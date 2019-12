Pepe Mel: "Podría haber novedades en 10 días en torno a fichajes"

La Liga Adelante echará el telón el próximo domingo para cerrar la temporada 2014/2015. Con la mente puesta en Primera División, el conjunto que preside Juan Carlos Ollero despide el curso ante su parroquia y lo hará a costa del Sporting de Gijón, equipo que se juega estar el año venidero en la élite nacional.

Mel asegura que no serán juez de las opciones de los astuarianos: "Eso no lo podemos manejar. Hemos cometido el ‘error’ de ascender dos semanas antes. A partir de ahí, la gente tiene que entender que hay probar a gente nueva y que hay gente que ha llegado muy justa". Asimismo, dejaba patente: "Está claro que queremos ganar el partido porque nos queremos ir a las vacaciones con la sensación de que hemos ganado todo lo que hemos podido. En el fútbol jugarte cosas es importante".

De cara al encuentro, tendrá numerosas bajas: "Bruno, que se está haciendo un tratamiento para llegar bien a pretemporada. Ceballos también viene cascado de la Selección Española Sub-19, hace unos minutos he recibido un mensaje de la RFEF diciendo que lo cuidemos. Lolo Reyes y Kadir se pierden también el partido de este domingo por tener cinco amarillas".

Gran número de las cuestiones que salían a la palestra iban encaminadas al mercado de fichajes: “Queremos hacer, con porteros incluidos, una plantilla que no sobrepase los 22 jugadores. Así tienes a 3 jugadores siempre contigo dando vida a la cantera y al Club. Que los de abajo vean que sí que es posible llegar al primer equipo y que vean que en el Betis se les da oportunidad a los que vienen apretando. Si tuviésemos 25 futbolistas en plantilla sería imposible que hubiese una oportunidad para los canteranos", sentenciaba.

"Tenemos que intentar no caer en la improvisación"

Además, recordaba la estructura y el modo a la hora de perfilar contrataciones: "Somos cuatro personas las que estamos continuamente reunidas en el aspecto deportivo, Eduardo Macià, Alexis, Roberto Ríos y yo. Los cuatro vamos de la mano. En el momento que el árbitro pite el final del partido contra el Real Sporting de Gijón, la persona más importante es Eduardo Macià. Es él quien debe tener todo el protagonismo en lo deportivo. Todos vamos unidos y está claro que tenemos que tomar decisiones".

Y es que el exentrenador del West Bromwich es optimista: "Veo a un Club muy ilusionado con la nueva andadura, por hacer las cosas bien y comprometido en todos los departamentos. Queremos estar a la altura. Nos metemos en una Liga en la que hay unas diferencias tremendas entre unos y otros desde el punto de vista económico. En esa competición tan difícil para un equipo que asciende queremos dar la talla y hacerlo bien".

Por otra parte, prefiere no marcarse metas en Primera: "La última vez no me puse metas. Hablé de una ilusión, la conseguí y me valió de poco. Quiero vivir el Betis día a día, así da demasiadas cosas como para pensar en otras. Quiero llegar lo más lejos posible, todo el mundo entiende que para un Club recién ascendido la primera opción tiene que ser quedarse en Primera División. La gente del Club pone los objetivos, el presidente será el que me ponga el objetivo, imagino que objetivos realistas".

Los errores del pasado no pueden repetirse. Frase que tiene grabada a fuego el preparador verdiblanco: "Tenemos que intentar no caer en la improvisación. Eso es lo bueno de la llegada de Macià, tiene un trabajo ya realizado que es válido para el Real Betis. Si te metes en la última semana y tienes cosas por cerrar es que no se han hecho bien las cosas. Estamos trabajando bien, espero que a partir del lunes Eduardo lo acelere todo. Podría haber novedades en 10 días".

Entrando a valorar nombres propios, la continuidad de Dani Ceballos en la entidad está pronto de confirmarse: "Seguramente. Sé en qué manos está por parte del Club y de los que llevan al chaval. Sé el sentir del chico, no tiene que haber ningún problema para que esté en el Real Betis, que es lo mejor que le puede pasar. Si hace las cosas bien, lo que hoy vale cinco, dentro de tres años valdrá 15".

El holandés Rafael Van der Vaart se postula como serio candidato a reforzar el plantel este verano: "Lo que quiero es que tengáis claro, tal y como pasó con Portillo, que todo futbolista que venga aquí, primero habla conmigo. A partir de ahí, se toman decisiones. Todo el que venga aquí es porque tiene ambición por hacer cosas y necesita hacerlo bien por algo que tenga en el futuro. Van der Vaart tiene por delante la posibilidad de jugar la Eurocopa. Es un jugador interesante, otro de los muchos que está ahí para poder venir. No puedo decir nada más".

Sobre Van der Vaart: "Otro de los muchos que está ahí para poder venir"

Por último, desveló los destinos que visitará el conjunto palmerino esta pretemporada. Turquía y Alemania, lugares escogidos: "Tenemos medio cerrado el plan de verano, solo falta la fecha definitiva para ir a jugar a Turquía. Seguramente a la vuelta pasaremos por Alemania para jugar partidos contra equipos de la Bundesliga. Es importante porque vamos jugar contra equipos de primer nivel. Tenemos que aprovechar las buenas instalaciones que tenemos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. A diferencia de otros años, no necesitamos ir a más sitios. Nos quedaremos en Sevilla hasta ir a Turquía, el primer entrenamiento será el 6 de julio y aprovecharemos para jugar amistosos por aquí. Está también la posibilidad más que cierta de jugar el Trofeo Ramón de Carranza contra equipos importantes. Es una buena pretemporada contra equipos que estén a nuestro nivel y con gasto mínimo porque vamos a estar mucho tiempo en Sevilla".