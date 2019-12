Girona - Lugo: llegó el gran día

Montilivi vivirá este domingo el partido más importante de la historia del Girona. Una victoria separa al conjunto dirigido por Pablo Machín de la Primera División. Un objetivo impensable al inicio de la temporada y que, tras una magnífica campaña, está al alcance de la mano. El depender de si mismos ante un rival, el Lugo, que no se juega nada, les da el cartel de favoritos pese a las múltiples bajas que acarrea el equipo en la zona defensiva.

Falta el último escalón

22 puntos de los últimos 24 en juego. Los números del conjunto local en esta recta final de liga, dan miedo. Solo un pinchazo ante el Zaragoza, precisamente en Montilivi, le impide hacer el pleno. Esta excelente racha le lleva a depender de si mismo en esta última jornada. Con un juego eléctrico, fiable y con unos jugadores entregados a la causa, el viento sopla a su favor. Tras la agónica victoria en Mallorca de la semana pasada, de las diez combinaciones posibles en los dos encuentros donde se juega el ascenso, ocho dan como ascendido al Girona. La victoria les asegura el objetivo y, en caso de empate y la más que probable victoria del Sporting, debemos recurrir al goal average general (en el particular están empatados) para decidir al vencedor. El conjunto dirigido por Abelardo necesita ganar por dos goles de diferencia si quiere superar al de Pablo Machín en ese aspecto.

El Lugo no llega en su mejor momento al partido. Tras confirmar que la próxima temporada Quique Setién no se sentará en el banquillo, muchos son los jugadores que jugarán hoy su último partido con el club. En los últimos nueve encuentros, únicamente han logrado cuatro empates, perdiendo cualquier posible aspiración a disputar los playoff. Pese a que las estadísticas juegan en su contra (ambos conjuntos se han enfrentado cinco veces en Segunda División y en todas ellas ha ganado el Girona), el técnico del conjunto gallego ha admitido viajar en busca de los tres puntos para terminar lo más dignamente la temporada.

Solo vale la victoria

Todos los protagonistas del conjunto gerundense coinciden al asegurar que el único camino posible para lograr el ascenso es conseguir los tres puntos. Para ello, el técnico soriano (elegido mejor técnico de la Liga en este mes de Mayo), deberá confeccionar una zaga inédita hasta la fecha, por la lesión de Ramalho y las expulsiones de Carles Mas y Richy en la última jornada. Se recurrió la tarjeta del central vigués, pero el Comité desestimó la petición. Duro mazazo anímico para el central, pieza clave en el engranaje defensivo durante todo el año. Pablo Machín no modificará su 3-5-2 habitual y la duda radica en quién acompañara a Lejeune y Pablo Iñiguez en la línea de tres. La opción que más peso tiene es situar a David García por su veteranía y experiencia en encuentros importantes pese a su inactividad a lo largo del año aunque no se descarta la entrada de Aday, que obligaría a Cifuentes o Juncà a limitar sus habituales tareas ofensivas. El resto del equipo no presentará ninguna novedad.

Machín tiene claro que "la historia ya la hemos escrito pero no nos conformamos con haber llegado hasta aquí y queremos ponerle la guinda a la temporada logrando el ascenso". La sufrida victoria en Mallorca según él "fue un máster de aprendizaje aunque este escenario es totalmente distinto". El técnico soriano no tiene dudas de que el Betis se empleará a fondo en su partido ante el Sporting: "Imagino que un club como el Betis, delante de su afición, querrá demostrar quien es el mejor equipo de la competición".

También se pronunció el presidente del club, Patxi Otamendi, quien habló de una "final". "Tenemos la oportunidad de hacer historia, pero esto no es una fiesta. Es una final y hay que ganarla". Según él, si el club logra el objetivo de ascender "será totalmente justo".

Saldrán a ganar

Por su parte, Quique Setién terminará la temporada poniendo a su mejor once, premiando el objetivo de la salvación, logrado ya hace una semanas. El técnico aseguró que "por honradez profesional y por obligación saldremos a ganar". Setién es consciente de la diferencia entre lo que ambos se juegan: "Ellos se juegan algo histórico y nosotros nada, pero la obligación de ganar es la misma para los dos". El técnico del conjunto gallego también habló sobre los enfrentamientos entre ambos en Montilivi con dos derrotas para los visitantes (4-0 y 6-0); "que hayamos perdido anteriormente no quiere decir que esta vez no ganemos 0-1".

El morbo en la alineación será la presencia de Dani Mallo en la portería visitante, ex capitán del conjunto gerundense hace dos temporadas. Para él no será un partido más al haber sido uno de los protagonistas hace dos temporadas, de una campaña que les llevó a disputar la final del playoff de ascenso, que finalmente perdieron ante el Almería. Para Mallo el partido será "muy difícil de gestionar en el aspecto emocional, aunque mientras dure el partido debemos hacer el mejor partido posible". También se pronunció sobre el posible ascenso de su ex equipo: "Se lo merecen, han demostrado saber gestionar bien la presión esta temporada y han mejorado mucho si lo comparamos en como estaba el club cuando yo llegué". El portero del Lugo también tuvo palabras para la afición asegurando que "el núcleo siempre está al lado del equipo en los momentos duros y los demás se añaden a medida que crece la ilusión".

Posibles alineaciones