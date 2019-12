Deportivo Alavés - Real Valladolid: rodaje antes de la montaña

En días en los que el Giro de Italia copa las portadas e informativos deportivos, con el permiso claro de la Copa del Rey, conviene asemejar al Real Valladolid con un ciclista que se dirige a la meta. Pedalada a pedalada, jornada a jornada, el conjunto albivioleta ha ido avanzando kilómetros en esta Segunda División. Sin embargo, tiene rivales que se han escapado, y aventajan en demasiados minutos, o puntos en este caso, para poder alcanzarles. Por ello, para ser el tercero que llegue al final, con el premio del ascenso que conlleva, ha de pelearse con una serie de equipos en ese temido playoff, aunque también amado, según se piense. La promoción será un puerto de categoría especial, pero antes llega un terreno de transición, el que acerca a los cuatro contendientes a la falda de la montaña.

Este terreno, regresando ya a a jerga futbolística, son los dos encuentros que le restan a los de Rubi antes de encarar la primer eliminatoria de la promoción de ascenso. Dos partidos que, en un alto porcentaje, serán intrascendentes. Pues existe, aunque sea con muy pocas posibilidades, la opción de que cambien algo en el devenir de este Real Valladolid. Esto se explica con la diferencia de puntos que tiene Las Palmas, tres de ventaja, respecto a los albivioletas. Cuatro si se le suma el golaveraje. Faltando seis por disputarse, muy mal se le tienen que dar las cosas a los de Paco Herrera para no sumar, al menos, dos y quedarse con la cuarta plaza, en detrimento del Real Valladolid, que sería quinto. Esto, sin cambiar el emparejamiento, tan solo le da el factor campo a los canarios y la opción de que, en caso de empate tras la prórroga, clasifiquen sin necesidad de acudir a la tanda de penaltis.

Así pues, se podría calificar este compromiso en tierras vitorianas como una transición necesaria, en la que podría haber sorpresas, pero que si todo va según lo previsto servirá para dar rodaje al equipo, recuperar buenas sensaciones y mejores prestaciones tanto en ataque, como en defensa. Especial atención a esto último, pues el conjunto blanquivioleta ha dado demasiadas facilidades en sus encuentros más recientes, por lo que es un detalle a mejorar, por la cercanía del playoff. Ya lo comentaron varios jugadores durante la semana, el Real Valladolid debe llegar en las mejores condiciones, físicas y anímicas, para encarar una promoción que ha dado alegrías y tristezas en el pasado. Y para ello, lo mejor es vencer y convencer.

No lo tendrán sencillo los de Rubi, pues se enfrentan a un equipo que, aunque tampoco tiene nada en juego, pues tiene siete puntos menos que el Real Zaragoza, querrá terminar el curso de la mejor forma posible en su estadio, donde tan solo ha perdido en cinco ocasiones esta campaña. Los de Alberto, viejo conocido del José Zorrilla, han completado un curso de magnífico rendimiento, sin mayores problemas para mantener la categoría y asomando la cabeza algunas jornadas en los puestos altos de la tabla. Por esta razón, y por el querer agradar a su propia afición, a buen seguro que se verá una bonita pelea sobre el tapete de Mendizorroza, en un duelo con aroma a Primera División.

Convencidos antes de lo importante

En su rueda de prensa previa al partido, Rubi dejó claro que tanto jugadores, como cuerpo técnico, no dudan de que es posible conseguir el ascenso por la vía de la promoción, aunque antes habrá que disputar estos dos últimos choques, que de ser positivos influirán positivamente al equipo: “Va a influir, si no son buenos, cero, lo tenemos muy claro. Lo que no es permisible es que no se afronten con la mentalidad de ganarlos y jugar lo mejor posible, si se hace así y no se gana, no influirá nada. Si se sacan adelante, un poco sí pueden ayudar. Si la gente que viene jugando poco menos, le salen buenos partidos, sube el nivel del equipo. Veo mucho que ganar y poco que perder”.

