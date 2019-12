Real Betis - Sporting Gijón: hasta nunca, Segunda

No es un domingo cualquiera. Para el Real Betis, será el último como equipo de Segunda División. Para el Sporting Gijón, quizá también lo sea. Y es que el equipo de Abelardo puede subir si gana al líder y el Girona no lo hace en casa ante el Lugo, que no se juega nada. Lo normal es que asturianos y catalanes ganen sus encuentros, básicamente porque sus rivales tienen la mente en otro sitio. Pepe Mel, técnico verdiblanco, espera que la imagen de Tenerife no se repita. Una cosa es cumplir el objetivo y otra es no ser profesional. No van de la mano. Un ascendido ante otro que quiere hacerlo. 2.000 asturianos visitarán Sevilla para apoyar a los 'Guajes', unos chicos que juegan al fútbol a las mil maravillas. Porque no haya más partidos en la Liga Adelante jamás. Hasta nunca, Segunda.

Obligado a ser profesional

Exactamente. Todo lo que sea repetir lo de Tenerife será negativo para un Real Betis que ha cumplido con lo suyo, pero que debe seguir ejerciendo su cargo. Por respeto a sí mismo y a los rivales de su rival, que también se están jugando cosas. El pasado 2-0 en las Islas Canarias fue tan real como contundente, pues se notó demasiado quién quería ganar y quién viajó por compromiso. Muy fácil venció el equipo chicharrero, que no tuvo oposición jamás para asegurar el triunfo. Cierto es que tardó en abrir la lata, más por falta de intenciones que por acoso andaluz. Suso e Ifrán fueron los autores de la victoria tinerfeña. Lolo Reyes quiso terminar ya su temporada tras expulsarse por doble amarilla. Vacaciones anticipadas.

Por lo tanto, actitud, un poco de ganas y a tratar de vencer, que es lo que se pide. En tiempos de exigencia, de querer demostrar que el Real Betis es alguien en Europa, hay que derrotar al Sporting Gijón. Da igual lo que se juegue el rival, no hay excusas. 84 puntos, líder en solitario y confirmado, el equipo de Pepe Mel tratará de cerrar esta temporada ante su afición con una victoria en casa. No es cuestión de despedir la campaña del retorno a Primera División con dos encuentros cayendo de forma consecutiva. Porque, exceptuando lo de Tenerife, los verdiblancos se acostumbraron a ganar de una forma tremenda. Un porrón de puntos, todos sumados de a tres, que le han permitido ser campeón de la Liga Adelante. Además, va a ser casi seguro el cuadro más goleador, pues suma 73 tantos, tres más que Las Palmas. No será el que menos encaje, pues ese honor es propiedad de su rival este domingo. Aún así, 37 goles le han metido a Adán, mayoritariamente, y a Dani Giménez, que ha jugado mucho menos. Un balance capicúa que da como resultado un +36 de goal-average general.

El equipo titular del Real Betis será muy parecido al de la Jornada 41, con bastantes suplentes. Habrá hasta más novedades todavía, porque hay jugadores tocados y otros sancionados, como es el caso de Lolo Reyes. La lista de posibles ausencias para esta cita la componen Bruno, Kadir, Xavi Torres, Dani Ceballos y Dani Pacheco, que andan renqueantes. A ellos, se sumarán Álex Martínez y Matilla, que no están a tope todavía. Muchas bajas, muchos cambios y mucho calor que hará en Sevilla esta tarde.

Sí, se puede

Se puede. Claro que se puede. El Sporting Gijón lo va a intentar, al menos. Tiene la misión de ganar y que el Girona no lo haga ante el Lugo en su feudo. Lógicamente, es mucho más sencillo lo primero que lo segundo. Primero, porque los catalanes andan muy fuertes. Segundo, porque actuarán ante su gente. Y tercero, y muy especialmente, porque los gallegos no se juegan absolutamente nada. Sabiendo todo eso, la 'Mareona' cree en el ascenso directo. Cosas más raras se han visto en este deporte. Llega enrachado el equipo de Abelardo a la cita en Heliópolis. No se cansan de ganar estos chicos, que se lo merecen como los que más. El último triunfo llegó ante el Sabadell en casa, por 2-0. Carlos Castro y Nacho Cases certificaron la victoria. Aquí marcan todos.

Desde finales de febrero no pierde el equipo de Abelardo. Es que ha caído solamente en dos ocasiones esta temporada. Un equipo lleno de canteranos que cae derrotado un par de veces en 41 duelos, se merece todo y más. La última derrota fue en Valladolid, ante los locales, por 3-0. La otra, ya lo saben, tuvo lugar ante el Real Betis en Asturias por 1-2. Ya está. Ni una más verán en su casillero, que alcanza los 79 puntos. Una bestialidad. 54 GF por 27 GC (+27). Otra bestialidad. Es el equipo, con diferencia, que menos tantos ha encajado esta temporada. Tiene un muro atrás y mucho talento delante. Eso, sumado a una ilusión infinita son motivos más que suficiente para obrar el ascenso. Como mínimo, tercero. Como máximo, segundo. Para quitarse el sombrero.

El 'Pitu' Abelardo no podrá contar con Álex Barrera, aunque ha dado a entender que cuenta con toda la plantilla. Eso si, jugadores como Mandi o Nacho Cases apenas se han ejercitado esta semana. La novedad, quizá, llegaría en ataque, con la entrada de Carmona por Hugo Fraile. Lo demás, bien sabido. Cuéllar defenderá la meta, con una línea de cuatro por delante conformada por Lora, Luis Hernández, Bernardo e Isma López. En el medio, sí o sí va a estar Sergio Álvarez, pretendido por el Real Betis. A su lado, Nacho Cases o Rachid. Arriba, hay más dudas. Carmona, Hugo Fraile, Pablo Pérez, Carlos Castro, Jony y Guerrero tienen opciones de ser titulares. Abelardo, te toca elegir.

Dos aficiones hermanadas

Juntos, como hermanos. Miembros, de un ascenso. Las hinchadas de Real Betis y Sporting Gijón, unidas a kilómetros de distancia, por dos sentimientos tan intensos. Más allá de la importancia del partido para los rojiblancos, se vivirá un ambiente de cordialidad entre ambas aficiones en las horas previas a la cita. Y es que vendrán a Sevilla unos 2000 seguidores del cuadro asturiano, que no querrán perderse el posible ascenso de los suyos. La esperanza es lo último que se pierde, eso está claro.

Por ello, la Peña Bética de Aracena y la Federación de Peñas del Real Betis organizarán este sábado un acto de hermanamiento y confraternización en la sede de la Peña Bética de Aracena, donde se darán cita béticos y gijoneses de la Peña 'Nunca Caminarás Solo'. Todo como forma de respuesta tras la buena acogida que tuvieron los béticos en Gijón en enero. Además, el domingo, ambas aficiones seguirán unidas en la sede de la Federación de Peñas Béticas, donde un grupo de los presentes podrá seguir el partido desde el palco que dispone la misma Federación en el Estadio Benito Villamarín. Así da gusto.

Posibles alineaciones