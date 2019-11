Bruno: "He aportado mi granito de arena para que el Club haya cumplido el objetivo"

Tras gozar de tres días de descanso después del merecido ascenso, la plantilla volvía a los entrenamientos para preparar el duelo ante el CD Tenerife.

Al término de las sesión, precisamente el exjugador del conjunto insular, Bruno González analizaba el envite y las sensaciones personales acerca de su retorno a la que fue y siempre será su casa.

Preguntado por un balance induvidual de la temporada, el de Las Galletas deslizaba: "Siempre que se cumple el objetivo colectivo es mas fácil hacer la valoración pero intentando ser objetivo, no empecé bien y por suerte he sabido revertir la situación y he aportado mi granito de arena para que el Club haya cumplido el objetivo".

"Yo voy a defender a mi equipo"

Acerca de las felicitaciones que ha recibido y su vuelta al archipiélago canario, comentaba: "El otro día me mandaron mensajes de felicitación ya que coincidía que cumplía años con el ascenso, y fue bonito. Esta semana, me han mandado mensajes con la guasa de que estemos tranquilos, que le diga a los de arriba que aflojen y esas cosas. Allí salí muy bien, dejé muchos amigos y les deseo lo mejor".

Sobre el mismo hilo, añadía: "Vuelvo como campeón de Segunda y conseguido el ascenso, sobre todo por eso es especial. Volver y ver a mi familia y estar en el estadio donde tantas cosas bonitas conseguí y donde me fijaba de pequeño y por suerte vamos con los deberes hechos".

"Vuelvo como campeón de Segunda"

Asegura que no le preocupa cómo lo reciban en el Heliodoro Rodríguez López: "Ellos se están jugado la vida y no estarán pendientes de aplaudir. Que se expresen como quieran, la afición es soberana, yo voy a defender a mi equipo, eso lo entenderán. Después, con la gente de mi tierra y con mis amigos, iremos a tomar algo pero en el campo no podemos aflojar".

Es el segundo ascenso que consigue el defensor, por lo que ve similitudes entre ambos: "Un ascenso es complicado, ya me tocó ascender con el Tenerife, de Segunda B a Segunda, y éramos el rival a batir y empezamos mal también. Fue algo similar pero no hay comparación porque este Club es muy diferente. Por suerte, más que definirlo con un día, que ni disfrutas de la fiesta por la tensión, es más el día a día donde disfrutas al venir a trabajar. Ahora toca disfrutarlo porque has hecho el trabajo bien".

"No creo en objetivos a largo plazo"

Su intención sigue siendo pelear un puesto. Tendrá que hacerlo en Primera División: "Yo siempre soy ambicioso y voy a pelear por hacerme un sitio. No me marco objetivos sino que me marco jugar con el Betis en Primera. Ahora hay que estar tranquilo, descansar y el año que viene a entrenar con toda la ilusión del mundo porque aún no he podido disfrutar de la Primera división".

Por otra parte, no quiere oír hablar de los objetivos a largo plazo: "No creo en objetivos a largo plazo, lo siento, y más con la experiencia que tienen aquí no deberían estar hablando a largo plazo sino de domingo a domingo y ya está. Solo hay que hablar de domingo a domingo porque somos un recién ascendido, con un masa social más grande que el resto, pero un recién ascendido y tienes que llegar a campamento base y todo lo que venga, bienvenido sea. Tenemos que hacer lo que hemos hecho este año: ganar cada domingo".

Por último, destacaba la reacción del equipo tras la llegada de Mel: "Todos dimos un punto más. Hablamos de que no estábamos dando el nivel y creo que nos dimos cuenta de que solo con la camiseta no íbamos a ganar. La gente lo entendió bien y ha ido todo sobre rueda".