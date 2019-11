A contrarreloj con sólo nueve contratados

Un año más el final de Liga del Dépor viene acompañado de lo que se presenta como una pretemporada cargada de llegadas y salidas. Y es que tras lograr la ansiada permanencia únicamente nueve jugadores, un tercio de la plantilla, seguirán a las órdenes de Víctor. La dirección deportiva tendrá una nueva reválida tras un verano previo en el que se sembraron muchas dudas con casos como los de Zuculini, Bojan o las llegadas de última hora. Una oportunidad para armar al nuevo Dépor y evitar así la llegada de sextas o séptimas opciones.

Portería a prueba de cheques

En la meta ambos cancerberos cuentan con contrato vigente hasta 2016. ‘Poroto’ Lux, uno de los líderes del vestuario viene de cumplir una temporada discreta, en la que se vio relegado al banco tras la eclosión de Fabricio. Se espera que el argentino permanezca en la plantilla, aunque sea como una clara segunda opción.

El canario Fabricio contará a buen seguro con ofertas a raíz de su gran actuación en la meta deportivista. Con contrato en vigor un año más, el club dará prioridad a su renovación, aunque con un único año restante no se puede descartar su venta.

Zaga sin recambios

En defensa únicamente permanece una línea de cuatro, compuesta por Laure, Lopo, Insua y Luisinho. El lateral madrileño permanecerá en el club tras su buen rendimiento en el último tramo de la temporada. El central de Arzúa y Luisinho seguirán vistiendo de blanquiazul salvo sorpresa mayúscula, ambos con contrato hasta 2018. El que podría despedirse antes de tiempo es Albert Lopo. El catalán, que ya se planteó esta opción en el mercado invernal, no descarta rescindir el año que le resta en el club coruñés.

Como viene siendo habitual al rematar el campeonato liguero, el futuro de Manuel Pablo es incierto. Tras su inclusión en los últimos onces de Víctor y la inoportuna lesión en el encuentro ante el Levante, el capitán parece decidido a irse con mejor sabor de boca del que acumuló en su paladar tras abandonar Riazor a los 9 minutos. Pretende continuar siempre y cuando cuente con opciones de participar como uno más.

Será otro cuarteto defensivo el que abandone la entidad, volviendo cada uno de sus componentes a su club de orígen. Juanfran llegará al Watford, Sidnei viajará a Benfica, Borja López a Mónaco y Canella retornará al Sporting, contra el que podría jugar el Deportivo si los gijoneses logran ascender. En el caso de los dos primeros se hará lo posible por prorrogar su estancia en tierras gallegas a través de dos nuevas cesiones -interesa especialmente la vuelta de Sidnei-, mientras que los asturianos no parecen ser una opción de futuro tras su presencia testimonial en el equipo.

Mediocampo asegurado

El pivote es la posición mejor armada de cara a la próxima campaña. Con dos hombres por puesto podría quedar descartada una nueva incorporación. La permanencia trajo consigo la renovación automática del contrato de Celso Borges hasta 2018. El mismo periodo une a Medunjanin con el Deportivo. El bosnio dispondrá de una nueva ocasión para convencer a la grada coruñesa en la 2015-2016. Además, Álex Bergantiños seguirá siendo el dueño del ‘4’ al menos una temporada más y la renovación de Juan Domínguez por tres años más está confirmada a falta de firma.

Mientras dispuso de minutos José Rodríguez parecía encantado con la opción de recalar de nuevo en el Deportivo la campaña próxima. Sin embargo la nula participación del mediocentro del Castilla en el último tercio de Liga parece haber hecho cambiar de opinión al valenciano, que podría ser vendido por el club blanco. Otro que parece que abandonará la nave blanquiazul es Cezary Wilk. El polaco convenció a la afición a lo largo de las dos campañas que permaneció en A Coruña, pero no hizo lo mismo con los técnicos. La grave lesión que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante los últimos meses de competición acabó con las opciones de renovación del pivote.

