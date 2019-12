Federico Mancuello, el deseado

Terminada la competición para el Celta en esta 2014/15, la llegada del calor veraniego trae como compañera inseparable a la rumorología. La buena temporada de buena parte de la plantilla celeste parece haber llamado la atención de importantes clubs europeos, si nos ceñimos a las informaciones más o menos fundadas que están publicando los medios durante estas semanas. Se avecina, presumiblemente, un mercado estival marcado por nombres de jugadores y equipos importantes en las oficinas viguesas.

La que sí está confirmada es la salida de Michael Krohn-Dehli a Sevilla. El danés fue una pieza fundamental en los esquemas del Celta a lo largo de estas temporadas y uno de los jugadores más destacados de la recién concluida Liga; el hueco que deja será muy difícil de llenar. La búsqueda de un centrocampista creativo de un nivel similar es el gran reto que está asumiendo la dirección deportiva que encabeza Miguel Montes Torrecilla, que una vez peinado el mercado, parece tener bien clara su opción número uno: Federico Mancuello.

Debutó en la Primera División argentina a los 19 años El argentino de 26 años es, sin lugar a dudas, el nombre que más estamos viendo en la agenda celeste en los medios de comunicación. En este proceso de progresión constante en el que se ha convertido la presente etapa del Celta en la Liga BBVA, las contrataciones ambiciosas comienzan a golpear a la puerta del club, que parece decidido a invertir una buena suma de dinero por el centrocampista de Independiente. Estas cifras podrían superar los cuatro millones de euros, aunque las negociaciones siguen condicionadas por la voluntad del club de Avellaneda de ceñirse a los cinco millones de dólares (casi 4,5 millones de euros) de cláusula de rescisión del contrato del jugador.

El empecinamiento del club por su fichaje parece responder a unos informes más que favorables sobre su capacidad y rendimiento, a los que se suma el aval del entrenador, Eduardo Berizzo, que no negó el interés celeste por el futbolista a finales del pasado mes. Aunque la directiva viguesa no ha cerrado la puerta a otras opciones en caso de que su incorporación no se llegue a concretar, el perfil del jugador que reemplazará a Krohn-Dehli parece encontrarse fuera de nuestra Liga: no existe un jugador similar al internacional danés en el fútbol español cuyo fichaje pueda ser asumido por las arcas celestes. De ahí los elogios recibidos a lo largo de la temporada, a pesar de superar la treintena.

Pero, ¿quién es Mancuello?

La vida y logros de Federico Andrés Mancuello están ligados íntimamente a la disciplina de Independiente de Avellaneda. Nacido el 26 de marzo de 1989 en la ciudad de Reconquista, el centrocampista objetivo del Celta ejerce como capitán del club diablo, en el que debutó en 2008, con solo 19 años, en la máxima categoría del fútbol argentino. Durante tres temporadas, defendió la elástica del Rojo con una participación asidua en competición, aunque fue empleado en la mayoría de las ocasiones como un reemplazo desde el banquillo. Buscando la regularidad en su crecimiento como futbolista, el club decidió cederlo en la 2011/12 al modesto Belgrano, también en la Primera División argentina, donde tampoco fue capaz de consagrarse como un asiduo en los onces titulares.

Explotó como futbolista al pasar del lateral al centro del campo A su vuelta a su club de origen, su papel comenzó siendo destacado en los primeros tramos de competición, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo, hasta el punto de ser testigo del histórico e inédito descenso de Independiente a la Primera B Nacional en 2013. Sería esa temporada su punto de inflexión, puesto que la salida de destacados componentes de la plantilla del Rojo reforzó su rol en el equipo. A ello se le sumó otro cambio importantísimo, su demarcación. Uno de los principales objetos de interés por el Celta es su condición de zurdo, un factor técnico que hizo que disputase sus primeras temporadas en la élite pegado a su banda fuerte, y más a menudo como lateral. La decisión de su entrenador por entonces, Omar de Felippe, de centrar su posición le ayudó a crecer como futbolista y a gozar de una regularidad que se le había echado en falta con anterioridad. Independiente, con Mancuello jugando de pivote defensivo, tardó solo un año en volver a la élite.

La vuelta a la Primera División trajo un nuevo cambio en el papel de Mancuello. Si De Felippe había apostado por él como mediocentro, el nuevo técnico, Jorge Almirón, dio un paso más al frente y cargó sobre el jugador la misión de comandar el equipo, liberándolo de obligaciones netamente defensivas y dándole más superficie que abarcar en la medular. Mancuello explotó como un centrocampista box-to-box disfrazado de interior. Sus cifras así lo avalan: desde el ascenso de su equipo, el capitán ha alcanzado los 29 partidos jugados, con 13 dianas y ocho asistencias.

Independiente se ciñe a su cláusula, 4,5 millones Este buen hacer no ha pasado desapercibido para el seleccionador argentino, Gerardo Martino, que incluyó al jugador en la convocatoria de la albiceleste para los amistosos ante El Salvador y Ecuador, que se disputaron el 28 de marzo y el 1 de abril, respectivamente, como sustituto del lesionado Fernando Gago, ex de Valencia y Real Madrid. A Mancuello le bastaron 17 minutos en su partido de debut para marcar un golazo de falta directa en un lanzamiento lateral, casi sin ángulo, contra los salvadoreños. "Es el mejor volante izquierdo que actúa hoy en el fútbol argentino, así que cada vez que no es citado se está cometiendo una injusticia", había comentado el Tata semanas antes. En la cita posterior, la última disputada hasta la fecha con su selección, partió como titular y disputó toda la primera mitad.

Las alarmas se han disparado ayer con el anuncio de que Mancuello no estará disponible para los suyos para el partido contra Rosario Central por una lesión leve; el capitán podría no volver a ponerse la camiseta de su equipo. Aunque el Celta parece el mejor posicionado para su fichaje, otros clubs europeos como Nápoles, Sampdoria, Palermo, Torino, Stoke o Crystal Palace, según apunta el diario argentino 'Olé', también han recibido la llamada de su representante. El escenario que se prevé es el de unas duras negociaciones que, de no concretarse, complicarían enormemente los intentos de los vigueses por reforzar su puesto clave.