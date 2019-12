Girona - Zaragoza: en busca de la final soñada

Siete dias después de la decepción sufrida ante el Lugo, Montilivi recibirá a un equipo totalmente distinto en lo anímico. Hace una semana, los jugadores abandonaron el estadio abatidos por el tremendo golpe que supuso el gol en tiempo de descuento que les apartó de un ascenso que ya acariciaban con las manos. Tras la contundente victoria en la ida disputada el miércoles en la Romareda, Montilivi se llenará de optimismo para acompañar al equipo hacia el sueño del ascenso. Dos goles de Mata y uno de Lejeune acompañados por una gran actuación de Becerra dan una ventaja impensable pocas horas antes de iniciarse dicho encuentro.

Cero confianzas

Desde el propio club se ha querido transmitir un mensaje de calma y prudencia ante la ventaja adquirida. Su técnico, Pablo Machín, ha sido contundente en ese aspecto asegurando que el equipo saldrá a por la victoria sin tener en cuenta el resultado de la ida. Pese a todo, las rotaciones son obligadas a estas alturas de temporada. El equipo llega muy justo a este tramo final y, ante una posible final la próxima semana, se supone que el técnico soriano realizará hasta tres cambios en su once inicial. Se intuye la entrada de Aday en el carril izquierdo, Jandro sustituyendo a Eloi en el centro del campo y Felipe Sanchón acompañando a Mata en la delantera. Las tarjetas amarillas también serán un elemento muy a tener en cuenta ya que la tercera que vea un mismo jugador en estas eliminatorias conllevará suspensión para el partido final. El jugador que debe vigilar más ese aspecto es Pere Pons, quien ya vio cartulina el miércoles y que por su posición en el terreno de juego deberá contenerse un poco más de lo habitual.

Por su parte, el Zaragoza viaja a Girona con la intención de dar la campanada, aun a sabiendas de la dificultad del objetivo. Debe marcar un mínimo de cuatro goles (ya sea durante los 90 minutos o en una hipotética prórroga) ya que en las eliminatorias, en caso de empate, se elimina la tanda de penaltis y se clasifica el equipo que mejor posición obtuviera en la liga. No se volverá loco el equipo de Popovic ya que sabe de las virtudes del conjunto local en partidos abiertos y al contragolpe. El objetivo de los maños será intentar adelantarse en el marcador lo más rápidamente posible, mantener su portería a cero y llegar con vida a la segunda parte para intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Para ello, también introducirán cambios en el once inicial respecto al primer partido. La principal novedad la encontramos en la portería donde la mala actuación de Whalley ha obligado a convocar a Bono tras su viaje con la selección marroquí. También apunta a la titularidad Basha en el centro del campo. Pese a las especulaciones que apuntaban a una posible reaparición finalmente Borja Bastón, su delantero referencia, no ha superado sus molestias y no forma parte de la convocatoria.

Máxima prudencia

Pablo Machín lo tiene claro: "En mi pueblo dicen que hasta que no pasa el cura no se ha acabado la procesión. No es ninguna fiesta". La contundencia en sus declaraciones lo dice todo. No quieren confianzas y saben que cualquier detalle puede revivir a un Zaragoza que les tuvo contra las cuerdas en los primeros veinte minutos de la Romareda. "No tenemos que basarnos en el resultado porque no lo tenemos hecho" añadió el técnico soriano en la rueda de prensa previa al partido y no olvida lo vivido el pasado domingo; "Queremos pensar que Lugo está olvidado pero no. Era una oportunidad única. No hubiéramos podido hacer un guión tan macabro". Machín también quiso mandarle un mensaje a la afición evitando cualquier tipo de euforia previa, y espera que "la gente que venga se lo tome como si fuéramos 0-0"

Ranko Popovic es consciente de las pocas opciones de su equipo aunque no arroja la toalla y tiene claro lo siguiente: "Si entramos en el partido con ánimo y actitud, todo puede ser diferente al miércoles". El técnico promete "hacer honor al lema de que Zaragoza nunca se rinde". "Los jugadores están tocados pero nos queda una segunda parte. Hay que levantar los ánimos y repetir la imágen que dimos en la Romareda" concluyó en un mensaje positivo hacia la afición en el que puede ser su último partido en el banquillo maño.

Posibles alineaciones