El laboratorio de Rubi

Cuando las cosas no terminan de funcionar, lo lógico es buscar soluciones que antes no te habías planteado. Eso puede haber pensado Rubi, que aunque no parece salirse de sus bases, en estas últimas jornadas de Liga parece haber adoptado una postura más ‘experimental’ en algunos momentos de los partidos. Ya sea por el intrascendente final de Liga, o porque en ocasiones su Real Valladolid no marcha como la máquina engrasada que él querría, el catalán ha ido probando diferentes cosas que, sin mucha suerte, no han terminado de funcionar.

Este Real Valladolid, cuando le sacas de los estándar y básico, se descontrola y no funciona. Necesita que cada pieza del reloj esté en su sitio exacto y que marche según lo establecido. Cada futbolista, en su posición ideal, nada de experimentos ni probaturas. Ni cuando está todo contracorriente, ni por esas, lo mejor es realizar cambios siempre y cuando vengan en las instrucciones de cada futbolista. Pero, cuando no hay nada en juego, y te preparas para enfrentar el mayor reto de la temporada, los experimentos y probaturas pueden ser positivos, ya que al no haber nada en juego, hay mucho que ganar y poco que perder.

Extremos reconvertidos

Como medida excepcional, el técnico del Real Valladolid ha situado a sus teóricos extremos, jugadores de ataque que tienen más en la mente el regate que el cubrir la posición en defensa, como laterales con mucho recorrido, pero con la debilidad de guardar su espalda y saber contener al atacante rival que llega por su banda. Desde el ya olvidado Bergdich, pasando por Mojica y Hernán Pérez, hasta llegar a Jeffren. Ninguno de ellos ha dado el nivel como lateral, puesto que como es normal, son futbolistas ofensivos que aunque entrenen durante una semana en esta demarcación, no tienen las condiciones físicas y mentales para tener una tarea más defensiva.

Quizá, en momentos determinados de los partidos, cuando el rival se encierra y hay una desventaja en el marcador que salvar, puede ser una opción a tener en cuenta durante los últimos minutos, pero se ha demostrado que tampoco en estas fases del partido ha dado resultado. Conviene recordar el choque ante Osasuna, en el que Mojica partió como lateral izquierdo titular, y el paraguayo finalizó el choque como carrilero por las circunstancias. El colombiano ya ha mostrado sus vergüenzas en la retaguardia, y no debería ocupar este puesto salvo extrema necesidad. Puede que sea, rozando por la baja, el que ‘mejor’, o menos mal, puede desempeñar esta función, puesto que su formación ha sido de defensa con mucho recorrido. Sin marcharse del partido ante los navarros, hay que analizar el papel que tuvo Hernán como lateral. Se perdió toda su llegada, estuvo a caballo entre el ataque y la defensa y se desfondó físicamente al tener que recorrer muchos metros de una parcela a otra.

El caso de Jeffren, que partió como lateral derecho en Vitoria, es ya el rozar el rizo en este ‘experimento’. No funcionó, vio una amarilla muy temprano y se jugó la expulsión. El hispano-venezolano no es defensa, y por tanto, no deberá ocupar nunca más esta demarcación. Son probaturas de Rubi, pero que han resultado fallidas. El técnico catalán, sin tener que experimentar, tiene dos magníficos jugadores en el filial para ocupar los laterales en caso de necesidad por bajas de sus titulares –que se han convertido en indiscutibles y necesarios, a pesar de las críticas que habitualmente recibe Carlos Peña–, como son Brian y Carmona, dos de los mejores hombres del Promesas, acostumbrados ya a acudir con el primer equipo, pero que no han tenido su recompensa particular más allá de la Copa del Rey.

En definitiva, para los dos costados de la defensa, hay dos hombres: Chica y Peña. Pero no hay opción B en la primera plantilla –Chus Herrero ha bajado considerablemente su rendimiento como lateral– dado que las probaturas, aunque las hubiera ante el Llagostera, no han rendido. En el filial tampoco confiará para la promoción de ascenso, raro sería. Así pues, cada jugador en su posición y la defensa sin atacantes cubriendo el puesto.

Posibilidades de futuro

Jugando a ser Rubi, en este capítulo de pruebas e intentos por encontrar algo diferente al equipo, estaría la opción de jugar con dos delanteros centros. Algo que, salvo algunos minutos de contados encuentros, no ha sucedido en toda la temporada. Y con dos delanteros, los escogidos son Túlio de Melo y Roger. Lo dijo el brasileño, pueden actuar juntos, y en instantes de necesidad para conseguir un gol, algo que se puede dar en la promoción de ascenso, es una posibilidad que tiene muchas más vistas de funcionar que la anteriormente explicada. El sacrificado, claro está, sería Óscar González. Y las bandas, obligatoriamente, deberían estar ocupadas por dos hombres con capacidad de poner buenos centros, como son Omar y Hernán Pérez.

¿Opción real de suceder? No tiene muchas ganas el técnico catalán, ni intenciones, de que esto suceda. Él es quien mejor conoce el equipo, y lejos de conceptos tácticos y estratégicos sobre el terreno de juego, es quien sabe cómo exprimir sus piezas de la mejor forma. Ante el Llagostera, a buen seguro, que habrá alguna que otra novedad, como titularidad de algún canterano o un ataque con diferentes hombres. Su laboratorio, estas dos últimas semanas de competición, va a estar en pleno funcionamiento, y por el bien del Real Valladolid, la fórmula de la victoria se antoja necesaria. ¿La encontrará?