Real Valladolid - UE Llagostera: última parada antes del playoff

El Real Valladolid recibe a la UE Llagostera por primera vez en el estadio José Zorrilla en el último partido antes del playoff en el que se enfrentarán a Las Palmas. No obstante, la necesidad de dar un golpe en la mesa previo al 'match ball' del playoff y que jugadores como Alfaro, Raúl Fernández o Túlio ven este partido como una gran oportunidad de reafirmarse como opción de cara a la recta final blanquivioleta, hace que este encuentro pueda ser un bonito escaparate de ilusión y confianza.

Tanto los de 'Rubi' como los de Carrillo son conscientes de que no se juegan nada y de que todo el pescado de la Liga Adelante, sin contar el playoff, está vendido. Sin embargo, para el conjunto local, la necesidad de dar una buena imagen ante los suyos previamente al partido ante Las Palmas para jugarse el ascenso significa algo más allá de la clasificación.

En Valladolid, centrados en el playoff

Los jugadores del Real Valladolid tienen una meta clara: superar el playoff frente a Las Palmas. Tal y como sugirió el que será meta titular del equipo en el partido del domingo, Raúl Fernández, las aspiraciones están claras y se está trabajando desde hace días en el rival canario. Sin embargo, como parece, el encuentro ante el Llagostera puede ser un buen escenario en el que 'Rubi' pueda evaluar si alguno de los menos habituales (o incluso los que no han participado aún) puede valerle en algún momento del playoff de ascenso.

El meta, en sus primeras declaraciones desde su incorporación en el mercado invernal, afirmó sentirse preparado para ocupar la portería en este encuentro y, si fuese necesario, ayudar en la promoción: "Estoy preparado para todo. Sabía que iba a ser difícil convencer sin jugar y que la única manera de que estuvieran contentos conmigo y de tener oportunidades era estar a buen nivel día a día. Me he sentido cómodo con los compañeros, con el grupo, y la verdad que en el día a día me he exigido mucho, que es mi manera de entrenar y de ser".

Además, llegar a los partidos de ascenso con la confianza de haber dejado una buena imagen ante la afición podría darles un punto de confianza y motivación extra para encarar la dura lucha que les espera en los dos encuentros frente a Las Palmas. Se añade el componente del orgullo, al ser el primer partido en casa contra este rival y tras haber sufrido una durísima derrota contra ellos en la jornada 21 de la Liga Adelante, en un estadio (el de Palamós) que, por historia, era talismán para los blanquivioletas. Posibilidad también para las probaturas o experimentos, como ya sucedió en Vitoria.

La UE Llagostera quiere dar otra 'campanada'

El equipo catalán afrontará este domingo un partido sin nada en juego y con la moral de haber vencido ya a los castellanos en la ida de la Liga Adelante. En un partido marcado por el viento, los de la UE Llagostera supieron aprovechar dos de las ocasiones que crearon a los de 'Rubi' para colar dos tantos (Querol y Sergio León), que le valieron una grata sorpresa y tres puntos más en su feudo. Los catalanes, aunque ya no tengan ese factor de tener algo en juego, ya han atacado plazas como Ponferrada, complicadas, para erigirse como el equipo revelación de la temporada en Segunda División.

Previo a este partido, el equipo de Carrillo y Alsina seguro que buscará con sus hombres una nueva 'machada', esta vez en el feudo rival y ante su afición, algo que, considerando la historia del club y del estadio vallisoletanos, seguro que provoca una motivación más que suficiente en los jugadores que salgan al campo el próximo domingo. A su favor, la posible relajación que tendrán los albivioletas, aunque su entrenador les ha pedido que disputen este encuentro con un rendimiento máximo, y la debilidad mostrada en Zorrilla, donde el inexpugnable feudo se ha convertido en un bastión abierto al visitante.

Rubi, ilusionado con el futuro

En su habitual rueda de prensa previa, el técnico del Real Valladolid afirmó que la plantilla está expectante por el primer encuentro del playoff, aunque primero han de superar esta última jornada de Liga: "Noto bastante ganas de que llegue ese día, pero a nivel de nervios y ansiedad, con ganas de jugar y demostrar que somos mejor que el rival. No les veo nerviosos o ansiosos, a día de hoy están tranquilos. Yo estoy con muchas ganas de poder demostrar que el equipo coge otro camino para el ascenso, con ganas de que pasen estas dos semanas para ver el resultado final, ojalá que sean con buenas noticias, a nivel personal me haría mucha ilusión".

Por esta razón, el catalán pidió que aquellos que disputen este intrascendente partido, lo hagan como si de una final se tratase, por respeto a la competición: "“Los que jueguen tienen que hacer el mejor partido posible, sin pensar en el miércoles. Tienen que pensar que están jugando en el Pucela y en su mejor nivel posible, deben mostrarse al entrenador y aprovechar los minutos. Todo lo que sea desviarse eso es un error a nivel individual".

Mostrando su convencimiento de cara a la promoción, Rubi también destacó que su equipo tiene el factor a favor de contar con gente experimentada en esta tarea, algo realmente importante: "Tenemos gente muy experimentada, que no les va a poder la presión, es un grupo amplio de jugadores. Participarán once, pero los que no lo hagan tienen que pensar que pueden entrar en ese partido o en el próximo. No creo que nos vaya a afectar la presión, pretendo que el jugador esté liberado a nivel mental. Que tengamos equilibrio, cuando tengamos el balón que juguemos al fútbol y cuando no que trabajemos fuerte. Les veo muy positivos, me transmiten tranquilidad".

Así llegan, así se encontrarán

El equipo de Rubi llega a este partido con tan solo una baja obligada por lesión, la de Marc Valiente. Tampoco estará en este compromiso el sancionado Omar; mientras que hombres importantes como Rueda, Chica, André Leao, Mojica, Hernán Pérez, Óscar y Roger han sido descartados para que descansen y estén con las fuerzas al máximo el miércoles en el playoff. El premio, por otro lado, se lo llevan los jóvenes jugadores del Promesas que han sido llamados en esta convocatoria y que, desde el inicio, podrían participar. Recordar que, como máximo, solo puede haber cinco jugadores del filial sobre el campo al mismo tiempo, por lo que todos ellos podrían jugar sin problemas.

Convocatoria del Real Valladolid: Javi Varas, Raúl Fernández, Samuel, Óscar Díaz, Jeffren, Chus Herrero, Sastre, Peña, Álvaro Rubio, Tulio de Melo, Timor, Alfaro, Jonathan Pereira, Jorge Hernández (27), Carmona (28), Iván Casado (29), Brian (33) y Guille Andrés (34).

Por parte de los de Carrillo, varias bajas para viajar a la capital castellana. No podrán contar con los lesionados Ruyman y Ríos, ya confirmados como baja y además cuentan con varias dudas importantes de cara al once elegido para enfrentarse a los locales, por las molestias de Perea, Ratti y Vallho.

Convocatoria de la UE Llagostera: Moragón, Adri; Aimar, Masó, Alcalá, Vallho, Pi; Jordi, Pitu, Tito, Barnils, Pere T., Arturo, Jorge, Imaz, Eloy, León y Querol.

Posibles onces