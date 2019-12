Entrevista. Pablo Clavería: "Me gustaría triunfar en el Rayo"

¿Jugador del juvenil? Sí. ¿Jugador del filial? También. ¿Jugador del primer equipo? Eso con el tiempo. ¿Jugador del Rayo Vallecano? Categoría tras categoría Pablo Clavería (Madrid, 1 de abril de 1996) ha defendido los colores franjirrojos. Desde que tenía 13 años viste la zamarra vallecana, esa con la que ha ganado una liga División de Honor juvenil, esa con la que ha descendido de Segunda B a Tercera División con el Rayo B y esa con la que ha jugado en todo un estadio como Mestalla a las órdenes de Paco Jémez. Y esa con la que quiere ganar la Copa del Rey. En la semana en la que el juvenil al que capitanea se la juega en los cuartos de final contra el CF Damm, Pablo habla de una temporada llena de momentos importantes para él y, obviamente, de los momentos que aún están por llegar.

Pregunta: ¿Cansado?

Respuesta: Un poco, la verdad.

P: ¿Les da mucha caña Diego Merino, Héctor Carrión y compañía?

R: A estas alturas de la temporada ya...el cansancio es grande.

P: ¿Con quién se cansa más: Diego Merino, Juanvi Peinado o Paco Jémez?

R: El ritmo del primer equipo, por intensidad y por todo, es el que más cansa. Eso sí, después de entrenar con tantos equipos ya estoy adaptado a todo y lo aguanto.

P: Y, ¿quién le cansa más de los tres?

R: Los tres siempre están muy encima de mí para que mejore todo lo que pueda y no podría elegir a uno.

P: Como capitán, ¿cómo ve al vestuario de cara al partido de vuelta contra el Damm?

R: Estamos muy mentalizados y sabiendo dónde vamos. Conocemos la importancia del partido y lo complicado que es. Veo al equipo preparado.

P: El juvenil catalán mete cerca de 3.000 aficionados en cada partido como local. ¿Miedo?

R: No. A la gente le gusta esos ambientes. El equipo se suele crecer en ese tipo de campos. Personalmente creo que un estadio lleno siempre es bonito.

P: ¿Qué piensa de la afición del Rayo? Con la Copa de Campeones y la Copa del Rey están volcados con el juvenil.

R: Con nosotros, con el B...siempre se han portado. La afición es increíble.

"Diego Merino se merece la Copa por su trabajo diario"

P: ¿Qué les dice Diego para que noten las piernas menos cansadas después de una temporada tan larga como la suya?

R: Ahora el cansancio está más en la cabeza, en saber controlar todo tipo de esfuerzos y en estar frescos mentalmente que es lo que más importa.

P: ¿Se merece la Copa del Rey Pablo Clavería después de la temporada que ha hecho?

R: Más que Pablo Clavería, se la merece todo el equipo. Se ha hecho un trabajo muy grande.

P: ¿Y se merece la Copa Diego Merino?

R: Sí, sin ninguna duda. Por el trabajo que ha hecho en estos 3 años que yo he estado con él. Su esfuerzo del día a día es increíble.

P: Vivió la pérdida de categoría con el Rayo B. ¿Difícil de superar un descenso?

R: Sí, es una situación muy complicada. Lo he intentado olvidar un poco para pasar página. Los primeros días fueron complicados, pero bajé al juvenil otra vez y se me olvidó un poco, pero es jodido.

P: ¿Qué piensa cuándo le dicen por primera vez que Paco Jémez le quiere para entrenar con el primer equipo?

R: Siempre que me lo dicen llamo a mis padres. Me siento muy contento, feliz y, sobre todo, agradecido por las oportunidades que me da.

P: ¿Qué es lo que más le repite en privado Paco?

R: Siempre me dice que siga trabajando y luego incide en tema de juego: jugar fácil, identificar situaciones de riesgo... Cada vez que voy con ellos me dice algo para que siga mejorando.

P: Públicamente ha dicho que la temporada que viene tendrá sus oportunidades en Primera.

R: Ojalá sea así. Mientras, hay que seguir trabajando. Cuando habla de mí no me gusta leerlo mucho, me llega porque me mencionar por twitter. Aún así, es una alegría ver que alguien se fija en ti y en tu trabajo.

P: ¿Pablo Clavería quiere triunfar en el Rayo o en el fútbol?

R: Ojalá triunfe en el fútbol, pero sobre todo me gustaría hacerlo en el Rayo más que en ningún otro sitio porque estoy aquí desde hace mucho tiempo y le coges cariño al club y la gente.

P: Tenía 4 años cuando su padre Jesús Clavería ganó el Mundial de Guatemala de fútbol sala. Además, ha sido uno de los mejores porteros en ese deporte. ¿Qué consejos le da?

R: No me suele dar muchos consejos, solo que disfrute y que sea yo mismo. En ese tema no me suele meter mucha presión.

"Me siento muy orgulloso cuando me hablan de mi padre"

P: Cuando debuta en Mestalla y está rodeado de halagos y felicitaciones, ¿Cómo le ayudó a saber llevar ese éxito?

R: No fue complicado llevar el éxito porque una vez que llegas a ahí lo único que quieres es seguir jugando partidos. Es cierto que consigues una meta o un sueño, pero eso no es suficiente porque siempre quieres más.

P: ¿Cómo se vive siendo hijo de un histórico del fútbol sala español?

R: Somos una familia normal como todas las demás, pero sí que estoy muy orgulloso de mi padre. Cada vez que me hablan de ello me siento muy feliz.

P: Volviendo a Mestalla ¿el mejor momento de su temporada?

R: Sí. Esta temporada ha tenido muchos momentos buenos, pero el mayor de todos fue debutar en Primera División que era mi sueño desde pequeño. Eso tengo que agradecérselo al míster y al cuerpo técnico porque fueron quienes me dieron la oportunidad.

P: ¿Qué le dijo Paco Jémez antes de entrar?

R: Solo me dijo que disfrutara y alguna instrucción normal, pero nada en especial.

P: ¿Qué significa Paco para usted?

R: Es el entrenador que me ha permitido cumplir el que era mi sueño desde pequeño.

P: ¿Y Diego Merino?

R: Es el entrenador gracias al cual soy el jugador que soy a día de hoy. Hemos trabajado juntos durante tres años.

"Ganar la Copa del Rey juvenil es factible a día de hoy"

P: ¿Qué compañero suyo del juvenil tiene más posibilidades de seguir sus pasos y debutar en Primera División?

R: Este año hemos hecho un grupo muy grande y, sobre todo, muy bueno. La verdad es que la oportunidad me llegó a mí, pero todos los compañeros trabajan para ello. Pienso que los que Paco Jémez ha ido subiendo es porque él ve que pueden dar algún día el salto. Destacan Juancho, Shafa y Nicolás. Poblete, que ha llegado ahora, está muy bien. También está Aki que es internacional. Está Javi en la portería. No me quiero dejar a nadie, diría todo el equipo.

P: ¿Cuál es la cantera española más potente?

R: Hay muchas que trabajan muy bien y creo que la del Rayo podría estar entre ellas. No sabría decirte cual es la mejor porque eso es muy complicado de evaluar, pero esta si es una cantera que trabaja muy bien.

P: ¿Van a ganar la Copa?

R: Es una pregunta complicada. Yo lo veo factible a día de hoy. Aunque tenemos que esperar y ver que pasa el domingo, donde podemos salir muy reforzados como el fin de semana pasado.