Rubi: "No es que vayamos a jugar todo directo, es darle la tranquilidad al jugador que inicia desde atrás"

En un aspecto más técnico, el catalán explicó que, tras las malas experiencias en determinados encuentros, sus jugadores y, en especial la línea defensiva, tratarán de complicarse menos la vida a la hora de sacar el cuero jugado y buscarán balones en largo, aunque sin abusar de ellos y sin perder la idea de toque: “Hemos sido un equipo que abusa de sacar el balón jugado desde atrás, vamos a seguir intentándolo, pero hay que quitarle responsabilidad al jugador que no lo vea claro y pueda jugar con menos complicaciones, eso hay que entrenarlo. No es que vayamos a jugar todo directo, es darle la tranquilidad al jugador que inicia desde atrás que si no ve claro el pase, que pueda dar un balón en largo, que lo tenga trabajado. Preferimos eso a perder el balón y nos monten un contraataque. No estoy diciendo que vayamos a jugar al pelotazo, solo que si hay un jugador que no lo ve claro, que tengamos trabajada una alternativa. El último partido, terminamos con sensaciones defensivas malas. Es muy importante recuperarlas, independientemente que ofensivas también, no podemos entrar en un playoff con malas sensaciones defensivas, me quiero centrar en eso y que el equipo llegue con máxima confianza”.

“Aspiro a ganar el partido del domingo, pero creo que la posición en la que vamos a quedar va a ser quintos. Si ganamos al Alavés obligamos a Las Palmas a ganar uno de los dos, pero la realidad me dice que está difícil. Golaveraje perdido y un rival de Las Palmas que no se juega nada, complicado”, comentó ante la prensa, partiendo de la idea de ganar y esperar acontecimientos, pero sabiendo que la tarea de la cuarta plaza es francamente complicada.

Terminar lo mejor posible

A diferencia del Real Valladolid, el Deportivo Alavés encara estos dos encuentros como su final de temporada. No tendrá nada más después de ellos, y sin jugarse nada, es complicado encararlos con la misma mentalidad competitiva que hace unas semanas. Sin embargo, Alberto recalcó que necesitan dar una buena imagen para olvidar los últimos tropiezos: “Queremos que el equipo termine de la mejor manera ante la afición y ante un muy buen equipo como el Valladolid. Tenemos que dar una buena imagen en el último día en casa. No hay excusas para no competir e intentar que sea un buen partido, me importa que el equipo termine dejando una buena imagen ante un buen equipo. Tengo mucho respeto por la gente que viene al campo y paga su entrada”.

Alberto: "No hay excusas para no competir e intentar que sea un buen partido"

“El equipo ha ganado tranquilidad, no es comparable con el año pasado. En ese sentido, es bueno para el Alavés. El hecho de poder conseguir un objetivo potente, que hubiera sido la sexta plaza, ha estado hasta el último día. Siempre te quedas con la última imagen, los chicos han trabajado mucho y no queremos que quede una imagen de dudas por el último día. Espero que la gente esté enganchada para estos dos últimos días y quiera competir”, declaró el exjugador albivioleta, demostrando su convicción en jugar bien, aunque no se pueda vencer, y finalizar la campaña con un buen sabor de boca.

El esperado regreso de Alfaro

Novedades, como era de esperar, en la convocatoria de Rubi. A las bajas obligatorias de Valiente (lesión) y Sastre (sanción); se unen Óscar, Hernán Pérez, que disputará la promoción al no ir convocado con Paraguay, y Peña, tres fijos en el esquema del catalán que se quedan en Valladolid para descansar una semana y recuperar fuerzas. En su lugar, entra Alejandro Alfaro, que después de mucho tiempo regresa a una convocatoria y podría tener minutos, una vez que recibió el alta médica y estuvo un par de semanas trabajando con el resto de sus compañeros. Como complemento del Promesas viaja Brian, único lateral izquierdo convocado que también podría salir desde el inicio, si su técnico no se decanta por Mojica en su lugar. El once, sin dudas, tendrá rotaciones.

Convocatoria del Real Valladolid: Javi Varas, Raúl Fernández, Chica, Mojica, Brian, Samuel, Chus Herrero, Jesús Rueda, Timor, Leao, Álvaro Rubio, Jeffren, Óscar Díaz, Omar, Alfaro, Jonathan Pereira, Túlio de Melo y Roger

Por su parte, Alberto no podrá contar con Jarosik, por sanción; ni con los lesionados Toti, Raúl García y Ion Vélez, piezas habituales en sus esquemas, por lo que deberá confeccionar un once con los jugadores que le restan en nómina en la primera plantilla.

Convocatoria del Deportivo Alavés: sin confirmar.

Posibles alienaciones