Carlos Carmona: "Da igual quién juegue este domingo; somos una piña"

El centrocampista rojiblanco se ha mostrado ilusionado y con fuerzas de cara a afrontar estos dos últimos partidos ligueros pero sin olvidar que sería una pena no conseguirlo directamente pero que les sobran fuerzas para el asalto a un posible playoff. Con su posible vuelta a la titularidad tras varios partidos en el banquillo, Abelardo puede volver a formar con la pareja Jony - Carmona para ocupar las bandas del ataque rojiblanco.

El ex del Mallorca confía en sus ex compañeros, alegando que "aunque el Mallorca esté salvado hay que creer en su profesionalidad", ya que pese no haber hablado con nadie del Mallorca, confía plenamente en ellos y en que les puedan echar una mano. No olvida que lo más importante es el partido frente al Sabadell, ya que sin una victoria rojiblanca, cualquier tropiezo del Girona no serviría de mucho, aunque reconoce entre risas que "es inevitable que no tengamos un ojo en Mallorca", añadiendo que "ojalá gane o cuando menos empate” para los intereses asturianos. Cree que al no jugarse nada el conjunto balear "quizás les venga bien jugar sin presión” para salir más tranquilos al partido y demostrar su valía.

"Tenemos que estar mentalizados para todo, pero ahora toca el Sabadell"

Con aires de final trata el partido de este domingo, a falta de solamente dos jornadas y con todas las opciones aun en juego, el centrocampista centra sus declaraciones en ganar al Sabadell antes que nada. Centrándose en la victoria y con la mente puesta en un posible tropiezo catalán, Carmona quiere primero ganar y si es posible "con el marcador más amplio posible" de cara al golaverage con el Girona. Con conocimiento de causa -tras perder en Alcorcón el Sporting tiró parte de sus opciones de ascenso directo- el balear insiste en que "en una semana cambia todo y no se puede pensar más allá" y confía en apurar estos partidos para evitar el playoff

Sin dar por perdida aun la segunda plaza, Carlos reconoce que el Sporting en caso de no lograr de primeras el ascenso directo, “sería una pena” pero anuncia que están suficientemente preparados para afrontar el playoff con garantías en caso de tener que jugarlo. Añade que de primeras "solo debemos pensar en el Sabadell para saber las opciones finales", y pensando en quedar terceros como mal menor. Pensar más allá podría ser un error, no es momento para ello con un partido tan importante como el de este domingo en El Molinón.

"Tenemos fuerzas para todo, pero semana a semana"

En el aspecto personal, ante su poca participación en los últimos partidos, el balear se muestra contento con su participación, entiende las rotaciones del mister en esa zona del campo y se muestra ilusionado porque "he jugado prácticamente todo, y no me puedo quejar", y con el objetivo del ascenso en mente juegue quien juegue, porque "da igual quien juegue, este equipo es una piña". En relación a su rodilla, los problemas parece que ya han desaparecido y comenta que "ha sido una temporada dura en ese aspecto", se muestra con fuerzas de cara a esos dos últimos partidos y espera dar una alegría a la afición que "se lo merece y se está volcando mucho".

No renuncia a nada mientras las matemáticas den opciones a los rojiblancos. Partido a partido y a la espera del tropiezo en forma de empate o derrota del Girona, Carmona valora que pase lo que pase "tenemos que estar orgullosos del equipo" y se muestra contento con el buen hacer del equipo