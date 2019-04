Rubén Albés: "La felicidad que tenemos no tiene precio"

Tras un partido de ida sublime, donde media eliminatoria quedó sentenciada, Rubén Albés cumplió su palabra e hizo que sus jugadores no tuvieran confianzas, algo que se transformo en el 2-0 que campeaba en el electrónico a los 50 minutos de partido. A pesar de caer derrotados en el Estadio Nuevo Pepico Amat por 2-3, Albés no esconde que lo más importante era permanecer en Segunda División B un año más, siendo todo lo demás secundario.

"Hemos tenido un año realmente duro, y al final esto demuestra que este equipo quería ser de Segunda División B"

No ocultaba la gran felicidad que tenía Rubén, y es que la permanencia se había conseguido de manera clara. "Somos de Segunda B, el Club Deportivo Eldense es de Segunda B, nadie nos ha regalado nada y la felicidad que tenemos no tiene precio, está por encima de cualquier cosas en la vida. Al final sufrimos más por la dinámica del partido. Hemos tenido un año realmente duro, y al final esto demuestra que este equipo quería ser de Segunda División B, porque han hecho un tramo final brutal", comentó ante los medios.

Algo que tenía claro Albés es que el cambio de portero era una permuta más, ofreciéndole el debut en Segunda División B a un jugador que ha trabajado maravillosamente toda la temporada. "Hasta el minuto 75 hemos controlado el partido perfectamente, ellos han hecho dos acciones buenas y nos han marcado. Me debo a mis futbolistas, si un portero que ha estado trabajando como un animal durante todas las semanas y le podemos ofrecer debutar en Segunda B para mí es un cambio más. Me ha quedado la tristeza de no poder sacar al alma del Club Deportivo Eldense, Cañadas, por el hecho de los cambios no hemos podido sacarle, porque no estaba previsto el cambio del central", afirmó.

Para terminar, Rubén Albés valoraba la temporada como técnico del Club Deportivo Eldense, no desvelando su futuro. "He tenido grandes aprendizajes, y eso me ha hecho seguir creciendo, sigo mejorando cada día apoyándome en estos futbolistas, siempre me he sentido entrenador. Ahora soy mejor que a principio de temporada. Todo va con tranquilidad, si ellos están convencidos de que soy el hombre indicado habrá que ver el proyecto que tienen y valorarlo, pero este momento no me lo quita nadie, la alegría que tenemos ahora mismo es incomparable", concluyó.