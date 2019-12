Las rotaciones, o ausencia de ellas, de Ancelotti

Ancelotti es un técnico que se adapta a lo que tiene. En el Madrid, el italiano, se ha encontrado con una plantilla con jugadores ofensivos y con gran capacidad asociativa, por lo que se ha adaptado a ellos a la hora de crear su modelo y sistema de juego. Sin embargo, la confianza de Carletto en la plantilla ha sido limitada. Ancelotti se conformó con lo que tenía y prácticamente solo usó a sus hombres de confianza. Un grueso de 13-14 jugadores de campo son los que han disputado las competiciones en las que los blancos han estado inmersos durante la temporada que acaba de concluir. De esos 13-14 jugadores, solo 12 han superado los 3000 minutos, quedando el decimotercer jugador a más de 1200 minutos de ese jugador números 12. El once tipo más el tercer central son los jugadores que más han participado a lo largo de la temporada, pero todo ha estado condicionado por las lesiones. Ese tercer central (Varane) ha sumado muchos minutos porque entre Pepe y Ramos (los centrales titulares) se han perdido más de 2-3 meses de competición. Las lesiones también han influenciado en el centro del campo. Isco (suplente) ha sido unos de los jugadores que más minutos ha disputado por las lesiones de James y sobre todo Modric, quien se ha quedado en apenas 2000 minutos tras perderse unos seis meses de competición. Donde no ha habido apenas lesiones y tampoco rotaciones es en la delantera. Ronaldo y Bale han superado los 4200 minutos y Benzema se ha quedado cerca ya que ha estado lesionado unos dos meses. Esto ha hecho que Chicharito, en un gran sprint final de minutos ha sobrepasado la barrera de los mil minutos (1370), pero no que Jesé los haya sumado rotando a Bale o Ronaldo, pues menos que el canario (660 minutos) solo ha jugado Lucas Silva.

Rotaciones en defensa

Varane y Arbeloa han rotado a los centrales y Carvajal

Ancelotti es un técnico que sin ser un gran amante de las rotaciones sí que suele dar descanso a algunos jugadores, sobre todo cuando el suplente de ese titular cuenta con su confianza. De esta manera, el año pasado, muchos suplentes jugaron una gran cantidad de minutos y partidos, como son los casos de Arbeloa, Isco, Coentrao, Varane o Jesé. Este año, con una plantilla muy similar al de la pasada temporada, Ancelotti ha vuelto a repetir la fórmula. Arbeloa ha dado mucho descanso a Carvajal y ha terminado jugado casi 2000 minutos. En el eje de la zaga Varane ha vuelto a ser el tercer central, pero ha acabado jugando poco menos que Ramos y poco más que Ramos. El francés alternó la titularidad con el central luso, pero las molestias físicas de este y de Sergio han hecho que Raphael acabe con más de 3300 minutos. En el costado izquierdo Coentrao ha vuelto a ser, al igual que la temporada pasada, el suplente. El portugués cuenta con la confianza de Ancelotti, pero su poca profesionalidad en algunas ocasiones han hecho que acumule numerosas pequeñas lesiones que le han hecho estar disponible en muy pocas jornadas y que Marcelo lo haya tenido que jugar prácticamente todo. El brasileño ha jugado más de 4000 mil minutos y ha llegado al tramo final de temporada un poco cansado y en un pico de forma más bajo que a mediados de temporada. El resto de los defensas sí que han tenido descanso y ninguno supera los 3500 minutos.

Pocas opciones de rotación en el medio

Las lesiones de Modric y James han limitado las posibilidades de Ancelotti para rotar

James por Di María y Kroos por Xabi. Esos son los únicos cambios que ha habido en la plantilla en el centro del campo con respecto al año pasado. La baja de Casemiro y la llegada de Lucas se queda prácticamente en anécdota pues ambos han tenido el rol del último centrocampista del equipo. Con los cambios antes mencionados Ancelotti volvió a formar un once similar al de la temporada pasada, con un mismo sistema y modelo de juego además. Los cambios más relevantes con respecto al año pasado radican en que Modric ha estado disponible unos seis meses menos y en que el interior izquierdo (James) también se ha perdido dos o tres meses de competición por lesión. En esta tesitura Ancelotti se ha quedado prácticamente sin opciones para poder rotar, ya que el principal suplente para esa posición y el único jugador que contaba con la confianza del italiano para dar descanso a los titulares (Isco) ha tenido que jugar muchos minutos para contrarrestar las lesiones de James y Modric. Illarra, la segunda opción de banquillo, no ha contado con la total confianza de Ancelotti, pero aún así ha acabado jugando muchos minutos. Asier ha terminado la temporada con más de 1700 minutos y aunque su nivel no ha sido muy alto ha cumplido, aun sin tener la confianza de Ancelotti para dar descanso a Kroos. Khedira, al igual que el año pasado, apenas ha participado. La pasada temporada por una grave lesión de rodilla, mientras que en esta por pequeñas molestias. Pese a contar con la confianza de Ancelotti (lo ha puesto en varios partidos importantes) el alemán no ha respondido a ella. Su nivel en el campo siempre ha sido muy bajo y su poca profesionalidad le ha llevado a estar en la enfermería, banquillo y grada casi toda la temporada, no siendo una opción factible para que Ancelotti pudiera rotar a sus interiores. Kroos con casi 4600 minutos ha sido el jugador con más minutos. El siguiente centrocampista con más minutos ha sido Isco con 3800, mientras que James ha sumado 3500, no habiendo acumulado ninguno de los dos una gran cantidad de minutos. Tras estos Modric ha jugado 2000 minutos, mientras que Illarra ha sumado 1700. Cierran el cupo Khedira con 630 y Lucas Silva con 430.

Arriba, los mismos de siempre

La 'BBC' no ha rotado en toda la temporada

Chicharito por Morata. El ataque del Madrid con respecto a la temporada pasada no ha tenido apenas novedades. La salida del canterano rumbo hacia Turín trajo la llegada del mejicano, quien ha tenido un rol muy similar al que tuvo Álvaro. Chicharito ha jugado poco, o muy poco. Al igual que Morata el año pasado, ha vivido a la sombra de un Benzema que apenas ha rotado en toda la temporada. Solo una lesión muscular en las últimas semanas le dio la oportunidad a un Chicharito que la aprovechó muy bien. Ronaldo, al igual que la temporada pasada lo ha jugado todo, tal y como ha hecho Bale. El galés, pese a rendir a un nivel muy bajo, no pasado por el banquillo y ha jugado siempre que ha estado disponible. Una pequeña lesión en octubre y otra a finales de temporada le han restado minutos. Jesé, quien la pasada temporada entró en la rotación en los dos extremos, ha estado la primera parte de la temporada lesionado, y la segunda buscando un nivel óptimo de forma. De esta manera la ‘BBC’ ha llegado fundida al final de temporada habiéndolo jugado todo, aunque esa no sea escusa para el bajo nivel de Bale y la irregularidad de Benzema, quien han rendido muy por debajo de Ronaldo, quien ha tenido que tirar del carro solo durante toda la temporada.