Las Palmas - Real Valladolid: 'all in' por el ascenso

No hay vuelta atrás. El camino ha sido muy largo. Ambos contendientes, han superado obstáculos, piedras en su caminar. Pero ha llegado el momento de la verdad, el instante en el que todo un año se decide en 90 minutos. El vencedor, seguirá soñando. El vencido, tendrá que empezar a construir los sueños del futuro, porque los del presente habrán acabado. Las Palmas y Real Valladolid se ven las caras en la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera. Palabras mayores donde las haya. Con la otra semifinal decidida en el primer envite, todos los ojos del fútbol español se centran en estos dos equipos. Es su momento de gloria, es cuando deben reescribir la historia.

La realidad pone a Las Palmas como favorito, pero las sensaciones positivas que gnaó el Real Valladolid en los compases finales le hacen tener mucho que decir. Cabe recordar que, en caso de prórroga, no habría penaltis, pues pasaría el mejor clasificado, en este caso el conjunto canario. Por ello, a los de Paco Herrera les vale el 1-1 tras la prórroga, pero cualquier otro empate a goles beneficiaría al cuadro albivioleta, que necesita marcar gol en cualquiera de las combinaciones que le daría como ganador.

La intensidad lo cambia todo

Si algo mostró el Real Valladolid en el encuentro de ida, fue una intensidad no vista en toda la temporada. El inicio del encuentro fue complicado, pues Las Palmas se hizo con el control, más aún con el gol de Araujo, pero el equipo albivioleta supo reaccionar a tiempo. El gol de Hernán Pérez, en un chispazo personal, tan esperado como necesario, fue la mecha que prendió la reacción local. Con intensidad, dominio del balón y mucho esfuerzo físico, que algunos tildaron de juego violento, los pucelanos fueron superiores, incluso cuando el colegiado tomó un papel protagonista y dejó con dos menos al Real Valladolid y perdonó una agresión de Las Palmas.

Pero ya no solo eso, la eliminatoria está dejando grandes detalles de calidad técnica. Dos de las mejores plantillas de Segunda, referencias de la categoría. No podía ser de otro modo, y ya con Araujo y Hernán Pérez se ha visto que ambos equipos están preparados para la Primera División. Solo podrá quedar uno, sí, pero el nivel mostrado erige al vencedor de esta semifinal en favorito para vencer en la final, a pesar del contundente resultado que ha obtenido el Girona en su primer envite.

En cuanto a las sensaciones que han quedado en el vestuario del Real Valladolid, ya lo dijo Roger en rueda de prensa. El equipo es optimista, igual que su entrenador, ya que aguantar con dos hombres menos casi un cuarto de hora es una labor que pocas veces se da. Los de Zorrilla tiraron de testiculina, de coraje y de ayudas continuas y fueron, incluso, superiores. Por ello, la confianza que tienen en la primera plantilla es total. Ya han conseguido empatar en la visita en Liga, un resultado que daría la prórroga al menos. Imposible no es, complicado al menos. Tampoco le será sencillo a Las Palmas, pues desde que superó a los de Rubi en el primer encuentro de la temporada, no ha vuelto a lograr ser tan superior, salvo unos minutos contados.

Rubi, convencido de sus posibilidades

En la previa del encuentro, Rubi se ha mostrado totalmente convencido de que su equipo puede marcar y llevarse la eliminatoria: “Puede pasar de todo, está muy apretado. Lo veo con la ligera ventaja que ellos juegan en casa pero no condicionado por el resultado que hubo aquí, no creo que sea para nada decisivo. Lo normal es que nuestro equipo marque, así ha sido todo el año quitando una fase de la temporada que nos costó más hacerlo fuera de casa. Estoy convencido de que el equipo va a marcar”.

Rubi: "Como vaya muy arriba nuestro rival, les podemos hacer mucho daño"

Además, indicó que no pueden quedarse en lamentaciones respecto al anterior encuentro o si sucede algo durante la vuelta, deben mantenerse concentrados: “No hay tiempo para lamentarnos o dudas, se les da un mensaje muy positivo, de optimismo y valentía, las dudas ojalá en una semana en la playa. No hay tiempo de dudar de nada, no nos lleva a ningún sitio. El equipo, más que dudas, fue que el rival tuvo su rato bueno. Y lo volverá a tener, no sabemos en qué minuto, hay que mirar de aguantar como podamos, como el otro día. Fue una pena porque si no encajamos ese gol, el partido lo ganamos. No hay tiempo para pensar que nos va a salir mal”.

