Tenerife - Real Betis: el último viaje en Segunda División

Por un final feliz. El Real Betis visita este domingo Tenerife, una isla que sueña con la permanencia. Lo hará como invitado a la fiesta local por la permanencia, pues los de Pepe Mel ya vivieron la suya hace una semana ante el Alcorcón en casa. Fue la del ascenso, otro rollo. Sin nada en juego, sabiendo que será de Primera División y, además, como campeón, el conjunto andaluz tratará de competir y ser lo más profesional posible. Por respeto a su afición, a su escudo, a la historia, a la competición y a los rivales del cuadro tinerfeño, que también se están jugando las 'habichuelas'. Por lo tanto, el equipo bético espera que el viaje a las Islas Canarias sea el último de su historia en la Liga Adelante. Eso querrá decir que no habrá que lamentar más descensos. El último viaje en Segunda División.

El 'Tete' quiere salvarse

El Tenerife está casi salvado. Esa es la realidad a falta de dos semanas para que concluya la competición. Puede hacerlo este domingo, ganando, empatando o, incluso, perdiendo. Lógicamente, lo deseado es derrotar al Real Betis para no mirar en exceso el resto de resultados. La pasada derrota ante el Sporting Gijón (2-0), fue previsible. Era lo normal. López, justo antes del descanso, y Carlos Castro, ya en el segundo acto, hicieron los tantos asturianos. Llega otro 'gallito', que ya no tiene la mente en esta competición, por mucho que digan por ahí. Por lo tanto, la oportunidad es idónea para el cuadro que dirige Raúl Agné. En casa, ante un equipo que no se juega nada y con un ambiente espectacular que habrá en las gradas. No se puede fallar.

44 puntos posee el cuadro chicharrero, que está con tres por encima del descenso. Pero no, no se deberá fiar un pelo. Básicamente, porque Osasuna y Racing Santander, sus dos principales perseguidores, tienen duelos asequibles en esta Jornada 41. El cuadro rojillo recibe al Recreativo Huelva y el equipo cántabro hace lo propio con la Ponferradina. Por lo tanto, lo normal, es que acaben venciendo. Una temporada muy irregular, con muchos altibajos, más bajos que altos. Y es que el Tenerife, en los últimos 10 partidos, solo ha logrado ganar uno. Fue en Sabadell, por 1-3. Con lo cual, el balance es claro y contundente: un triunfo, cinco empates y cuatro derrotas. No va más. En lo general, cabe decir que es el segundo conjunto con menos gol de la categoría, con permiso del Decano. 36 tantos a favor por 45 en contra (-9). Los números hablan por sí solos.

No estarán en los locales Ricardo León y Guarrotxena, que andan lesionados. Eso sí, el técnico del 'Tete' recupera al capitán Suso Santana para la cita tan importante de este domingo, pues no pudo estar en Gijón por acumulación de cartulinas. Lo propio harían, de ver una tarjeta amarilla ante el Real Betis, Hugo Álvarez, Vitolo, Cristo Martín, Aridane y Diego Ifrán. Jugadores fundamentales que se perderían la cita ante el Numancia de la Jornada 42. Más vale que se anden con cuidado.

Que siga la fiesta

Que el ritmo no pare, como cantaría Patricia Manterola. El Real Betis va a Tenerife por respeto. Pero también va para ganar, para intentar acercarse a una cifra redonda, como son los 90 puntos. Y, sobre todo, porque la exigencia que tanto se reclama comienza en este tipo de partidos. La goleada ante el Alcorcón por 3-0, con la que se certificó el regreso a Primera División, sirvió para aclarar un par de cosas. La primera es evidente y la segunda es que el cuadro de Pepe Mel va a ser líder de la Liga Adelante esta temporada, pase lo que pase en los dos últimos envites. El pasado domingo, la fiesta tuvo como anfitriones principales a esos dos chicos de la foto: Rubén Castro y Jorge Molina. El '24' hizo un doblete, con el segundo tanto de penalti. Y el '19' cerró la cuenta. Qué dos. Esa pareja, más Adán y Dani Ceballos, de lo más destacado esta campaña en Heliópolis.

Hasta 84 puntos ha tenido que hacer el equipo verdiblanco para que el ascenso sea matemático. Había nivel este año, vaya si lo había. Porque Girona y Sporting Gijón han querido dar guerra hasta el final. El equipo más goleador visita al que menos goles marca. Así de claro. 73 tantos ha metido el Real Betis en la Liga Adelante, muchos para subir. En contra, se ha mejorado desde la marcha de Julio Velázquez. Esa sangría se cortó de raíz, dejando a estas alturas la cifra de 35 chicharros en contra (+38). Son, precisamente, el cuadro catalán y el asturiano los que han encajado menos. En los últimos 15 encuentros disputados en Liga Adelante: 12 victorias, dos empates y una derrota. Un equipo que no pierde desde la masacre que hizo el Leganés en Heliópolis, venciendo por 1-3 en marzo. Lo curioso está en que no cae lejos de Sevilla desde que lo hiciera en Pamplona, donde se vio remontado ante Osasuna (3-2), cuando ganaba al descanso. Hablamos de principios de noviembre de 2014. Sí, como lo leen. Claro, es que el local jugaba fuera cuando era el visitante. Como para no subir...

Pepe Mel, que regresa a la que fue su casa, no podrá contar en Tenerife con Matilla, lesionado de larga duración. Tampoco estarán Jordi Figueras ni Dani Ceballos, por distintos motivos. El central catalán vio ante el Alcorcón la quinta tarjeta amarilla, con lo que se perderá el choque de este domingo. Lo del canterano se debe a algo positivo, pues jugó el viernes con la Selección Española Sub-19 en Georgia. Un premio más que merecido.

El Estadio Heliodoro Rodríguez López, hasta la bandera

Como ya ocurriera el pasado domingo en el Estadio Benito Villamarín, en este caso será en Tenerife donde se logre el lleno. Lógicamente, son dos llenos distintos, pero puede valer el ejemplo. Sí, a tope estará el Estadio Heliodoro Rodríguez López para recibir al Real Betis. O, más bien, para apoyar a los suyos. Hasta 22.000 espectadores caben en el feudo tinerfeño, que podría superar la mejor cifra hasta ahora de la temporada. Fue ante Las Palmas, en el derbi canario, donde se dieron cita 17.064 aficionados chicharreros. Todo por lograr el objetivo de principios de campaña: la permanencia. Con una hinchada así, desde luego, es mucho más fácil.

Precios muy económicos, entre los 3€ y los 10€ ronda la venta de entradas para este choque. Siendo abonado del Tenerife, cada socio podría retirar hasta dos localidades entre 3€ y 5€ para sus acompañantes. Para el público en general, los precios oscilaban entre los 5€, la entrada más barata, y los 10€, la entrada más cara. Por lo tanto, quien no acuda este domingo, es porque no quiere.

Posibles alineaciones