rubén Castro atendió a los medios, con una actuación muy abierta y comprensible, dijo lo siguiente bastante satisfecho y eufórico.

Resumió así la campaña 2014/2015, que no pudo tener mejor final: “La verdad que ha sido un año duro, largo, complicado…pero al final entre todos, tanto la afición como el equipo lo hemos dado todo y lo hemos conseguido".

Con respecto a su actuación con la entidad verdiblanca, referente de gol en Heliópolis una vez más, el canario declaró lo siguiente: “Personalmente si es verdad que estoy muy bien, batí el récord que tenia de los 27 goles del primer año que llegue al Betis y muy contento sobre todo por la ayuda de mis compañeros que me han puesto todo mucho más fácil y a seguir sumando".

Equipo y afición, ingredientes básicos para firmar este ansiado y rápido ascenso: “Este año era obligación conseguir el ascenso, y yo creo que esta afición y este equipo no merecen estar en segunda y todos nos metimos en la cabeza que teníamos que subir. A principios no fue todo bien como queríamos pero bueno, el equipo supo reaccionar y hemos hecho una segunda vuelta increíble y al final lo hemos conseguido".

Mel, Molina y Castro, vuelven a sellar historia con el Real Betis: “El mérito es de todos, cada uno hacemos nuestra parte lo mejor posible y bueno, si es verdad que tanto Molina como yo esta segunda vuelta hemos hecho bastante goles. Lo importante es el grupo que entre todos lo hemos conseguido y ha sido un gran día".

Sobre el primer gol que puso al Real Betis con los dos pies en la Liga BBVA: “Se me plantea eso, tirársela por arriba aunque el portero estaba muy cerca, pero se me vino a la cabeza eso. Con el Lugo pasó todo lo contrario, fue más o menos la misma situación y decidí hacerlo diferente, hoy decidí tirársela por arriba y al final salió perfecto".

Al final del encuentro, la afición verdiblanca pidió que el canario hablase en público en el centro del campo, pero el atacante bético decidió no hacerlo: “Eso no es lo mío, tenían que hablar los capitanes y bueno, si la afición se ha molestado por algo pues pedirle perdón porque yo no suelo hablar así públicamente y yo creo que esa ocasión era para los capitanes".

En lo personal, con respecto a sus compañeros y la afición bética, el jugador declaró lo siguiente: "Me siento orgulloso de tener estos compañeros y esta afición que desde el primer día que llegue me han acogido con los brazos abiertos, me han dado mucho cariño. En los momentos malos tanto la afición como el vestuario me han apoyado y bueno, hoy era de agradecer todo eso que han hecho por mí".

De cara el futuro y haciendo un balance personal, Rubén Castro concluía lo siguiente: "Lo próximo es seguir haciendo goles y seguir jugando partidos, la verdad es que no puedo pedir más. Este año ha salido todo perfecto: me puse esa meta de ayudar al equipo para conseguir el ascenso y lo hemos conseguido, superar esa marca de los 27 y lo he conseguido, y el pichichi creo que lo tengo a la mano. La verdad es que ha sido un gran año, y esto tanto para mí como para mis compañeros ha sido muy bonito".

Por último, para concluir su paso por zona mixta, el canario concluyó lo siguiente sobre su futuro como verdiblanco: Esperemos que sí, todavía el cuerpo aguanta y yo me siento bien. Este año gracias a dios no me he lesionado, no me he perdido ningún partido y ningún entrenamiento, he sido el jugador de campo que más ha jugado y voy a seguir los años que pueda.

Otro de los jugadores que atendió a los medios fue el malagueño Portillo, que tras llegar en la segunda vuelta, se mostraba enormemente sorprendido y orgulloso de la temporada en el club sevillano.

Resumió así lo que hasta ahora ha sido su etapa con la elástica verdiblanca: “La palabra es gloria, llevábamos mucho tiempo para poder conseguirlo, muchas victorias. Parecía que nunca llegaba, que la distancia quizás no se agrandaba tanto como para hacerlo matemático y el colofón al fin ha sido hoy, en nuestra casa y en nuestro estadio, ha sido inmejorable".

No pudo ayudar de primera y ha dejado claro que vino a ayudar: “Quizás yo llegue en un momento en el que las cosas estaban mejor, y sí que es cierto que los compañeros lo han pasado mal en la primera vuelta, pero bueno en el futbol a veces las cosas no salen. La segunda vuelta ha sido memorable, y agradecerle todo a los compañeros, al cuerpo técnico y a la afición".

A pesar de su corta etapa hasta el momento como verdiblanco, la afición se ha mostrado bastante satisfecha con el malagueño, coreando su nombre en ocasiones y con múltiples ovaciones: “Solo tengo palabras de agradecimiento para esta afición, para un futbolista creo que es lo máximo tener el reconocimiento de una afición, y bueno aquí creo que lo tengo y que están conmigo muy contentos. Yo tengo que dedicarme a trabajar y a mejorar cada día".