Despedidas a ritmo de fado

En la mediapunta ninguno de los jugadores de la actual plantilla permanecerá en el Deportivo. Una línea con marcado acento portugués de la que el club intentará repescar a Hélder Costa, Cavaleiro y Salomao. Los dos primeros, del Benfica, podrían volver a través de una nueva cesión, siempre y cuando los lisboetas no reciban una oferta de traspaso. El que no llegará cedido es Salomao. El héroe de última hora ha agotado el cupo de cesiones (cuatro) a un mismo club, pero no se descarta una rescisión de contrato con el Sporting de Lisboa. Otro de los integrantes de la tres cuartos coruñesa, también residente en el país luso es Fariña. Tras una campaña con altibajos el argentino estaría dispuesto a volver, aunque no parece del agrado de Víctor. El que a buen seguro no volverá es Isaac Cuenca. El catalán no ha recibido una oferta de renovación por parte de la directiva y continuará su carrera lejos de Riazor.

Mención aparte merece Lucas Pérez. Con una cláusula de dos millones y medio de euros, el Deportivo tendrá que negociar con el PAOK para tratar de rebajar el precio de salida del de Monelos. El buen papel del coruñés parece haber gustado a otros equipos de la Liga, que tratarán de interponerse en la idílica relación Lucas-Dépor. Todo apunta a que se convertirá en uno de los culebrones del verano.

Delantera de "hasta luegos"

Los tres nueves de la plantilla finalizan contrato en Junio. Con la delantera coja no se descarta que cualquiera de ellos pueda firmar un nuevo contrato para permanecer en la entidad. A día de hoy Oriol Riera ha comunicado al club su intención de regresar a A Coruña tras, probablemente, anular el acuerdo que le une al recién descendido Wigan. El Granada de Pina podría interponerse.

Toché, comprometido con el club, podría ser una opción si las incorporaciones no se producen al ritmo que Víctor desea. El punta murciano no ha logrado hacerse con un puesto en el once a lo largo de la temporada pero su experiencia podría ser útil dentro del vestuario. El tercero de los puntas, Hélder Postiga, no continuará salvo sorpresa tras una campaña marcada por las lesiones y la falta de puntería.

Las segundas oportunidades

Con el verano vuelven el calor, los mosquitos, las marcas de moreno y los cedidos. Cinco son los futbolistas que contarán con la oportunidad de convencer a Víctor de cara a formar parte de la primera plantilla el próximo curso. Seoane y Luis Fernández, los más experimentados, retornarán a Abegondo tras dejar al Lugo salvado. El puesto del primero dependerá de los refuerzos en el lateral, en el que únicamente Laure parece fijo. El delantero por su parte podría quedarse en el plantel coruñés ante la falta de puntas.

En pareja llegarán también Teles y Lemos, a los que espera un camino de vuelta todavía más corto. Ambos con una participación irregular con el Compostela, que finalizó la temporada en el sexto puesto del Grupo I de la Segunda División B. El portugués contará con numerosa competencia en su puesto, mientras que Álvaro Lemos, falto de ritmo, tendrá que ganarse la confianza del nuevo técnico deportivista, que ocupaba su misma demarcación sobre el césped. El Deportivo todavía no ha hecho efectiva su cláusula de renovación.

La cara nueva llegará de Santander, donde Saúl trata de mantener a su Racing en la Liga Adelante. El joven lateral izquierdo fue fichado a finales del pasado año como promesa de futuro, y podría suplir las bajas de Luisinho o bien salir cedido para seguir formándose.

Los que no parece que vayan a volver a corto plazo son Juan Carlos y Bicho. Juan Carlos vive en Tenerife su segunda experiencia lejos de A Coruña, y ha sabido ganarse un puesto a pesar de no haber disputado ningún partido completo. Hacer efectiva la opción preferente para su vuelta dependerá del club. Mientras, y en la misma categoría, Javier Fernández “Bicho” ha pasado a un discreto segundo plano en la plantilla del filial blaugrana. De titular al banquillo y de allí a no ir como convocado, el zurdo se ha acostumbrado a ver los encuentros desde la grada. La que viene será su segunda y última temporada como cedido, a menos que el Barcelona decida hacerse con sus servicios, algo que hasta el momento parece poco probable teniendo en cuenta que sólo ha disputado cinco partidos como titular y que el Barcelona B ha confirmado su descenso a Segunda División B.