Otro de los aspectos destacable de su comparecencia ante los micrófonos fue la explicación que dio sobre los problemas que creó Las Palmas a la espalda de los centrales: “Está claro que nos buscan la espalda, intentamos jugar lejos de portería. Ha habido fases de Liga que nos ha costado más, pero si miramos todos los goles son algunos, pero no tantos para los fuera de juego que hemos provocado. Hay que coordinar mucho la distancia entre el pasador y la línea defensiva, pegarse a la marca para que no pueda recibir y portero a una distancia correcta por si el balón pasa. Son muchas horas las que hemos dedicado, pero el fútbol demuestra que todas las cosas te pasan aunque las entrenes. Entiendo que si el balón está lejos, es mejor jugar en línea; si el balón está cerca, sí que hay escalonarse un poco. Nosotros lo tenemos muy claro cómo defenderlo, pero a veces de 30 veces que te mandan el balón, una te pillan”.

Paco Herrera no duda de los suyos

Para Paco Herrera, una de las claves del encuentro debe ser la afición canaria, pues no les va a fallar: “Tengo muy claro que la gente nos va a ayudar, a la afición del Valladolid le doy un 10. Estuvo con su equipo hasta el último momento, y en esos 20 minutos en el que fuimos mucho mejores que ellos, el público les ayudó a levantarse. Por eso digo que para mí merecen un 10. Yo espero lo mismo de nosotros, sé que va a ser así, sé que va a estar hasta el último momento. Ayer también me llevé una sorpresa agradable con la afición del Zaragoza perdiendo… nuestra afición va a estar con nosotros desde el minuto 1 hasta el 95, seguro, sea cual sea el resultado. No nos va a fallar”.

Paco Herrera: "Tengo muy claro que la gente nos va a ayudar"

“Es posible que sí, de seguir con la misma fórmula de hacer un par de cambios, todavía tengo que razonar, pensar, hablar con los doctores para saber que está todo el mundo en estado perfecto. Tenemos esta tarde para entrenar y ver todo eso. Algo que nos ha dado resultados, ¿por qué no seguir con ello? En teoría nosotros tenemos que valorar este partido, nada más. En el fondo también en mi cabeza hay la opción de que tengamos que disputar dos más, eso hace que valore que si no tenemos la mente fría y alguna rotación, además cuando el equipo ha demostrado que podemos competir igual, podemos cargarnos a algún jugador… pero no quiero lanzar las campanas al vuelo, ni que nadie entienda que menosprecio al rival. Lo valoro como un 50% de opciones para cada uno”, indicó el técnico de Las Palmas, que puede que continúe con su política de rotaciones y realice algún que otro cambio.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los aspectos capitales y que les debe hacer vencer es la confianza que han ganado en el último tramo de competición: “El equipo creo que ha vuelto a coger desde hace semanas confianza. Está jugando con la pelota, hubo un momento en la que la perdimos, cuando la perdimos ya no la encontramos. Incluso, cuando esos minutos contra nueve, tampoco fuimos capaces de darle la medida que tiene que darle un equipo en superioridad. Lo achaco más a los cambios que habíamos hecho, recolocar a todo el mundo era difícil, lo achaco más a eso más que a otra cosa. Si hubiéramos encontrado otra situación, hubiéramos sido dueños y señores de la situación seguro. Tuvimos esos quince minutos que estuvo parejo, en ningún momento no vi nerviosismo. En ese sentido estoy tranquilo. Hay jugadores que debutan en este tipo de eventos como Raúl, Roque o Simón, por nombrar a tres, pero el resto de compañeros tienen el oficio suficiente para calmarles. Estamos preparados y el equipo mañana va a competir”.

Bajas significativas en el lado pucelano

El Real Valladolid, después del encuentro en Zorrilla, se ha encontrado con una serie de bajas que serán complicadas de reemplazar. A la ya conocida de Marc Valiente, confirmada por su técnico, se suman las de Chica y Timor, sancionados. De hecho, con el lateral catalán, el club presidido por Carlos Suárez ha intentado apurar todas las opciones para que estuviera presente, pero ni el Comité de Competición, ni el de Apelación, ni el TAD le han retirado la segunda amarilla, que era lo que reclamaba el Pucela. Además, jugadores tocados que, no son baja, pero podrían ser duda, como Hernán Pérez.

En el lado canario, no hay bajas confirmadas, solo futbolistas tocados que, si todo marcha según lo previsto, no tendrán problemas para actuar. Lo que sí se espera es que Paco Herrera realice algún que otro cambio, incluso Nauzet podría tener minutos.

Convocatoria del Real Valladolid: toda la plantilla salvo las tres bajas, además de los canteranos Julio Iricibar y Xavi Carmona.

Convocatoria de Las Palmas: Raúl Lizoain, Casto, David Simón, David García, Ángel López, Marcelo Silva, Aythami Artiles, Dani Castellano, Vicente Gómez, Nauzet Alemán, Momo, Hernán, Roque, Javi Castellano, Culio, Jonathan Viera, Juan Carlos Valerón, Ortuño, Asdrúbal y Sergio Araujo.

Posibles alineaciones